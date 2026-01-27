Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Massa leve e macia do croissant conquista até os paladares mais exigentes

RF
Redação Flipar
  • <p>Dessa forma, o croissant é um tipo de viennoiserie de massa folhada em formato de meia-lua. Ele é feito de farinha, açúcar, sal, leite, fermento, manteiga e ovo para pincelar.</p>

    Dessa forma, o croissant é um tipo de viennoiserie de massa folhada em formato de meia-lua. Ele é feito de farinha, açúcar, sal, leite, fermento, manteiga e ovo para pincelar.

     Foto: Imagem de ????????? ????????? por Pixabay
  • <p>A origem deste salgado é atribuída aos padeiros de Viena, na Áustria, onde era conhecido pelo nome de Kipferl desde o século XIII, sendo feito de tamanhos variados.</p>

    A origem deste salgado é atribuída aos padeiros de Viena, na Áustria, onde era conhecido pelo nome de Kipferl desde o século XIII, sendo feito de tamanhos variados.

     Foto: Imagem de Katja Heigl por Pixabay
  • <p>De acordo com a tradição, em 1683 (Batalha de Viena), enquanto trabalhavam à noite, os padeiros ouviram o barulho que o inimigo otomano fazia ao cavar um túnel e, ao dar o alarme sobre o que estava acontecendo, conseguiram impedir o êxito do ataque.</p>

    De acordo com a tradição, em 1683 (Batalha de Viena), enquanto trabalhavam à noite, os padeiros ouviram o barulho que o inimigo otomano fazia ao cavar um túnel e, ao dar o alarme sobre o que estava acontecendo, conseguiram impedir o êxito do ataque.

     Foto: Imagem de ????????? ????????? por Pixabay
  • <p>Com a derrota dos rivais, os padeiros resolveram criar a iguaria em formato de lua crescente (símbolo do império otomano) para comemorar a vitória dos austríacos. Nesse período, a iguaria foi batizada de kipferl.</p>

    Com a derrota dos rivais, os padeiros resolveram criar a iguaria em formato de lua crescente (símbolo do império otomano) para comemorar a vitória dos austríacos. Nesse período, a iguaria foi batizada de kipferl.

     Foto: Imagem de Jürgen Brandes por Pixabay
  • <p>Alguns pesquisadores atribuem sua invenção ao comerciante vienense de origem polaca Franz Georg Kolchitsky, que vivia em Constantinopla.</p>

    Alguns pesquisadores atribuem sua invenção ao comerciante vienense de origem polaca Franz Georg Kolchitsky, que vivia em Constantinopla.

     Foto: Imagem de Buy me a coffee, please Buy me a coffee, please por Pixabay
  • <p>Esse homem conheceu o café nessa cidade em 1475 e, com cerca de 500 sacas do produto abandonadas pelos Turcos após derrota, abriu um café onde passou a servir a bebida. Para acompanhar o café, inventou esse pão em formato de crescente.</p>

    Esse homem conheceu o café nessa cidade em 1475 e, com cerca de 500 sacas do produto abandonadas pelos Turcos após derrota, abriu um café onde passou a servir a bebida. Para acompanhar o café, inventou esse pão em formato de crescente.

     Foto: Imagem de Duy Nod por Pixabay
  • <p>Maria Antonieta, originária de Viena, introduziu e popularizou o croissant na França, a partir de 1770. Atualmente, ele é um elemento tradicional do desjejum francês, tomado junto com café com leite.</p>

    Maria Antonieta, originária de Viena, introduziu e popularizou o croissant na França, a partir de 1770. Atualmente, ele é um elemento tradicional do desjejum francês, tomado junto com café com leite.

     Foto: Imagem de Tuy?n Nguy?n por Pixabay
  • <p>Nas primeiras, a massa era mais densa e pesada e se parecia com um pão comum. Apenas em 1900, um padeiro francês decidiu mudar e deixar a massa folhada e, por consequência, mais leve.</p>

    Nas primeiras, a massa era mais densa e pesada e se parecia com um pão comum. Apenas em 1900, um padeiro francês decidiu mudar e deixar a massa folhada e, por consequência, mais leve.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
  • <p>O pequeno almoço na Europa é o mesmo que o nosso café da manhã, ou seja, a primeira refeição do dia. De modo geral, os portugueses dão muita importância para a esse momento e fazem dele um verdadeiro banquete com muito croissant, frutas e queijos.</p>

    O pequeno almoço na Europa é o mesmo que o nosso café da manhã, ou seja, a primeira refeição do dia. De modo geral, os portugueses dão muita importância para a esse momento e fazem dele um verdadeiro banquete com muito croissant, frutas e queijos.

