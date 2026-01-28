Delícias da culinária árabe: uma viagem por aromas, temperos e tradições

A difusão da culinária árabe pelo mundo ocorreu principalmente por meio do comércio, das migrações e da formação de comunidades fora de sua região de origem. Ao se estabelecerem em novos países, famílias levaram consigo receitas, temperos e costumes alimentares, abrindo restaurantes e mercados especializados.

No Brasil, na França e nos Estados Unidos, esses pratos ganharam popularidade e passaram por adaptações conforme os ingredientes disponíveis e as preferências locais. Mesmo com mu