Como melhorar o colesterol com escolhas simples no dia a dia

O controle do colesterol envolve um conjunto de medidas que incluem hábitos saudáveis, acompanhamento clínico e, quando necessário, uso de medicamentos. A prática regular de atividade física contribui para melhorar o perfil lipídico e fortalecer o sistema cardiovascular.

Manter o peso adequado e reduzir comportamentos de risco, como sedentarismo e consumo excessivo de substâncias prejudiciais, também faz diferença significativa. Em muitos casos, mudanças no estilo de vida são suficient