     Foto: Imagem de Creativegen Damian Sochacki por Pixabay
  • <p>No desjejum, ele é consumido, em vários países da Europa, com leite e café. No entanto, sobre o consumo desse salgado, é recomendado moderação, pois contém muita manteiga e gordura.</p>

    No desjejum, ele é consumido, em vários países da Europa, com leite e café. No entanto, sobre o consumo desse salgado, é recomendado moderação, pois contém muita manteiga e gordura.

     Foto: Imagem de haim charbit por Pixabay
  • <p>Atualmente, o tradicional croissant é encontrado com diferentes opções de recheio. Desde o tradicional, quentinho com manteiga, até as opções doces.</p>

    Atualmente, o tradicional croissant é encontrado com diferentes opções de recheio. Desde o tradicional, quentinho com manteiga, até as opções doces.

     Foto: Imagem de rekalawa por Pixabay
  • <p>Entre as opções doces, o chocolate é uma unanimidade. No entanto, outro sabor inconfundível é o croissant de goiabada, que pode ser servido com queijo, ao melhor estilo Romeu e Julieta.</p>

    Entre as opções doces, o chocolate é uma unanimidade. No entanto, outro sabor inconfundível é o croissant de goiabada, que pode ser servido com queijo, ao melhor estilo Romeu e Julieta.

     Foto: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay
  • <p>Com o passar do tempo, o croissant se tornou um símbolo da cultura francesa e um elemento essencial no café da manhã parisiense.</p>

    Com o passar do tempo, o croissant se tornou um símbolo da cultura francesa e um elemento essencial no café da manhã parisiense.

     Foto: Imagem de Luis MGB por Pixabay
  • <p>Sua leveza e sabor único encantaram os paladares dos franceses, e a receita do pãozinho folhado foi refinada ao longo das gerações, garantindo sua perfeição e gosto de quero mais.</p>

    Sua leveza e sabor único encantaram os paladares dos franceses, e a receita do pãozinho folhado foi refinada ao longo das gerações, garantindo sua perfeição e gosto de quero mais.

     Foto: Imagem de Tuy?n Nguy?n por Pixabay
  • <p>Para fazer um bom croissant, é necessário ter em mente alguns parâmetros, como a qualidade da farinha, do fermento e da manteiga utilizadas.</p>

    Para fazer um bom croissant, é necessário ter em mente alguns parâmetros, como a qualidade da farinha, do fermento e da manteiga utilizadas.

     Foto: Imagem de James Ree por Pixabay
  • <p>As matérias-primas utilizadas são farinha, açúcar, manteiga, fermento e água, enquanto a etapa principal do processo determina a consistência e a textura da massa.</p>

    As matérias-primas utilizadas são farinha, açúcar, manteiga, fermento e água, enquanto a etapa principal do processo determina a consistência e a textura da massa.

     Foto: Imagem de Andrey Cojocaru por Pixabay
  • <p>O objetivo da divisão é formar pedaços de massa a partir da quantidade obtida. Além disso, a laminação consiste em passar a massa dos croissants entre dois cilindros lisos, girando em direções opostas na mesma velocidade.</p>

    O objetivo da divisão é formar pedaços de massa a partir da quantidade obtida. Além disso, a laminação consiste em passar a massa dos croissants entre dois cilindros lisos, girando em direções opostas na mesma velocidade.

     Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
  • <p>Em seguida, a massa é colocada no laminador para ser achatada e receber as placas de manteiga, sendo executada uma única rotação de lona.</p>

    Em seguida, a massa é colocada no laminador para ser achatada e receber as placas de manteiga, sendo executada uma única rotação de lona.

     Foto: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
  • <p>Como a maioria das massas, a do croissant também necessita de repouso, sendo a 3°C, de meia hora a uma hora. Esta etapa busca facilitar as deformações que se seguirão, e no final do processo, a massa terá uma espessura de cerca de 3mm.</p>

    Como a maioria das massas, a do croissant também necessita de repouso, sendo a 3°C, de meia hora a uma hora. Esta etapa busca facilitar as deformações que se seguirão, e no final do processo, a massa terá uma espessura de cerca de 3mm.

     Foto: Imagem de Tony Flood por Pixabay
  • <p>Por fim, acontece a modelagem da massa, assim como sua preparação e o cozimento feito a a 180°C., para adquirir uma textura quebradiça e crocante.</p>

    Por fim, acontece a modelagem da massa, assim como sua preparação e o cozimento feito a a 180°C., para adquirir uma textura quebradiça e crocante.

     Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay