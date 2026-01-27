Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Quando a realidade parece ficção: Empresa congela pessoas no fim para ‘reanimá-las’ no futuro

RF
Redação Flipar
  • <p>Desenvolvida pela startup alemã Tomorrow Bio, o primeiro laboratório de criônica — processo de congelamento de cadáveres — da Europa congela pacientes após a morte com o objetivo de trazê-los de volta à vida futuramente.</p>

    Desenvolvida pela startup alemã Tomorrow Bio, o primeiro laboratório de criônica — processo de congelamento de cadáveres — da Europa congela pacientes após a morte com o objetivo de trazê-los de volta à vida futuramente.

     Foto: Reprodução/Tomorrow Bio
  • <p>A empresa foi cofundada pelo brasileiro Fernando Azevedo Pinheiro, juntamente com Emil Kendziorra.</p>

    A empresa foi cofundada pelo brasileiro Fernando Azevedo Pinheiro, juntamente com Emil Kendziorra.

     Foto: divulgação/Tomorrow Bio
  • <p>A startup já teria criopreservado (congelado) seis pessoas e cinco animais de estimação, além de ter cerca de 700 clientes cadastrados.</p>

    A startup já teria criopreservado (congelado) seis pessoas e cinco animais de estimação, além de ter cerca de 700 clientes cadastrados.

     Foto: reprodução
  • <p>Apesar da criônica existir há quase 50 anos, o interesse pela técnica tem crescido nas últimas décadas.</p>

    Apesar da criônica existir há quase 50 anos, o interesse pela técnica tem crescido nas últimas décadas.

     Foto: reprodução
  • <p>O processo para ter o corpo congelado e “ressuscitado” pela empresa alemã tem um custo alto: US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).</p>

    O processo para ter o corpo congelado e “ressuscitado” pela empresa alemã tem um custo alto: US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

     Foto: Brett Hondow/Pixabay
  • <p>Em 2025, a Tomorrow Bio pretende expandir suas operações para todas as regiões dos Estados Unidos.</p>

    Em 2025, a Tomorrow Bio pretende expandir suas operações para todas as regiões dos Estados Unidos.

     Foto: reprodução
  • <p>O processo de criônica tem início quando um médico dá a confirmação de que um paciente cadastrado está nos seus últimos dias de vida.</p>

    O processo de criônica tem início quando um médico dá a confirmação de que um paciente cadastrado está nos seus últimos dias de vida.

     Foto: Alexander Grey/Pixabay
  • <p>A empresa realiza a criopreservação no próprio local, com uma ambulância adaptada. Contudo, ninguém voltou com sucesso até hoje.</p>

    A empresa realiza a criopreservação no próprio local, com uma ambulância adaptada. Contudo, ninguém voltou com sucesso até hoje.

     Foto: montagem/reprodução
  • <p>De acordo com Clive Coen, professor de neurociência da Universidade King’s College London, no Reino Unido, o conceito é “absurdo”.</p>

    De acordo com Clive Coen, professor de neurociência da Universidade King’s College London, no Reino Unido, o conceito é “absurdo”.

     Foto: wikimedia commons/www.CGPGrey.com
  • <p>Ele argumenta que não há evidências de que organismos complexos, como seres humanos, possam ser revividos sem danos cerebrais graves.</p>

    Ele argumenta que não há evidências de que organismos complexos, como seres humanos, possam ser revividos sem danos cerebrais graves.

     Foto: Freepik
  • <p>Apesar das críticas, a empresa segue com suas ambições, inspirada em casos como o da sueca Anna Bagenholm, que aconteceu em 1999, na Noruega.</p>

    Apesar das críticas, a empresa segue com suas ambições, inspirada em casos como o da sueca Anna Bagenholm, que aconteceu em 1999, na Noruega.

     Foto: reprodução/youtube
  • <p>Ela sofreu um acidente enquanto praticava esqui na neve durante as férias e ficou presa durante 80 minutos na água congelada. Depois, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.</p>

    Ela sofreu um acidente enquanto praticava esqui na neve durante as férias e ficou presa durante 80 minutos na água congelada. Depois, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

     Foto: Flickr Mihály Sági
  • <p>Anna Bagenholm foi reanimada apÃ³s passar duas horas clinicamente morta. ApÃ³s acordar paralisada do pescoÃ§o para baixo, ela passou dois meses em cuidados intensivos e se recuperou quase totalmente, embora tenha ficado com leves sequelas nas mÃ£os e pÃ©s.</p>

    Anna Bagenholm foi reanimada apÃ³s passar duas horas clinicamente morta. ApÃ³s acordar paralisada do pescoÃ§o para baixo, ela passou dois meses em cuidados intensivos e se recuperou quase totalmente, embora tenha ficado com leves sequelas nas mÃ£os e pÃ©s.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
  • <p>Durante o procedimento da empresa alemã, os corpos são resfriados abaixo de zero, mas sem congelamento, para evitar a formação de cristais de gelo que destruiriam os tecidos.</p>

    Durante o procedimento da empresa alemã, os corpos são resfriados abaixo de zero, mas sem congelamento, para evitar a formação de cristais de gelo que destruiriam os tecidos.

     Foto: reprodução
  • <p>A água corporal é substituída por um fluido crioprotetor à base de dimetilsulfóxido (DMSO) e etilenoglicol. Em seguida, o corpo é resfriado rapidamente até -125°C e, depois, lentamente até -196°C.</p>

    A água corporal é substituída por um fluido crioprotetor à base de dimetilsulfóxido (DMSO) e etilenoglicol. Em seguida, o corpo é resfriado rapidamente até -125°C e, depois, lentamente até -196°C.

     Foto: Freepik
  • <p>Por fim, o paciente é armazenado em uma unidade na Suíça, onde permanece “em espera”. Segundo Emil Kendziorra, a ideia é que, no futuro, avanços médicos tornem curáveis as doenças que causaram suas mortes e permitam reverter a criopreservação.</p>

    Por fim, o paciente é armazenado em uma unidade na Suíça, onde permanece “em espera”. Segundo Emil Kendziorra, a ideia é que, no futuro, avanços médicos tornem curáveis as doenças que causaram suas mortes e permitam reverter a criopreservação.

     Foto: reprodução
  • <p>Não há previsão de quando isso será possível, mas Kendziorra acredita que o estado de preservação pode ser mantido indefinidamente, desde que a temperatura adequada seja mantida.</p>

    Não há previsão de quando isso será possível, mas Kendziorra acredita que o estado de preservação pode ser mantido indefinidamente, desde que a temperatura adequada seja mantida.

     Foto: reprodução
  • <p>Defensores comparam a criônica a outros avanços médicos inicialmente rejeitados, como transplantes de órgãos.</p>

    Defensores comparam a criônica a outros avanços médicos inicialmente rejeitados, como transplantes de órgãos.

     Foto: Piron Guillaume Unsplash
  • <p>Questões éticas, custos altos e a falta de garantias alimentam debates em torno do tema. Mesmo assim, clientes veem a criônica como uma chance mínima, mas valiosa, de “viajar no tempo”.</p>

    Questões éticas, custos altos e a falta de garantias alimentam debates em torno do tema. Mesmo assim, clientes veem a criônica como uma chance mínima, mas valiosa, de “viajar no tempo”.

     Foto: reprodução
  • <p>“Ter uma pequena chance de voltar, em vez de não ter chance nenhuma, parecia ser uma escolha lógica”, afirmou Louise Harrison, de 51 anos, que paga cerca de US$ 87 (R$ 525) por mês pelo cadastro no programa.</p>

    “Ter uma pequena chance de voltar, em vez de não ter chance nenhuma, parecia ser uma escolha lógica”, afirmou Louise Harrison, de 51 anos, que paga cerca de US$ 87 (R$ 525) por mês pelo cadastro no programa.

     Foto: reprodução
  • <p>Empresas como a norte-americana Cryonics Institute, que existe desde 1976, reportam crescimento no interesse, impulsionado por eventos como a pandemia de covid-19.</p>

    Empresas como a norte-americana Cryonics Institute, que existe desde 1976, reportam crescimento no interesse, impulsionado por eventos como a pandemia de covid-19.

     Foto: divulgação/Cryonics Institute
  • <p>Agora, a Tomorrow Bio visa preservar estruturas neurais e alcançar a criopreservação reversível até 2028. “Estou bastante confiante em dizer que a probabilidade é maior do que a cremação, se não houver mais nada”, ressaltou Kendziorra.</p>

    Agora, a Tomorrow Bio visa preservar estruturas neurais e alcançar a criopreservação reversível até 2028. “Estou bastante confiante em dizer que a probabilidade é maior do que a cremação, se não houver mais nada”, ressaltou Kendziorra.

     Foto: divulgação/tomorrow bio
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay