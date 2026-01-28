Potássio em alta: os alimentos que fazem bem ao corpo e à qualidade de vida

A banana é um dos alimentos com maior concentração de potássio. Sua ingestão é comum entre esportistas, pois ajuda a evitar cãibras e melhora o funcionamento dos músculos. Ajuda na recuperação física, sendo prática de transportar na bolsa e de consumir, bastando tirar a casca com facilidade. Afinal, ela não precisa ser lavada nem fatiada antes de ser ingerida.