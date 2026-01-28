Exame nacional aponta deficiências graves na formação de estudantes de medicina
Mais de 30% dos cursos de medicina do país tiveram resultado tido como insuficiente no exame nacional aplicado a estudantes do último ano da graduação.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Reportagem do Fantástico, da Rede Globo, mostrou que houve falhas em questões elementares do atendimento médico, como diagnóstico de dengue, avaliação de dor de cabeça e na prescrição de medicamentos.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
O Enamed funciona como um termômetro da formação médica. Ele avalia o nível de conhecimento adquirido ao longo do curso por alunos prestes a se formar.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Na primeira edição do exame, em outubro de 2025, mais de 39 mil estudantes participaram da prova, que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
De acordo com os dados oficiais, mais de 30% dessas graduações tiveram resultado abaixo do esperado, com estudantes acertando menos de 60% das questões.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Um relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, revelou falhas graves em perguntas consideradas simples para a prática médica cotidiana.
Foto: Reprodução/TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo
Entre os quase 13 mil alunos reprovados, muitos erraram questões relacionadas a doenças comuns no Brasil, o que preocupa especialistas da área.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Uma das perguntas tratava do atendimento a pacientes com sintomas graves de dengue, como febre alta, dores intensas e vômitos persistentes. Mesmo sendo um problema recorrente no sistema de saúde brasileiro, 66% dos estudantes que não atingiram a nota mínima erraram a resposta.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Telles, esse tipo de erro pode levar a condutas inadequadas, como liberar um paciente que deveria ser internado, aumentando o risco de agravamento do quadro, inclusive para dengue hemorrágica.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Outra questão abordava um caso de dor de cabeça persistente em uma mulher de 55 anos, acompanhada de alterações visuais e cansaço. A conduta correta era solicitar um exame de sangue simples para investigar uma inflamação nos vasos sanguíneos, mas 65% dos estudantes reprovados erraram a resposta.
Foto: Sweet Life Unsplash
Foto: Sweet Life Unsplash
O Ministério da Educação informou que faculdades com notas mais baixas no Enamed poderão sofrer sanções, como a suspensão de novas matrículas ou a redução de vagas.
Foto: Flickr - Senado Federal
Foto: Flickr - Senado Federal
Ainda segundo a pasta, todas as instituições com desempenho insuficiente passarão por processos administrativos para corrigir problemas estruturais e pedagógicos.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Mesmo sem uma etapa prática, o Enamed cobra conhecimentos que deveriam estar consolidados em alunos que já atenderam pacientes.
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Uma questÃ£o sobre doenÃ§a de Parkinson, por exemplo, exigia o reconhecimento de sintomas e a identificaÃ§Ã£o dos medicamentos corretos para o tratamento. Mais da metade dos estudantes reprovados errou os dois remÃ©dios que deveriam ser prescritos.
Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo
Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo TV Globo
Diante dos resultados, o Conselho Federal de Medicina avalia medidas mais rigorosas. O presidente da entidade, José Hiran Gallo, defende a criação de um exame obrigatório de proficiência para que médicos recém-formados possam obter registro profissional. O projeto de lei que trata do tema está em tramitação no Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste ano.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
A criação do Enamed está diretamente ligada à expansão acelerada dos cursos de medicina no Brasil. Entre 2014 e 2025, o total desses cursos no Brasil quase dobrou, saltando de 252 para 494, enquanto o número de vagas disponíveis cresceu de 23 mil para mais de 50 mil, de acordo com um levantamento da Faculdade de Medicina da USP.
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
A pesquisa aponta ainda que aproximadamente 80% dessas instituições pertencem à rede privada. Muitas foram criadas nos últimos 15 anos, o que ampliou o acesso ao curso, mas também gerou preocupação com a qualidade da formação oferecida.
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Foto: Reprodução de vídeo TV Globo