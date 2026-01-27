Assine
Animais

Memorizou mais de 200 palavras: cadela entra na seleção de animais ‘geniais’

    Gaia, que vive em Londres com seus tutores Isabella Ruiz e Raphael Ballet, possui uma habilidade rara de aprender e reconhecer nomes de objetos.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Até o dia em que esta galeria foi publicada (14/01), a cachorra tinha 215 brinquedos que ela era capaz de identificar pelo nome.

     Foto: arquivo pessoal
    Essa capacidade vai além do adestramento convencional, pois ela também consegue ir atrás de brinquedos em outros cômodos se os donos pedirem pelo nome.

     Foto: reprodução/tv record
    Além disso, Gaia ainda sabe selecionar novos brinquedos por exclusão. Ou seja, a cadela consegue entender e pegar um objeto novo, mesmo se ele estiver em meio a outros que ela já conhecia.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Suas habilidades têm sido testadas e documentadas por pesquisadores, destacando-se como um exemplo notável de cognição canina.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    A border collie foi adotada por Isabella e Raphael em São Paulo, e demonstrou desde filhote uma grande facilidade para aprender.

     Foto: reprodução/tv record
    Com menos de um ano, ela já reconhecia os nomes de três brinquedos, algo que chamou a atenção de sua adestradora, Carolina Jardim.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    “Até mesmo para um border collie, que é uma raça com muita disposição para aprender, ela mostrou uma facilidade fora do comum de memória”, explicou a adestradora.

     Foto: Montagem/reprodução @aosolhosdegaia
    Em 2020, ao descobrir uma pesquisa internacional sobre cães com habilidades extraordinárias para identificar objetos, Carolina indicou Gaia, acreditando no potencial da cachorrinha.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Os tutores realizaram testes caseiros, nos quais Gaia impressionou ao identificar corretamente cerca de 20 brinquedos, mesmo sem treinamento específico.

     Foto: reprodução/tv record
    Posteriormente, a pesquisadora Claudia Fugazza, especialista em etologia, visitou Gaia no Brasil para testes mais desafiadores, como buscar brinquedos no escuro e identificar objetos desconhecidos.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    “Foi incrível vê-la em ação e o quão rápido ela aprendia. Fiquei particularmente surpresa quando vi como ela excluía objetos que já conhecia ao ouvir o nome de um brinquedo desconhecido”, contou a pesquisadora.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Em 2020, Gaia tornou-se a primeira cachorra brasileira identificada como “gifted word learner dog” (“cachorro com talento de aprender palavras”, em português), juntando-se a outros cinco cães já certificados.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Durante a pandemia, o “Genius Dog Challenge”, transmitido no YouTube, testou esses cães em dois desafios: aprender os nomes de 6 brinquedos em uma semana e, posteriormente, de 12. Gaia acertou todos os objetos.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Dois anos após o desafio, testes de memória mostraram que a maioria dos cães lembrava dos brinquedos, mesmo sem contato nesse período.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    “Pedimos aos donos de cachorros para esconder os brinquedos por dois anos para fazer um teste de memória. E ficamos impressionados em ver que a maioria dos cachorros lembrava de uma grande parte dos objetos”, contou Fugazza.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Na ocasião, Gaia lembrou de 9 dos 12 objetos, confirmando sua habilidade cognitiva excepcional.

     Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
    Originária da região fronteiriça entre a Escócia e a Inglaterra, a raça canina border collie é reconhecida como uma das raças mais inteligentes e habilidosas do mundo.

     Foto: Hanna por Pixabay
    Border collies são muito utilizados no pastoreio de ovelhas, devido à sua energia, agilidade e habilidade de trabalhar sob comandos.

     Foto: wikimedia commons jeannoelkern
