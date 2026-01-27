Assine
Cenário de fim do mundo: Inteligência Artificial deixa cidades brasileiras com aspecto de abandono

RF
Redação Flipar
    Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us.

     Foto: Divulgação
    As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Nos clipes, Ã© possÃ­vel ver grandes pontos turÃ­sticos de cidades brasileiras, como: Rio de Janeiro, SÃ£o Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e GoiÃ¢nia. Todas elas foram adaptadas para novas imagens, como se tornassem cidades abandonadas do mapa.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop
    Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS).

     Foto: Imagem de Iurimotov, Freepik
    Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma ‘Leonardo.AI’ para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos.

     Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
    A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012).

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Para representar Manaus, a capital do Amazonas, a imagem utilizada é a do principal teatro da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o teatro foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Como nas outras capitais, a vegetação toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veículos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Outra cidade representada na trend é Fortaleza, que apresenta a imagem com prédios e o mar, que sempre atrai turistas não só de outros estados, como de fora do Brasil.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Com auxílio da Inteligência Artificial (IA), o mar escurece, enquanto a areia é tomada pela alta vegetação. Ao fundo, os prédios se tornam lugares escuros e sem condições de moradia.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Em mais uma capital nordestina, Natal é caracterizada pelo mar bem cuidado e límpido. Segunda capital brasileira com menor área territorial, mas com a sexta maior densidade populacional do país, a cidade possui uma beleza que atrai turistas e uma rica história.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    O mar se transforma, então, em um lamaçal, próximo a um pântano. Ao fundo, as casas dão lugar à vegetação mal cuidada para representar uma cidade abandonada.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Em mais uma cidade do sudeste, Belo Horizonte ganha destaque com seus prédios que impressionam por sua arquitetura e beleza. Ao centro, está o Monumento Comemorativo ao Centenário da Independência, lançado em 7 de setembro de 1922.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Com a Inteligência Artificial (IA), o monumento escurece e fica semelhante a um jazigo de cemitério. Os prédios, na parte de trás, aparecem com a arquitetura toda danificada, semelhante ao ambiente de filmes e séries de terror.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Ao representar o Centro-Oeste, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, aparece com sua vegetação viva e uma cidade com automóveis nas ruas. Ao fundo, é possível avistar prédios e moradias, com um ambiente bonito e repleto de vivacidade.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    O ambiente é retratado de forma mais escura e a vegetação ganha contornos de descuido e abandono. A capital sul-mato-grossense perde sua vivacidade através da recriação da inteligência articificial (IA)

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Com mais uma capital do Sul, Porto Alegre é retratada por ser uma cidade ativa, que sempre está em ebulição, com indivíduos produzindo. A cidade possui uma das infraestruturas urbanas mais modernas do Brasil.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    A vegetação toma conta de boa parte da capital, enquanto os prédios aparentam ser ambientes frios e abandonados. A IA retrata uma cidade opaca, sem a vivacidade característica de Porto Alegre.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Na representaÃ§Ã£o de GoiÃ¢nia, a imagem foca no Bosque de Buritis, patrimÃŽnio paisagÃ­stico da cidade. Ele foi projetado junto da planta original da cidade, na dÃ©cada de 20, sendo inaugurado em 24 de outubro de 1933, a data oficial de inauguraÃ§Ã£o da capital de GoiÃ¡s.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop
    Como uma cidade abandonada, o chafariz desaparece e o bosque se transforma em um verdadeiro pÃ¢ntano. O cÃ©u escurece e as arquiteturas dos prÃ©dios, na parte de trÃ¡s, ficam sem cor e presenÃ§a de moradia.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop
    Quem também aparece na trend é Vila Velha, uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. O local possui 32 km de litoral e foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Para caracterizar o lado abandonado da cidade, a Inteligência Artificial (IA) novamente usou o recurso de aumentar a vegetação, escurecer o ambiente e praticamente acabar com as casas presentes na imagem anterior.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    Por fim, a trend se utiliza de um ambiente que é considerado como a “Cidade-trabalho” de São Paulo. Osasco é bem representada pelo empreendedorismo, com fábricas e a presença dos prédios característicos de ambientes paulistanos.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
    As ruas de Osasco, então, ficam vazias sem a presença dos veículos e o ambiente com características de total abandono.

     Foto: Reprodução/TikTok/@huiop
