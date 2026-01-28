Gigantes do relevo: as montanhas que moldam a paisagem brasileira

O turismo associado às grandes montanhas brasileiras movimenta economias locais e estimula práticas esportivas e culturais ligadas à natureza. Trilhas, mirantes e atividades de aventura atraem visitantes em busca de paisagens amplas, ar puro e contato direto com ambientes preservados.

Esse fluxo gera empregos, fortalece comunidades e amplia o interesse pela educação ambiental, tornando o relevo um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, o crescimento da