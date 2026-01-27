Assine
Espécie de morcego que havia sumido há cinco décadas reaparece e surpreende pesquisadores

    Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão.

     Foto: Wikimedia Commons/flydime
    Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro.

     Foto: Beverly Mixon/Pixabay
    Com a redescoberta, o Museu de História Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ásia Central.

     Foto: Wikimedia Commons/Jörg Zägel
    Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais.

     Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
    Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas!

     Foto: paislie/Pixabay
    Morcego-fantasma – Natural do norte da Austrália, essa espécie é conhecida por sua capacidade de caça silenciosa e pela dificuldade de ser visto em seu habitat.

     Foto: Wikimedia Commons/Chiroptera09
    Histiotus alienus – Depois de ficar mais de um século desaparecido, esse morcego endêmico do sul do Brasil voltou a ser registrada por pesquisadores brasileiros em 2018.

     Foto: Vinícius C. Cláudio/Fiocruz/Promasto
    Morcego-dourado-filipino – Embora seja um dos maiores morcegos do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 1,7 metro, é considerado raro e está ameaçado de extinção devido à caça.

     Foto: iNaturalist – Cheongweei Gan
    Apesar do tamanho assustador, esse morcego é considerado inofensivo a seres humanos e se alimenta basicamente de frutas e algumas folhas.

     Foto: Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong
    Além da envergadura, o morcego-dourado-filipino tem outras características fascinantes: ele é capaz de voar a até 1.100 metros de altura e percorrer até 40 km no ar!

     Foto: Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong
