Aparência de Paula Fernandes em novela das nove chama a atenção na internet: ‘Irreconhecível’
Ela começou a cantar ainda criança — por volta dos 8 anos de idade — e lançou seu primeiro álbum em vinil aos 10 anos, mostrando desde cedo sua paixão e talento pela música.Foto: Teca Lamboglia/Wikimedia Commons
Aos 12, mudou-se para São Paulo e viajou por todo o Brasil com uma companhia de rodeios, aprimorando sua experiência no palco.Foto: Reprodução/Instagram
Seu primeiro álbum profissional foi “Canções do Vento Sul”, lançado em 2005.Foto: Reprodução/Instagram @paulafernandes
Mas foi com o álbum “Pássaro de Fogo”, lançado em 2009, que a sertaneja alcançou projeção nacional. Desde então, ela lançou vários álbuns e conquistou prêmios, incluindo o Grammy Latino.Foto: flickr Teca Lamboglia
Além de sua carreira musical, Paula Fernandes também participou de projetos televisivos, como programas de talentos e até novelas.Foto: Reprodução/Instagram
Paula é apaixonada por cavalos e até ajuda a manter uma ONG em sua cidade natal que faz equoterapia, uma técnica que usa os próprios animais para tratamentos terapêuticos.Foto: Reprodução Instagram
Atuante nas redes sociais, a cantora tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. E, assim como recebe muitos elogios, também é detonada por críticos com alguma frequência.Foto: Reprodução Instagram @paulafernandes
Em fevereiro de 2024, um internauta chegou a dizer que, por não ter humildade, Paula não faz mais sucesso. E ela rebateu: “Não entendi. Ninguém nunca me viu maltratar ninguém! E quem disse que eu não estou fazendo mais sucesso? Estou na melhor fase da minha vida”.Foto: Reprodução/Instagram
A cantora adora natureza. Ela tem cavalos, galinhas e cachorros numa fazenda. E já disse que essa convivência com os animais em um ambiente tão natural “é bão demais da conta”.Foto: Reprodução/Instagram
Em 2023, depois de anunciar a separação do marido, Paula fez um post cantando “Meus Encantos”, cuja letra fala em rompimento de relação. Seu semblante de tristeza comoveu os fãs. “Saiba que estamos aqui com você sempre”, disse uma internauta.Foto: Reprodução Instagram
A cantora vivia um relacionamento com o empresário Rony Cecconello desde 2019. “Em respeito todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim”, declarou ela em setembro de 2023.Foto: Reprodução Instagram @paulafernandes
Apesar do post que deixou os fãs preocupados, dias depois Paula surgiu exuberante na web. Um fã comentou: “Britney Spears falou que a mulher não precisa de homem pra ser feliz.”Foto: Reprodução Instagram
Em novembro de 2025, Paula lançou o EP “SIMPLESmente, EU”, marcando uma fase de reconexão com suas raízes e estilo pessoal.Foto: Reprodução/Instagram
