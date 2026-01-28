Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Delícias da culinária árabe: uma viagem por aromas, temperos e tradições

RF
Redação Flipar
  • <p>A difusão da culinária árabe pelo mundo ocorreu principalmente por meio do comércio, das migrações e da formação de comunidades fora de sua região de origem. Ao se estabelecerem em novos países, famílias levaram consigo receitas, temperos e costumes alimentares, abrindo restaurantes e mercados especializados.</p> <p>No Brasil, na França e nos Estados Unidos, esses pratos ganharam popularidade e passaram por adaptações conforme os ingredientes disponíveis e as preferências locais. Mesmo com mu

    A difusão da culinária árabe pelo mundo ocorreu principalmente por meio do comércio, das migrações e da formação de comunidades fora de sua região de origem. Ao se estabelecerem em novos países, famílias levaram consigo receitas, temperos e costumes alimentares, abrindo restaurantes e mercados especializados.

    No Brasil, na França e nos Estados Unidos, esses pratos ganharam popularidade e passaram por adaptações conforme os ingredientes disponíveis e as preferências locais. Mesmo com mu Foto: FOTO: Foto de Shameel mukkath / Pexels

  • <p>Kibe (Líbano e Síria) – Feito com trigo para kibe, carne moída temperada e ervas, pode ser cru, frito ou assado, sendo crocante por fora e macio por dentro.</p>

    Kibe (Líbano e Síria) – Feito com trigo para kibe, carne moída temperada e ervas, pode ser cru, frito ou assado, sendo crocante por fora e macio por dentro.

     Foto: FOTO: Dish Stock photos by Vecteezy
  • <p>Esfiha (Síria e Líbano) – Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias.</p>

    Esfiha (Síria e Líbano) – Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias.

     Foto: Foto de Caio Mantovan / Pexels
  • <p>Homus (Sudeste Asiático) – Creme de grão-de-bico com tahine, alho, limão e azeite, de textura aveludada e sabor suave e levemente ácido.</p>

    Homus (Sudeste Asiático) – Creme de grão-de-bico com tahine, alho, limão e azeite, de textura aveludada e sabor suave e levemente ácido.

     Foto: Anagoria wikimedia commons
  • <p>Babaganuche (LÃ­bano e SÃ­ria) â?? Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limÃ£o, com textura cremosa e sabor defumado.</p>

    Babaganuche (LÃ­bano e SÃ­ria) â?? Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limÃ£o, com textura cremosa e sabor defumado.

     Foto: Por avlxyz / Flickr
  • <p>Falafel (Egito e Levante) â?? Bolinhos fritos de grÃ£o-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro.</p>

    Falafel (Egito e Levante) â?? Bolinhos fritos de grÃ£o-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro.

     Foto: Flickr Savita Tanwar
  • <p>Shawarma (Império Otomano) – Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais.</p>

    Shawarma (Império Otomano) – Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais.

     Foto:
  • <p>Tabule (Líbano) – Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante.</p>

    Tabule (Líbano) – Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante.

     Foto: Foto de Garley Gibson / Pexels
  • <p>Kafta (Líbano e Síria) – Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento.</p>

    Kafta (Líbano e Síria) – Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento.

     Foto: Kebabs Stock photos by Vecteezy
  • <p>Mansaf (Jordânia) – Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia.</p>

    Mansaf (Jordânia) – Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia.

     Foto:
  • <p>Fattoush (Líbano e Síria) – Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão.</p>

    Fattoush (Líbano e Síria) – Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão.

     Foto: Foto de Denys Gromov / Pexels
  • <p>Mutabal (Líbano e Síria) – Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante.</p>

    Mutabal (Líbano e Síria) – Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante.

     Foto: Foto de Denys Gromov / Pexels
  • <p>Maklouba (Palestina e Jordânia) – Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça.</p>

    Maklouba (Palestina e Jordânia) – Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça.

     Foto:
  • <p>Baklava (Império Otomano) – Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado.</p>

    Baklava (Império Otomano) – Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado.

     Foto: Sakaman / Wikimedia Commons
  • <p>Kunafa (Egito e Levante) – Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar.</p>

    Kunafa (Egito e Levante) – Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar.

     Foto: Divulgação/TasteAtlas
  • <p>Arroz Marroquino (Marrocos) – Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos.</p>

    Arroz Marroquino (Marrocos) – Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos.

     Foto: - Reprodução
  • <p>Harira (Marrocos) – Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã.</p>

    Harira (Marrocos) – Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã.

     Foto: wikimedia commons/Mountaflou
  • <p>Warak Enab (Líbano e Síria) – Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos.</p>

    Warak Enab (Líbano e Síria) – Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos.

     Foto: Foto de Jamal Yahyayev / Pexels
  • <p>Mehalabia (Sudoeste Asiático) – Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar.</p>

    Mehalabia (Sudoeste Asiático) – Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar.

     Foto: Reprodução / Youtube Yummy
  • <p>Labneh (Líbano e Síria) – Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa.</p>

    Labneh (Líbano e Síria) – Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa.

     Foto: FOTO: Shameel Mukkath / Pexels
  • <p>Sfiha Armênia (Síria e Líbano) – Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro</p>

    Sfiha Armênia (Síria e Líbano) – Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro

     Foto: FOTO: Reprodução / instagram.com/arev_oficial/
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay