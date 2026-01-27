A carreira foi breve, mas o legado é imortal: o currículo invejável do ator John Cazale no cinema
Nascido em Revere, Massachusetts, em 12 de agosto de 1935, John Cazale faria 90 anos em 2025. Ele não era um galã, mas trazia consigo aspectos essenciais para se tornar um coadjuvante perfeito. Desde o início no teatro, do interior, possuía um magnetismo em cena.Foto: Reprodução do X @ATRightMovies
Estudou atuação na Boston University, sob a orientação de Peter Kass, e colaborou com outros futuros astros como Olympia Dukakis e Faye Dunaway. Antes disso, foi taxista e fotógrafo para se sustentar e iniciar sua carreira nas artes dramáticas.Foto: Reprodução do X @DRC00L4TT4
Sua carreira no teatro floresceu, e ele ganhou um Obie Award com Al Pacino por sua performance na produção Off-Broadway The Indian Wants the Bronx.Foto: Reprodução do X @SILVIAGMEZ46371
Em 1968, Cazale apareceu em seu grande papel na televisão, interpretando Tom Andrews no episódio “The Peep Freak” no drama policial “N.Y.P.D.” (New York Police Department), uma série exibida entre 1967 e 1969 na rede ABC.Foto: Divulgação
Cazale fez sua estreia no cinema com um papel em um dos maiores clássicos da história de Hollywood. Simplesmente, interpretou Fredo Corleone em “O Poderoso Chefão”, de 1972, com um corpo mais franzino, diferente dos altivos membros da máfia.Foto: Divulgação
Fredo Corleone é caracterizado pela sua incompetência, falta de determinação e ressentimento, que o tornam um personagem fraco e incapaz dentro da família Corleone.Foto: Divulgação
“O Poderoso Chefão” foi indicado a 11 Oscars, dos quais ganhou três: Melhor Filme, Melhor Ator (Marlon Brando) e Melhor Roteiro Adaptado.Foto: Divulgação
“Em uma família italiana, sempre há algum irmão que é alvo de gozação… Talvez eu tenha sido esse irmão e por isso sentia tanta empatia por Fredo”, disse Francis Ford Coppola.Foto: Divulgação
“O Poderoso Chefão: Parte II” recebeu 11 indicações ao Oscar. O filme foi premiado em 6 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor (Francis Ford Coppola), Melhor Ator Coadjuvante (Robert De Niro), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original.Foto: Divulgação
No mesmo ano, esteve em “A Conversação”, novamente dirigido por Francis Ford Coppola. Assim, na obra, interpretou Stan, o amigo e colaborador do personagem principal, Harry Caul, que ganhou vida com a atuação de Gene Hackman.Foto: - Divulgação
A Conversação explora a vigilância privada em um mundo sob a sombra do escândalo do Watergate, e Stan representa o lado mais fiel e próximo de Harry neste cenário de paranoia.Foto: Divulgação
O filme “A Conversação” foi indicado em três categorias ao Oscar em 1974: Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator em Papel Coadjuvante, mas não venceu nenhuma delas, perdendo para “O Poderoso Chefão Parte II”.Foto: Divulgação
Em “Um dia de Cão”, de 1975, Cazale interpretou o personagem Sal, o parceiro de Sonny Wortzik, de Al Pacino, no desastrado assalto a um banco.Foto: Divulgação
Enquanto alcançava sucesso no cinema, o compromisso de Cazale com o palco continuou. Além de seu trabalho com o Long Wharf Theatre, ele apareceu em várias peças de Israel Horovitz. Medida por Medida, de 1976, e Agamenon, de 1977, foram algumas obras.Foto: Divulgação
“John Cazale, em geral, foi um dos grandes atores do nosso tempo, daquela época, de qualquer época. Aprendi muito com ele. Fiz muito teatro e três filmes com ele. Ele era inspirador, simplesmente era. E não recebeu crédito por nada disso” afirmou Al Pacino.Foto: Divulgação
“Um Dia de Cão” recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator (Al Pacino), Melhor Ator Coadjuvante (John Cazale e Charles Durning) e Roteiro Original, além de ter sido indicado a sete Globos de Ouro.Foto: Divulgação
“O Franco Atirador” foi indicado em nove categorias no Oscar de 1979, ganhou cinco estatuetas, e também foi indicado em diversas categorias nos Globos de Ouro.Foto: Divulgação
Meryl Streep e John Cazale conheceram-se no teatro em 1976, numa peça chamada “Medida por Medida”, e rapidamente se apaixonaram e começaram a morar juntos.Foto: Reprodução do X @historydefined
“Quase nunca vi uma pessoa [Streep] tão devotada a alguém que está se afastando como John. Vê-la naquele ato de amor por este homem foi avassalador.”, afirmou Al Pacino.Foto: Reprodução do X @@Tribeca
Durante o tratamento contra o câncer ósseo de Cazale, Streep aceitou um papel na série de TV Holocausto para ajudar a cobrir as despesas médicas do companheiro.Foto: Reprodução do X @LugarCinema
Por fim, Cazale morreu em 13 de março de 1978, aos 42 anos, pouco depois do fim das filmagens de “O Franco Atirador”. Apesar de uma carreira curta, o ator deixou o seu nome marcado em Hollywood e amigos eternos como Al Pacino e Robert De Niro.Foto: Reprodução do X @stephanecel