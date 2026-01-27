Exame de DNA desmente informação sobre o descobridor Cristóvão Colombo
Antes disso, acreditava-se que Colombo havia nascido em Gênova, Itália, em 1451, em uma família de tecelões. Contudo, a pesquisa evidencia que ele possa ter nascido na Espanha, em Valência, e ter origem judaica.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Na época, 300 mil judeus praticantes residiam na Espanha. Em 1942, porém, foram forçados a se converter ao catolicismo ou deixar o território, justamente no mesmo ano em que Colombo chegou às Américas.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
O estudo, iniciado em 2003, foi realizado pelo professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, José Antonio Lorente, e pelo historiador Marcial Castro. Eles desenterram o que se pensava ser os restos mortais de Colombo, localizados na Catedral de Sevilha.Foto: José Lemos Silva/Wikimédia Commons
Além disso, a pesquisa utilizou amostras de DNA da sepultura, assim como ossos de Hernando, filho de Colombo, e de Diego, seu irmão.Foto: Miguel Ángel/Wikimédia Commons
Eles divulgaram o resultado no documentário Columbus DNA: His True Origin (O DNA de Colombo: Sua verdadeira origem), exibido na emissora nacional espanhola RTVE.Foto: Reprodução do X @jmsardo
As controvérsias sobre o local de nascimento de Colombo são longas. Cerca de 25 teorias diferentes apontam para países como Portugal, Polônia, Grã-Bretanha e até mesmo Escandinávia.Foto: - Reprodução do Museu do Exército, Madrid
Os pesquisadores acreditam que Colombo teria vivido em um período de intensa perseguição aos judeus na Espanha. Um cenário ideal para a ocultação de suas raízes judaicas, visto a obrigação de aceitar e se converter ao catolicismo para garantir sua segurança e posição social.Foto: - Reprodução da Coleção JT Vintage / Everett
A pesquisa sobre a nacionalidade foi complicada por uma série de fatores, incluindo a grande quantidade de dados. Mas “o resultado é quase absolutamente confiável”, disse Lorente.Foto: - Reprodução de Pintura de Ricardo Balaca
Colombo morreu em Valladolid, na Espanha, em 1506, mas desejava ser enterrado na ilha de Hispaniola, hoje compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti.Foto: Museu da América, Madrid
Assim, seus restos mortais foram levados para lá em 1542, transferidos para Cuba em 1795 e depois para a Espanha, na cidade de Sevilha, em 1898.Foto: Biblioteca do Congresso, Washington, D.C
Em 1877, trabalhadores encontraram um caixão de chumbo enterrado atrás do altar na catedral de Santo Domingo, capital da República Dominicana. Ele continha uma coleção de fragmentos de ossos que o país diz pertencer a Colombo.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Cristóvão Colombo, que comandava uma expedição financiada pela Espanha, foi quem descobriu a América em 12 de outubro de 1492. A chegada do navegador às Bahamas marcou o início da expansão europeia no continente americano.Foto: Guillermo Rodriguez - Flickr
A expedição de Colombo era formada por três embarcações (Niña, Pinta e Santa María), que desembarcaram em uma ilha, Guanahani, onde atualmente se localizam as Bahamas. Na imagem, o Farol de Colombo, monumento localizado em Santo Domingo Este, na República Dominicana.Foto: Jefry Lagrange Reyes/Wikimédia Commons
Os historiadores sabem pouco sobre os primeiros anos da vida de Cristóvão Colombo. Sobre a família de Colombo, eles têm conhecimento de que seu pai era um tecelão chamado Domenico Colombo, enquanto sua mãe chamava-se Susanna Fontanarossa.Foto: Wo Shing Au - Flickr
Com 14 anos de idade, Colombo ingressou em uma escola voltada para a formação de navegantes e de cartógrafos (um conhecimento importante para quem desejava explorar o mar).Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Colombo é creditado como o primeiro explorador europeu a estabelecer e documentar rotas comerciais para as Américas, apesar de ele ter sido precedido por uma expedição viking liderada por Leif Erikson no século 11.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
As viagens de Cristóvão Colombo abriram caminho para um período de contato, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos Europeus pelos próximos séculos. Essas viagens e expedições trouxeram várias mudanças e desenvolvimentos na história moderna do Mundo Ocidental.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Colombo começou por seguir o ofício de tecelão, mas muito cedo se interessou pela navegação. Foi em Portugal que ele começou a conceber o seu projeto de viagem para o Ocidente, inspirado pelo ambiente febril de navegações, descobrimentos, comércio e desenvolvimento científico.Foto: Reprodução Embaixada dos EUA no Brasil
Na noite de 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de la Frontera. Ele navegou inicialmente para as ilhas Canárias, que eram propriedade da Castela, onde reabasteceu as provisões e fez reparos.Foto: - Biblioteca do Congresso, Washington, D.C.
-
Em 6 de setembro, partiu de San Sebastián de la Gomera para o que acabou por ser uma viagem de cinco semanas através do oceano. A terra foi avistada às duas horas da manhã de 12 de outubro de 1492, por um marinheiro chamado Rodrigo de Triana.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A sua segunda viagem iniciou-se em 1493, com três naus e catorze caravelas. Nela, avistou as Antilhas e abordou a Martinica. Rumou depois para o norte e alcançou Porto Rico.Foto: Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons
Para a terceira viagem, partiu em 1498, com seis naus, tendo chegado à ilha da Trinidad. Rumando ao sul, chegou a uma grande terra que pensou ser uma ilha, a que chamou de Terra de Gracia nel Golfo de Paria, localizada na foz do delta do rio Orinoco (Venezuela). Na quarta viagem, chegou à Ilha de Pinos em Honduras.Foto: Michelle Raponi por Pixabay
No final da vida, Colombo exigiu que a Coroa Espanhola lhe desse 10% de todos os proveitos obtidos nos territórios descobertos, tal como estipulado nas capitulações de Santa Fé, algo que não aconteceu. Após a sua morte, os herdeiros processaram a Coroa.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Colombo morreu em Valladolid em 20 de Maio de 1506, com cerca de 55 anos, com uma considerável riqueza proveniente do ouro que os seus homens haviam acumulado em Hispaniola.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons