Cenário de fim do mundo: Inteligência Artificial deixa cidades brasileiras com aspecto de abandono
Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us.Foto: Divulgação
As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS).Foto: Imagem de Iurimotov, Freepik
Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma ‘Leonardo.AI’ para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos.Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012).Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Para representar Manaus, a capital do Amazonas, a imagem utilizada é a do principal teatro da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o teatro foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Como nas outras capitais, a vegetação toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veículos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Outra cidade representada na trend é Fortaleza, que apresenta a imagem com prédios e o mar, que sempre atrai turistas não só de outros estados, como de fora do Brasil.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Com auxílio da Inteligência Artificial (IA), o mar escurece, enquanto a areia é tomada pela alta vegetação. Ao fundo, os prédios se tornam lugares escuros e sem condições de moradia.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Em mais uma capital nordestina, Natal é caracterizada pelo mar bem cuidado e límpido. Segunda capital brasileira com menor área territorial, mas com a sexta maior densidade populacional do país, a cidade possui uma beleza que atrai turistas e uma rica história.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
O mar se transforma, então, em um lamaçal, próximo a um pântano. Ao fundo, as casas dão lugar à vegetação mal cuidada para representar uma cidade abandonada.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Em mais uma cidade do sudeste, Belo Horizonte ganha destaque com seus prédios que impressionam por sua arquitetura e beleza. Ao centro, está o Monumento Comemorativo ao Centenário da Independência, lançado em 7 de setembro de 1922.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Com a Inteligência Artificial (IA), o monumento escurece e fica semelhante a um jazigo de cemitério. Os prédios, na parte de trás, aparecem com a arquitetura toda danificada, semelhante ao ambiente de filmes e séries de terror.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Ao representar o Centro-Oeste, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, aparece com sua vegetação viva e uma cidade com automóveis nas ruas. Ao fundo, é possível avistar prédios e moradias, com um ambiente bonito e repleto de vivacidade.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
O ambiente é retratado de forma mais escura e a vegetação ganha contornos de descuido e abandono. A capital sul-mato-grossense perde sua vivacidade através da recriação da inteligência articificial (IA)Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Com mais uma capital do Sul, Porto Alegre é retratada por ser uma cidade ativa, que sempre está em ebulição, com indivíduos produzindo. A cidade possui uma das infraestruturas urbanas mais modernas do Brasil.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
A vegetação toma conta de boa parte da capital, enquanto os prédios aparentam ser ambientes frios e abandonados. A IA retrata uma cidade opaca, sem a vivacidade característica de Porto Alegre.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Quem também aparece na trend é Vila Velha, uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. O local possui 32 km de litoral e foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Para caracterizar o lado abandonado da cidade, a Inteligência Artificial (IA) novamente usou o recurso de aumentar a vegetação, escurecer o ambiente e praticamente acabar com as casas presentes na imagem anterior.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
Por fim, a trend se utiliza de um ambiente que é considerado como a “Cidade-trabalho” de São Paulo. Osasco é bem representada pelo empreendedorismo, com fábricas e a presença dos prédios característicos de ambientes paulistanos.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
As ruas de Osasco, então, ficam vazias sem a presença dos veículos e o ambiente com características de total abandono.Foto: Reprodução/TikTok/@huiop