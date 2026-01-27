Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

O dia em que o “impossível” aconteceu: Mulher sobreviveu a 10 quilômetros de queda de avião

RF
Redação Flipar
  • <p>Sabe aquela série de filmes “Premonição”, em que as pessoas que escapam da morte acabam morrendo logo em seguida porque chegou a hora delas? Com Vesna, passaram-se 44 anos até que, finalmente, ela morresse. Veja que história!</p>

    Sabe aquela série de filmes “Premonição”, em que as pessoas que escapam da morte acabam morrendo logo em seguida porque chegou a hora delas? Com Vesna, passaram-se 44 anos até que, finalmente, ela morresse. Veja que história!

     Foto: Divulgação
  • <p>Nascida em 3 de janeiro de 1950, em Belgrado, na Sérvia, Vesna era comissária de bordo da JAT Yugoslav Airlines.</p>

    Nascida em 3 de janeiro de 1950, em Belgrado, na Sérvia, Vesna era comissária de bordo da JAT Yugoslav Airlines.

     Foto: Hedavid wikimedia commons
  • <p>O voo 367 era operado em rotas entre Estocolmo (Suécia) e Belgrado (hoje capital da Sérvia, então parte da Iugoslávia).</p>

    O voo 367 era operado em rotas entre Estocolmo (Suécia) e Belgrado (hoje capital da Sérvia, então parte da Iugoslávia).

     Foto: Algoritam1 wikimedia commons
  • <p>O avião decolou às 15h do dia 26 de janeiro de 1972 do aeroporto de Copenhague (foto), capital da Dinamarca</p>

    O avião decolou às 15h do dia 26 de janeiro de 1972 do aeroporto de Copenhague (foto), capital da Dinamarca

     Foto: kallerna wikimedia commons
  • <p>Quando o avião sobrevoava o espaço aéreo da então Tchecoslováquia (depois República Tcheca, e hoje Tchéquia), uma hora após a decolagem, houve uma explosão no compartimento de cargas.</p>

    Quando o avião sobrevoava o espaço aéreo da então Tchecoslováquia (depois República Tcheca, e hoje Tchéquia), uma hora após a decolagem, houve uma explosão no compartimento de cargas.

     Foto: Gerd Altmann por Pixabay
  • <p>A explosão fez com que o jato McDonnell Douglas DC-9 (igual ao da foto), se desintegrasse em voo.</p>

    A explosão fez com que o jato McDonnell Douglas DC-9 (igual ao da foto), se desintegrasse em voo.

     Foto: Cipperartic wikimedia commons
  • <p>Das 28 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros, apenas Vesna sobreviveu. E isso ocorreu por causa de uma soma de fatores, inclusive porque Vesna ficou na cauda, que se soltou do restante do avião. .</p>

    Das 28 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros, apenas Vesna sobreviveu. E isso ocorreu por causa de uma soma de fatores, inclusive porque Vesna ficou na cauda, que se soltou do restante do avião. .

     Foto: Distribuição dos destroços do voo 367 Karel x -wikimedia commons
  • <p>Pra começar, Vesna foi a única que não foi lançada para fora do avião, pois ficou presa a um carrinho de serviço de bordo.</p>

    Pra começar, Vesna foi a única que não foi lançada para fora do avião, pois ficou presa a um carrinho de serviço de bordo.

     Foto: upklay por freepik
  • <p>Além disso, a parte do avião em que ela estava caiu numa área repleta de árvores e uma grossa camada de neve, amortecendo a queda.</p>

    Além disso, a parte do avião em que ela estava caiu numa área repleta de árvores e uma grossa camada de neve, amortecendo a queda.

     Foto: Imagem de Jörg Vieli por Pixabay
  • <p>E, pra terminar , ela foi encontrada por um homem que tinha servido como médico na Segunda Guerra Mundial. E que, após prestar os primeiros socorros, a levou para o hospital.</p>

    E, pra terminar , ela foi encontrada por um homem que tinha servido como médico na Segunda Guerra Mundial. E que, após prestar os primeiros socorros, a levou para o hospital.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Vesna sofreu várias fraturas nas pernas, costelas, crânio e vértebras.</p>

    Vesna sofreu várias fraturas nas pernas, costelas, crânio e vértebras.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Vesna ficou alguns dias em coma e depois foi se recuperando. Após 10 meses, ela voltou a andar, embora mancando.</p>

    Vesna ficou alguns dias em coma e depois foi se recuperando. Após 10 meses, ela voltou a andar, embora mancando.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Um monumento foi criado em memória das vítimas do acidente.</p>

    Um monumento foi criado em memória das vítimas do acidente.

     Foto: palickap wikimedia commons
  • <p>Vesna passou a participar de cerimônias em homenagem aos mortos na tragédia, levando flores em memória das vítimas.</p>

    Vesna passou a participar de cerimônias em homenagem aos mortos na tragédia, levando flores em memória das vítimas.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Vesna não tinha a lembrança do acidente. A última imagem do caso que ela recordava era o embarque dos passageiros. Por isso, ela não ficou com trauma psicológico. Mesmo assim , com as sequelas do acidente, ela não pôde voltar a trabalhar como aeromoça.</p>

    Vesna não tinha a lembrança do acidente. A última imagem do caso que ela recordava era o embarque dos passageiros. Por isso, ela não ficou com trauma psicológico. Mesmo assim , com as sequelas do acidente, ela não pôde voltar a trabalhar como aeromoça.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Mas continuou na companhia aérea para serviços administrativos, principalmente para negociação de contratos de frete.</p>

    Mas continuou na companhia aérea para serviços administrativos, principalmente para negociação de contratos de frete.

     Foto: clipperarctic - wikimedia commons
  • <p>O então presidente da Iugoslávia, Josip broz Tito (foto) concedeu a Vesna uma condecoração como heroína nacional.</p>

    O então presidente da Iugoslávia, Josip broz Tito (foto) concedeu a Vesna uma condecoração como heroína nacional.

     Foto: domínio público
  • <p>Em 1985, Vesna entrou para o Livro Guiness dos Recordes como a pessoa que sobreviveu a uma queda com maior altitude.</p>

    Em 1985, Vesna entrou para o Livro Guiness dos Recordes como a pessoa que sobreviveu a uma queda com maior altitude.

     Foto: reprodução de capa
  • <p>A explosão foi investigada e as hipóteses foram de ato terrorista por nacionalistas croatas ou de engano por parte da Força Aérea Tcheca, que teria confundido o avião com um jato inimigo.</p>

    A explosão foi investigada e as hipóteses foram de ato terrorista por nacionalistas croatas ou de engano por parte da Força Aérea Tcheca, que teria confundido o avião com um jato inimigo.

     Foto: karel x - wikimedia commons
  • <p>Não houve um conclusão definitiva e ninguém foi preso.</p>

    Não houve um conclusão definitiva e ninguém foi preso.

     Foto: karel x - wikimedia commons
  • <p>Vesna tornou-se ativista política e foi demitida em 1990 por participar de um protesto contra o então presidente Slobodan Milosevic.</p>

    Vesna tornou-se ativista política e foi demitida em 1990 por participar de um protesto contra o então presidente Slobodan Milosevic.

     Foto: Stevan Kragujevi? - wikimedia commons
  • <p>Nos últimos anos de sua vida, Vulovic viveu com uma pensão baixa, em seu apartamento velho. E já recusava participar de solenidades que lembravam o acidente. Também recusou entrevistas, inclusive no programa de Oprah Winfrey. Dizia que estava cansada.</p>

    Nos últimos anos de sua vida, Vulovic viveu com uma pensão baixa, em seu apartamento velho. E já recusava participar de solenidades que lembravam o acidente. Também recusou entrevistas, inclusive no programa de Oprah Winfrey. Dizia que estava cansada.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
  • <p>Ela morreu em 23/12/2016, aos 66 anos, em Belgrado, capital da Sérvia. Vivia sozinha, com 3 gatos. A causa da morte não foi divulgada. Mas amigos disseram que ela enfrentava problemas de coração.</p>

    Ela morreu em 23/12/2016, aos 66 anos, em Belgrado, capital da Sérvia. Vivia sozinha, com 3 gatos. A causa da morte não foi divulgada. Mas amigos disseram que ela enfrentava problemas de coração.

     Foto: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay