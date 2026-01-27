Assine
overlay
Início Galeria
Animais

História curiosa envolve bebê gorila e cuidador na Austrália

RF
Redação Flipar
  • <p>O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez.</p>

    O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg.</p>

    Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir.</p>

    Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal.</p>

    Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso.</p>

    A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo.</p>

    Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Quando nasceu, o bebê gorila Kaius compartilhava o quarto de Staples e era alimentado regularmente com leite pelo tratador do zoológico.</p>

    Quando nasceu, o bebê gorila Kaius compartilhava o quarto de Staples e era alimentado regularmente com leite pelo tratador do zoológico.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>O australiano contou que trocar as fraudas do bicho era um desafio, dada a força superior do primata em comparação a um bebê humano.</p>

    O australiano contou que trocar as fraudas do bicho era um desafio, dada a força superior do primata em comparação a um bebê humano.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>“Com um bebê, as coisas são mais fáceis, mas com um gorila, pode ter certeza que vai ser mais difícil”, contou Chad.</p>

    “Com um bebê, as coisas são mais fáceis, mas com um gorila, pode ter certeza que vai ser mais difícil”, contou Chad.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>No entanto, o que parecia apenas circunstancial começou a se tornar mais sério à medida que o gorila passou a acompanhar o tratador enquanto ele se movimentava pelo zoológico.</p>

    No entanto, o que parecia apenas circunstancial começou a se tornar mais sério à medida que o gorila passou a acompanhar o tratador enquanto ele se movimentava pelo zoológico.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>A intenção inicial da equipe era alimentar o filhote e então devolvê-lo para a mãe, saudável, mas o cuidador percebeu que algo estava errado com o gorila.</p>

    A intenção inicial da equipe era alimentar o filhote e então devolvê-lo para a mãe, saudável, mas o cuidador percebeu que algo estava errado com o gorila.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>“Ele havia perdido a cor, parecia muito opaco nos olhos, então nós o levamos às pressas para o bloco veterinário”, contou Chad.</p>

    “Ele havia perdido a cor, parecia muito opaco nos olhos, então nós o levamos às pressas para o bloco veterinário”, contou Chad.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Com apenas um dia de vida, o pequeno gorila foi diagnosticado com pneumonia.</p>

    Com apenas um dia de vida, o pequeno gorila foi diagnosticado com pneumonia.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>“Ele caiu meia dúzia de vezes, e tivemos que aplicar injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, relatou o tratador.</p>

    “Ele caiu meia dúzia de vezes, e tivemos que aplicar injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, relatou o tratador.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Segundo Chad, os veterinários do zoológico chegaram a considerar aplicar eutanásia no pequeno Kaius.</p>

    Segundo Chad, os veterinários do zoológico chegaram a considerar aplicar eutanásia no pequeno Kaius.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Foi a partir dos cuidados de Chad que Kaius começou a melhorar e a se desenvolver. Foi preciso acostumar o gorila a conviver com outros membros do zoológico para que ele não se apegasse apenas ao cuidador.</p>

    Foi a partir dos cuidados de Chad que Kaius começou a melhorar e a se desenvolver. Foi preciso acostumar o gorila a conviver com outros membros do zoológico para que ele não se apegasse apenas ao cuidador.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Nesse momento, surgiu G-Anne, uma gorila adulta que vive no parque. A equipe do zoológico introduziu Kaius a ela, que se tornou sua nova mãe adotiva.</p>

    Nesse momento, surgiu G-Anne, uma gorila adulta que vive no parque. A equipe do zoológico introduziu Kaius a ela, que se tornou sua nova mãe adotiva.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Segundo especialistas, introduzir um gorila dessa forma é extremamente arriscado, pois, caso não seja bem aceito, o primata adulto pode simplesmente matá-lo. É um comportamento comum entre os macacos.</p>

    Segundo especialistas, introduzir um gorila dessa forma é extremamente arriscado, pois, caso não seja bem aceito, o primata adulto pode simplesmente matá-lo. É um comportamento comum entre os macacos.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>Para o alívio de Chad e de sua equipe, não foi o que aconteceu dessa vez. G-Anne e Kaius ainda precisam passar mais tempo juntos, mas, segundo o cuidador, ela já o aceitou.</p>

    Para o alívio de Chad e de sua equipe, não foi o que aconteceu dessa vez. G-Anne e Kaius ainda precisam passar mais tempo juntos, mas, segundo o cuidador, ela já o aceitou.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>O tratador também contou que Kaius ainda o reconhece: “quando estou perto, ele realmente empurra seu rosto no meu e respira fundo, segura com força, tenta beijar, todo esse tipo de coisa linda.”</p>

    O tratador também contou que Kaius ainda o reconhece: “quando estou perto, ele realmente empurra seu rosto no meu e respira fundo, segura com força, tenta beijar, todo esse tipo de coisa linda.”

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
  • <p>“Espero que haja um vínculo para a vida dele. Seria muito especial”, finalizou.</p>

    “Espero que haja um vínculo para a vida dele. Seria muito especial”, finalizou.

     Foto: reprodução / instagram @zookeeper_chad
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay