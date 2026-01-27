Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Cidade sueca de Malmö une patrimônio histórico com inovação urbana sustentável

RF
Redação Flipar
  • <p>Fundada no final do século 13 no condado de Scania, Malmö foi originalmente parte do reino da Dinamarca até ser cedida à Suécia em 1658, com o Tratado de Roskilde.</p>

    Fundada no final do século 13 no condado de Scania, Malmö foi originalmente parte do reino da Dinamarca até ser cedida à Suécia em 1658, com o Tratado de Roskilde.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>A cidade portuária fica no sul da Suécia, na margem do canal de Öresund, no Mar Báltico, que separa o país da vizinha Dinamarca. A Ponte de Öresund, que liga a capital dinamarquesa Copenhague a Malmö. Com 7.845 metros de comprimento, é a maior ponte rodoferroviária da Europa em relação à altura do vão acima do nível da água.</p>

    A cidade portuária fica no sul da Suécia, na margem do canal de Öresund, no Mar Báltico, que separa o país da vizinha Dinamarca. A Ponte de Öresund, que liga a capital dinamarquesa Copenhague a Malmö. Com 7.845 metros de comprimento, é a maior ponte rodoferroviária da Europa em relação à altura do vão acima do nível da água.

     Foto: Nick O./Wikimédia Commons
  • <p>Ela se tornou uma das primeiras cidades industriais da Península da Escandinávia, sendo berço de grandes empresas como a Kockums, Skanska e Scania AB.</p>

    Ela se tornou uma das primeiras cidades industriais da Península da Escandinávia, sendo berço de grandes empresas como a Kockums, Skanska e Scania AB.

     Foto: Maria Eklind /Wikimédia Commons
  • <p>Com uma transformação urbana significativa no início do século 21, evoluiu de polo industrial para centro de inovação urbana, biotecnologia, TI e logística, com forte presença da Universidade de Malmö, que foi fundada em 1998.</p>

    Com uma transformação urbana significativa no início do século 21, evoluiu de polo industrial para centro de inovação urbana, biotecnologia, TI e logística, com forte presença da Universidade de Malmö, que foi fundada em 1998.

     Foto: News Oresund/Wikimédia Commons
  • <p>De acordo com dados mais recentes, a cidade de Malmö tem 339 mil habitantes. A Região Metropolitana, por sua vez, tem 780 mil moradores.</p>

    De acordo com dados mais recentes, a cidade de Malmö tem 339 mil habitantes. A Região Metropolitana, por sua vez, tem 780 mil moradores.

     Foto: Divulgação
  • <p>Malmö é a terceira cidade mais populosa da Suécia, atrás apenas da capital Estocolmo e de Gotemburgo.</p>

    Malmö é a terceira cidade mais populosa da Suécia, atrás apenas da capital Estocolmo e de Gotemburgo.

     Foto: JGhostrider/Wikimédia Commons
  • <p>Ela está entre as dez cidades do mundo em mobilidade por bicicleta, um dado que contribui para colocá-la entre as mais sustentáveis. Malmö conta com infraestrutura dedicada e fácil mobilidade urbana para essa modalidade de transporte. O turista pode alugar bicicleta para explorar a cidade e seus parques pelo extenso sistema de ciclovias</p>

    Ela está entre as dez cidades do mundo em mobilidade por bicicleta, um dado que contribui para colocá-la entre as mais sustentáveis. Malmö conta com infraestrutura dedicada e fácil mobilidade urbana para essa modalidade de transporte. O turista pode alugar bicicleta para explorar a cidade e seus parques pelo extenso sistema de ciclovias

     Foto: Arild Vågen/Wikimedia Commons
  • <p>O bairro Bo01 – Cidade do Amanhã -, inaugurado em 2001, foi planejado como um espaço 100% sustentável em abastecimento energético renovável.</p>

    O bairro Bo01 – Cidade do Amanhã -, inaugurado em 2001, foi planejado como um espaço 100% sustentável em abastecimento energético renovável.

     Foto: Johan Jönsson/Wikimedia Commons
  • <p>Ele serviu de modelo para o moderno distrito Västra Hamnen e o icônico arranha-céu futurista Turning Torso, desenhado pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava que é um símbolo da cidade moderna e sustentável.</p>

    Ele serviu de modelo para o moderno distrito Västra Hamnen e o icônico arranha-céu futurista Turning Torso, desenhado pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava que é um símbolo da cidade moderna e sustentável.

     Foto: Väsk/Wikimédia Commons
  • <p>Parte das atrações imperdíveis de Malmö está no centro histórico, como a Stortorget, principal praça da cidade, que é rodeada por prédios do século 16 e ponto de encontro central.</p>

    Parte das atrações imperdíveis de Malmö está no centro histórico, como a Stortorget, principal praça da cidade, que é rodeada por prédios do século 16 e ponto de encontro central.

     Foto: Christian Beiwinkel /Wikimédia Commons
  • <p>Nessa área da cidade, destacam-se ainda a praça Lilla Torg, repleta de cafés, restaurantes e edifícios históricos restaurados, e a Igreja de São Pedro, um edifício gótico do século 14 que é o mais antigo de Malmö.</p>

    Nessa área da cidade, destacam-se ainda a praça Lilla Torg, repleta de cafés, restaurantes e edifícios históricos restaurados, e a Igreja de São Pedro, um edifício gótico do século 14 que é o mais antigo de Malmö.

     Foto: Jorchr /Wikimédia Commons
  • <p>Em relação à arquitetura, além do Turning Torso há o Castelo de Malmö, o Malmöhus, uma fortaleza renascentista de 1434 que abriga atualmente museus e jardins.</p>

    Em relação à arquitetura, além do Turning Torso há o Castelo de Malmö, o Malmöhus, uma fortaleza renascentista de 1434 que abriga atualmente museus e jardins.

     Foto: Jorchr /Wikimédia Commons
  • <p>Os parques Pildammsparken e Folkest Park são atrativos ao ar livre da cidade. O segundo conta com feira multicultural, shows, brinquedos para crianças e vida noturna ativa.</p>

    Os parques Pildammsparken e Folkest Park são atrativos ao ar livre da cidade. O segundo conta com feira multicultural, shows, brinquedos para crianças e vida noturna ativa.

     Foto: JGhostrider/Wikimédia Commons
  • <p>Para quem visa o turismo cultural, há o Moderna Museet Malmö, um museu que exibe arte contemporânea nacional e internacional em um edifício histórico, e o Malmö Konsthall, uma das maiores galerias de arte contemporânea da Europa, premiada por sua iluminação natural e design arquitetônico aberto à comunidade.</p>

    Para quem visa o turismo cultural, há o Moderna Museet Malmö, um museu que exibe arte contemporânea nacional e internacional em um edifício histórico, e o Malmö Konsthall, uma das maiores galerias de arte contemporânea da Europa, premiada por sua iluminação natural e design arquitetônico aberto à comunidade.

     Foto: Maria Eklind /Wikimédia Commons
  • <p>A cidade abriga uma sociedade extremamente multicultural. Grandes ondas migratórias desde os anos 1950 transformaram o perfil demográfico, incluindo grupos dos Bálcãs, Ásia e Europa Oriental.</p>

    A cidade abriga uma sociedade extremamente multicultural. Grandes ondas migratórias desde os anos 1950 transformaram o perfil demográfico, incluindo grupos dos Bálcãs, Ásia e Europa Oriental.

     Foto: - Reprodução do Youtube
  • <p>Em bairros como Möllevången e Bo01, jovens profissionais e criativos convivem com tradições, resultando em um cenário urbano inclusivo e inovador.</p>

    Em bairros como Möllevången e Bo01, jovens profissionais e criativos convivem com tradições, resultando em um cenário urbano inclusivo e inovador.

     Foto: Paul N. Richter/Wikimédia Commons
  • <p>A cidade tambÃ©m tem forÃ§a no futebol, com o centenÃ¡rio MalmÃ¶ FF, clube que Ã© o maior campeÃ£o da histÃ³ria do esporte na SuÃ©cia. A equipe disputa seus jogos no Eleda Stadion.</p>

    A cidade tambÃ©m tem forÃ§a no futebol, com o centenÃ¡rio MalmÃ¶ FF, clube que Ã© o maior campeÃ£o da histÃ³ria do esporte na SuÃ©cia. A equipe disputa seus jogos no Eleda Stadion.

     Foto: Arne MÃŒseler/WikimÃ©dia Commons
  • <p>Malmö é a terra natal do ex-atacante Zlatan Ibrahimovic, que defendeu potências como Milan, PSG e Barcelona, e é considerado o maior jogador sueco da história.</p>

    Malmö é a terra natal do ex-atacante Zlatan Ibrahimovic, que defendeu potências como Milan, PSG e Barcelona, e é considerado o maior jogador sueco da história.

     Foto: Reprodução/@iamzlatanibrahimovic
  • <p>Com todas essas características, Malmö inspira debates sobre mobilidade urbana, multiculturalismo e desenvolvimento econômico em um contexto europeu conectado.</p>

    Com todas essas características, Malmö inspira debates sobre mobilidade urbana, multiculturalismo e desenvolvimento econômico em um contexto europeu conectado.

     Foto: Jorchr/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay