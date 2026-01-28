Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina

O exame teve sua primeira aplicação nacional em 2025, passando a integrar o conjunto de instrumentos usados pelo governo federal para monitorar o ensino médico no país. O exame não tem caráter eliminatório individual, mas seus resultados servem como base para ações regulatórias do MEC, incluindo abertura de processos administrativos, redução de vagas e até a suspensão de novos ingressos em cursos com desempenho insatisfató Foto: Reprodução de vídeo TV Globo