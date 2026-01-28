Potássio em alta: os alimentos que fazem bem ao corpo e à qualidade de vida

A banana é um dos alimentos com maior concentração de potássio. Sua ingestão é comum entre esportistas, pois ajuda a evitar cãibras e melhora o funcionamento dos músculos. Ajuda na recuperação física, sendo prática de transportar na bolsa e de consumir, bastando tirar a casca com facilidade. Afinal, ela não precisa ser lavada nem fatiada antes de ser ingerida.Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
Uma única banana pesa cerca de 85 gramas, assim como 100 gramas deste alimento têm 358 mg de potássio. Nesse sentido, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a ingestão diária de potássio seja de 4,7 gramas para um adulto.Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
A quantidade de potássio encontrada na fruta também varia de acordo com o tipo, safra e maturidade. Contudo, de maneira geral, seria necessário comer 14 bananas por dia para suprir o nutriente.Foto:
Comer bananas pode ajudar a promover a sensação de bem-estar e reduzir o estresse. Ela contém açúcares naturais, como a frutose, que podem fornecer uma fonte rápida de energia ao corpo, ajudando a melhorar o humor e a reduzir a fadiga.Foto: pexels/Ilo Frey
O potássio também ajuda a regular a pressão arterial, diminui a retenção de líquido e previne o AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele é um grande aliado do coração, essencial para a contração muscular e ajuda a manter o ritmo cardíaco normal.Foto: Rais Data - Flickr
O corpo deve manter os níveis de potássio no sangue dentro de uma faixa estreita. Níveis muito altos (hipercalemia) ou muito baixos (hipocalemia) podem causar consequências graves, tais como arritmias ou paradas cardíacas.Foto: Reprodução Youtube Canal Doutor Arritmia - Dr. Felipe Souza
Níveis adequados de potássio no organismo ajudam a prevenir a diabetes, pois o mineral melhora a sensibilidade da insulina, que é o hormônio responsável pelo equilíbrio dos níveis de glicose no sangue.Foto: pexels/Aleksandar Pasaric
Além da banana, a beterraba tem 350 mg de potássio em 100 gramas, praticamente a mesma quantidade da fruta. No entanto, é mais densa e é possível comer suas delicadas folhas, que também contém o nutriente.Foto: Imagem de Nick Collins por Pixabay
A batata doce contém 337 mg de potássio a cada 100 gramas. Queridinha dos ratos de academia, este alimento é nutritivo, versátil e pode ser facilmente encontrado o ano todo.Foto: Divulgação/Clube Extra
Ela também tem muitas fibras, baixo índice calórico e antioxidantes poderosos, como o betacaroteno e a vitamina A. Assim, é poderosa nos níveis de proteína, algo importante para quem pratica exercício físico.Foto: Imagem de ??? ???? por Pixabay
O mais tradicional dos molhos, o de tomate, contém 331 mg de potássio a cada 100 gramas, e ainda pode ser feito em casa, sem adição de conservantes.Foto: Youtube/Menino Prendado
Famoso por sua alta concentração de ferro, o espinafre traz 560 mg de potássio a cada 100 gramas de folhas. Versátil, pode ser consumido de várias maneiras, cru na salada ou refogado em outros pratos, além de fazer parte de sucos verdes e vitaminas.Foto: Pixabay/ kaboompics
Louvada por suas qualidades nutritivas, a aveia tem 430 mg de potÃ¡ssio a cada 100 gramas de produto. AlÃ©m disso, Ã© fÃ¡cil de consumir e pode ser consumida com frutas, sucos, iogurtes, sopas e atÃ© em saladas.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O abacate traz 500 mg de potássio a cada 100 gramas. Ele também apresenta grande quantidade de proteínas, ajudando em dietas vegetarianas, já que pode ser consumido com pratos doces ou salgados.Foto: Juraj Varga por Pixabay
A uva passa é um fruto seco que tem 750 mg de potássio a cada 100 gramas, sendo um alimento campeão na presença do nutriente. Por outro lado, é um petisco calórico, e o indivíduo deve maneirar na hora de se servir.Foto: Pixabay/sue_v67
As folhas verdes escuras costumam ter bastante potássio, e a couve não é diferente. Ela tem 403 mg a cada 100 gramas, enquanto suas folhas são ricas em cálcio e outros minerais importantes para os músculos.Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
As amêndoas trazem 730 mg do nutriente em 100 gramas. Apesar disso, são petiscos calóricos, que podem não ser ideais para quem está tentando controlar a ingestão de calorias.Foto: Imagem de Martin Hetto por Pixabay
Não são só os alimentos sólidos que são ricos em potássio. Um líquido essencial para repor energia e presença desse nutriente no organismo é a água de coco. Ela tem 250 mg de potássio em 100 ml de líquido, assim como apenas 19 calorias.Foto: Flickr El Tercer Brazo
A melancia também possui potássio e magnésio, minerais que são importantes para prevenir a fraqueza muscular, melhorar a contração muscular e as cãibras durante a prática de atividade física intensaFoto: Imagem de Spudaitis por Pixabay
O feijão preto é rico em potássio, fibras e outros nutrientes, como manganês e zinco. Nesse sentido, 100 gramas desse alimento cozido contém cerca de 256 mg deste nutriente.Foto:
Além de possuir menos lactose, o leite da cabra é uma excelente fonte de proteína. Para quem necessita absorver as propriedades nutritivas dos alimentos e reforçar os níveis de cálcio, potássio, magnésio e vitaminas A e C, essa é uma alternativa ideal.Foto: Pixabay/Couleur
O Edamame é a soja ainda na vagem verde, encontrado em alguns países do continente asiático muito comum principalmente no Japão. Usado muitas vezes em bares chamado Izakaya, onde pode ser cozido, resfriado e adicionando uma pitada de salFoto: flickr Studio Sarah Lou