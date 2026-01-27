Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Como funcionam os Listening Bars, bares de música ativa que conquistaram o Brasil

RF
Redação Flipar
  • <p>Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora.</p>

    Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora.

     Foto: Reprodução do instagram @matizbarsp
  • <p>Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta.</p>

    Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única.</p>

    Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>A seleção musical é feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema.</p>

    A seleção musical é feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado.</p>

    Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena.</p>

    Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Em São Paulo, locais como Domo Bar, Matiz e Conselheiro têm se destacado como representantes dessa tendência.</p>

    Em São Paulo, locais como Domo Bar, Matiz e Conselheiro têm se destacado como representantes dessa tendência.

     Foto: Reprodução do instagram @domobarsp
  • <p>O Rio de Janeiro também ganhou estabelecimentos do tipo, onde a protagonista é a música.</p>

    O Rio de Janeiro também ganhou estabelecimentos do tipo, onde a protagonista é a música.

     Foto: - Reprodução do instagram @matizbarsp
  • <p>O formato passou a ter espaço em locais como o Alba Castrobar, no bairro de Botafogo, e o Áriz, no Leblon.</p>

    O formato passou a ter espaço em locais como o Alba Castrobar, no bairro de Botafogo, e o Áriz, no Leblon.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Dessa forma, esses espaços oferecem um refúgio estético e sensorial em um cotidiano saturado de estímulos digitais.</p>

    Dessa forma, esses espaços oferecem um refúgio estético e sensorial em um cotidiano saturado de estímulos digitais.

     Foto: Reprodução do instagram @elevado_conselheiro
  • <p>Para a Geração Z – pessoas nascidas a partir de meados dos anos 1990 -, acostumada ao consumo rápido e individualizado de conteúdo, os listening bars representam uma oportunidade de reconectar-se com a música de forma mais profunda e coletiva.</p>

    Para a Geração Z – pessoas nascidas a partir de meados dos anos 1990 -, acostumada ao consumo rápido e individualizado de conteúdo, os listening bars representam uma oportunidade de reconectar-se com a música de forma mais profunda e coletiva.

     Foto: - Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Os listening bars não são apenas bares; são templos da escuta ativa, onde a música é vivida e sentida, convidando todos a desacelerar e apreciar o som em sua forma mais pura.</p>

    Os listening bars não são apenas bares; são templos da escuta ativa, onde a música é vivida e sentida, convidando todos a desacelerar e apreciar o som em sua forma mais pura.

     Foto: Divulgação
  • <p>No entanto, eles não seguem rigorosamente o conceito original do Japão, que tem por regra o silêncio absoluto para a audição de jazz.</p>

    No entanto, eles não seguem rigorosamente o conceito original do Japão, que tem por regra o silêncio absoluto para a audição de jazz.

     Foto: Divulgação
  • <p>Mas como a clientela costuma ser formada por pessoas que buscam a experiência da audição musical, há um comportamento mais voltado para essa prática.</p>

    Mas como a clientela costuma ser formada por pessoas que buscam a experiência da audição musical, há um comportamento mais voltado para essa prática.

     Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
  • <p>Esse bares voltados para ouvir música, em vez de socializar, estão presentes em algumas metrópoles de outros continentes.</p>

    Esse bares voltados para ouvir música, em vez de socializar, estão presentes em algumas metrópoles de outros continentes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em Londres, por exemplo, o Spiritland oferece essa experiência desde 2016 com curadoria do DJ Josh Wilson.</p>

    Em Londres, por exemplo, o Spiritland oferece essa experiência desde 2016 com curadoria do DJ Josh Wilson.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Outros exemplos são o Dante’s Hi-Fi, em Miami, o Tokio Music Bar, na Cidade do México, o Public Records, em Nova York, e o Rhinoçéros, em Berlim.</p>

    Outros exemplos são o Dante’s Hi-Fi, em Miami, o Tokio Music Bar, na Cidade do México, o Public Records, em Nova York, e o Rhinoçéros, em Berlim.

     Foto: Divulgação
  • <p>O fenômeno, que no Brasil tem sido abraçado especialmente pela Geração Z, mostra que em um mundo hiperconectado e de múltiplos ruídos há também espaço para experiências assim.</p>

    O fenômeno, que no Brasil tem sido abraçado especialmente pela Geração Z, mostra que em um mundo hiperconectado e de múltiplos ruídos há também espaço para experiências assim.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay