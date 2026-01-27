Parque na China impressiona com paisagem colorida
-
O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.Foto: Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons
-
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.Foto: Flickr/Tommy Adey
-
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.Foto: eltonjohn1973/Pixabay
-
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.Foto: 00luvicecream/Pixabay
-
-
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.Foto: Terry Wu/Wikimédia Commons
-
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.Foto: billbtbillb/Pixabay
-
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.Foto: chuxizjh/Pixabay
-
-
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
-
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.Foto: Flickr/Tommy Adey
-
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.Foto: Flickr/Ivan Lau
-
-
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
-
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.Foto: -Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
-
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.Foto: Sigismund von Dobschütz/Wikimédia Commons
-
-
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.Foto: Domínio Público
-
Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.Foto: Wikimedia Commons/Pieceofmetalwork
-
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.Foto: Wikimedia Commons/ Zhangzhugang
-
-
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.Foto: Wikimedia Commons/?????
-
A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.Foto: Laika ac/Wikimédia Commons
-
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificaÃ§Ã£o, Gansu ainda preserva belezas naturais e histÃ³ricas que atraem viajantes do mundo todo.Foto: SZhangzhugang /WikimÃ©dia Commons
-