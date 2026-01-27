Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Parque na China impressiona com paisagem colorida

RF
Redação Flipar
  • <p>O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.</p>

    O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.

     Foto: Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons
  • <p>O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.</p>

    O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.

     Foto: Flickr/Tommy Adey
  • <p>As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.</p>

    As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.

     Foto: eltonjohn1973/Pixabay
  • <p>Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.</p>

    Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.

     Foto: 00luvicecream/Pixabay
  • <p>As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.</p>

    As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.

     Foto: Terry Wu/Wikimédia Commons
  • <p>O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.</p>

    O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.

     Foto: billbtbillb/Pixabay
  • <p>O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.</p>

    O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.

     Foto: chuxizjh/Pixabay
  • <p>Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.</p>

    Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.

     Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
  • <p>A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.</p>

    A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.

     Foto: Flickr/Tommy Adey
  • <p>Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.</p>

    Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.

     Foto: Flickr/Ivan Lau
  • <p>Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.</p>

    Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.

     Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
  • <p>Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.</p>

    Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.

     Foto: -Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
  • <p>A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.</p>

    A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.

     Foto: Sigismund von Dobschütz/Wikimédia Commons
  • <p>Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.</p>

    Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.</p>

    Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.

     Foto: Wikimedia Commons/Pieceofmetalwork
  • <p>Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.</p>

    Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.

     Foto: Wikimedia Commons/ Zhangzhugang
  • <p>O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.</p>

    O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.

     Foto: Wikimedia Commons/?????
  • <p>A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.</p>

    A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.

     Foto: Laika ac/Wikimédia Commons
  • <p>Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificaÃ§Ã£o, Gansu ainda preserva belezas naturais e histÃ³ricas que atraem viajantes do mundo todo.</p>

    Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificaÃ§Ã£o, Gansu ainda preserva belezas naturais e histÃ³ricas que atraem viajantes do mundo todo.

     Foto: SZhangzhugang /WikimÃ©dia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay