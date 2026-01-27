Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pesquisa confirma presença humana há seis mil anos nas Cataratas do Iguaçu

RF
Redação Flipar
  • <p>A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.</p>

    A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.

     Foto: Gentileza/Conicet/UNLP
  • <p>Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.</p>

    Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.

     Foto: Bernardo Moraes wikimedia commons
  • <p>Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.</p>

    Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.

     Foto: Divulgação prefeitura de Foz do Iguaçu
  • <p>Em 2024, o parque alcançou a marca de 1.893.116 visitantes – a terceira maior de sua história, ficando atrás de 2019, quando recebeu 2.020.358 pessoas, e de 2018, quando 1.895.501 visitantes viram as cataratas.</p>

    Em 2024, o parque alcançou a marca de 1.893.116 visitantes – a terceira maior de sua história, ficando atrás de 2019, quando recebeu 2.020.358 pessoas, e de 2018, quando 1.895.501 visitantes viram as cataratas.

     Foto: Deni Williams wikimedia commons
  • <p>Atores da novela “Vale Tudo”, remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião.</p>

    Atores da novela “Vale Tudo”, remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil.</p>

    Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Ele foi a Foz do Iguaçu para a gravação do filme “Cinco Júlias” e aproveitou para apreciar a maravilha das cataratas, uma das paisagens mais belas do planeta.</p>

    Ele foi a Foz do Iguaçu para a gravação do filme “Cinco Júlias” e aproveitou para apreciar a maravilha das cataratas, uma das paisagens mais belas do planeta.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>A cidade de Foz do Iguaçu, que fez 111 anos em 10/6/2025, fica a 643 km da capital Curitiba, ela ocupa 617 km² e tem cerca de 286 mil habitantes. Pesquisas arqueológicas revelaram vestígios de presença humana na região em 6.000 a.C.</p>

    A cidade de Foz do Iguaçu, que fez 111 anos em 10/6/2025, fica a 643 km da capital Curitiba, ela ocupa 617 km² e tem cerca de 286 mil habitantes. Pesquisas arqueológicas revelaram vestígios de presença humana na região em 6.000 a.C.

     Foto: enioprado wikimedia commons
  • <p>A região se desenvolveu com exploração de erva-mate e madeira. Hoje, é um dos municípios com maior diversidade cultural do país, abrigando mais de 70 grupos étnicos. Entre eles, italianos, alemães, argentinos, paraguaios, chineses, ucranianos, japoneses e libaneses. A cidade tem espaços para diversos tipos de estilo de vida e crenças.</p>

    A região se desenvolveu com exploração de erva-mate e madeira. Hoje, é um dos municípios com maior diversidade cultural do país, abrigando mais de 70 grupos étnicos. Entre eles, italianos, alemães, argentinos, paraguaios, chineses, ucranianos, japoneses e libaneses. A cidade tem espaços para diversos tipos de estilo de vida e crenças.

     Foto: Herr stahlhoefer - Wikimédia Commons
  • <p>A cidade é muito procurada para turismo devido justamente ao seu maior marco: o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas.</p>

    A cidade é muito procurada para turismo devido justamente ao seu maior marco: o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas.

     Foto: Divulgação Urbia Cataratas
  • <p>O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, com o maior conjunto de quedas d’água do mundo. É Patrimônio da UNESCO desde 1987. E o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino, tem este título desde 1984.</p>

    O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, com o maior conjunto de quedas d’água do mundo. É Patrimônio da UNESCO desde 1987. E o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino, tem este título desde 1984.

     Foto: Kent DuFault por Pixabay
  • <p>Os visitantes tÃªm acesso a passarelas que permitem visualizar paisagens deslumbrantes das quedas d’Ã¡gua.</p>

    Os visitantes tÃªm acesso a passarelas que permitem visualizar paisagens deslumbrantes das quedas d’Ã¡gua.

     Foto: Martin St-Amant wikimedia commons
  • <p>Muitos gostam de fazer os passeios de barco, perto das quedas d’água, que seguem uma série de normas de segurança.</p>

    Muitos gostam de fazer os passeios de barco, perto das quedas d’água, que seguem uma série de normas de segurança.

     Foto: Divulgação ICMBio governo federal
  • <p>Curiosamente, pessoas costumam jogar moedas nas catararas e de tempos em tempos bombeiros fazem uma retirada. Em junho de 2023, 158 quilos de moedas foram recolhidos nas águas, em áreas rasas.</p>

    Curiosamente, pessoas costumam jogar moedas nas catararas e de tempos em tempos bombeiros fazem uma retirada. Em junho de 2023, 158 quilos de moedas foram recolhidos nas águas, em áreas rasas.

     Foto: Reprodução TV Band
  • <p>A operação, com uso de rapel, foi realizada porque as moedas são consideradas nocivas ao meio ambiente. A administração do parque e órgãos ambientais alertam que não se deve jogar moedas por que elas liberam metais pesados que prejudicam plantas e animais.</p>

    A operação, com uso de rapel, foi realizada porque as moedas são consideradas nocivas ao meio ambiente. A administração do parque e órgãos ambientais alertam que não se deve jogar moedas por que elas liberam metais pesados que prejudicam plantas e animais.

     Foto: Reprodução TV Band
  • <p>Havia moedas de diversos valores e de vários países. Muitas já deterioradas. As que puderam ser aproveitadas valeram, ao todo, R$ 3 mil. E esse valor foi destinado à compra de mudas da Mata Atlântica.</p>

    Havia moedas de diversos valores e de vários países. Muitas já deterioradas. As que puderam ser aproveitadas valeram, ao todo, R$ 3 mil. E esse valor foi destinado à compra de mudas da Mata Atlântica.

     Foto: Reprodução TV Band
  • <p>As Cataratas do Iguaçu foram descobertas em 31/1/1542 pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d’água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta!</p>

    As Cataratas do Iguaçu foram descobertas em 31/1/1542 pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d’água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta!

     Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
  • <p>O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo!</p>

    O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo!

     Foto: willian_hludke por Pixabay
  • <p>A incidÃªncia da luz solar na Ã¡gua em forte impacto cria arco-Ã­ris que embeleza ainda mais a paisagem.</p>

    A incidÃªncia da luz solar na Ã¡gua em forte impacto cria arco-Ã­ris que embeleza ainda mais a paisagem.

     Foto: Werni pixabay
  • <p>A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina.</p>

    A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
  • <p>As quedas podem ser alcançadas, principalmente, a partir de duas cidades dos dois lados das cataratas: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e Puerto Iguazú, na província de Misiones, Argentina.</p>

    As quedas podem ser alcançadas, principalmente, a partir de duas cidades dos dois lados das cataratas: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e Puerto Iguazú, na província de Misiones, Argentina.

     Foto: Werner Sidler por Pixabay
  • <p>As Cataratas ficam na região que abrange, ainda, outro país: o Paraguai (município de Ciudad del Este). É a principal fronteira da América do Sul em termos de circulação de pessoas e relações internacionais.</p>

    As Cataratas ficam na região que abrange, ainda, outro país: o Paraguai (município de Ciudad del Este). É a principal fronteira da América do Sul em termos de circulação de pessoas e relações internacionais.

     Foto: Reprodução Facebook
  • <p>O Marco da Tríplice Fronteira do Iguaçu é, por si só, um ponto turístico muito visitado e fica numa região densamente povoada.</p>

    O Marco da Tríplice Fronteira do Iguaçu é, por si só, um ponto turístico muito visitado e fica numa região densamente povoada.

     Foto: Divulgação Visitefoz
  • <p>No lado argentino, muitos vão até as cataratas no Trem Ecológico, que percorre 14 km, durante 25 minutos. Dez minutos da estação central até a estação Cataratas e depois 15 minutos até a Garganta do Diabo.</p>

    No lado argentino, muitos vão até as cataratas no Trem Ecológico, que percorre 14 km, durante 25 minutos. Dez minutos da estação central até a estação Cataratas e depois 15 minutos até a Garganta do Diabo.

     Foto: Alejandro Alba wikimedia commons
  • <p>Há dois aeroportos internacionais que recebem turistas interessados em visitar as Cataratas do Iguaçu.</p>

    Há dois aeroportos internacionais que recebem turistas interessados em visitar as Cataratas do Iguaçu.

     Foto: SF Bri wikimedia commons
  • <p>O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas tem um terminal operado por uma concessionária desde 2021 – o Grupo CCR – com contrato de 30 anos.</p>

    O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas tem um terminal operado por uma concessionária desde 2021 – o Grupo CCR – com contrato de 30 anos.

     Foto: Fernando Barbosa - wikimedia commons
  • <p>O outro é o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, na cidade de Puerto Iguazú. Entre as companhias aéreas locais está a Aerolíneas Argentinas, com rotas para o Rio de Janeiro.</p>

    O outro é o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, na cidade de Puerto Iguazú. Entre as companhias aéreas locais está a Aerolíneas Argentinas, com rotas para o Rio de Janeiro.

     Foto: Mbusin wikimedia commons
  • <p>Os parques do Iguaçu também abrigam uma fauna diversificada, formada por mamíferos, belas aves (foto), répteis, anfíbios, peixes e pelo menos 800 tipos de invertebrados.</p>

    Os parques do Iguaçu também abrigam uma fauna diversificada, formada por mamíferos, belas aves (foto), répteis, anfíbios, peixes e pelo menos 800 tipos de invertebrados.

     Foto: reprodução ICMBio, governo federal
  • <p>Os quatis podem chegar perto dos visitantes quando as pessoas oferecem alimentos para eles, mas são selvagens e podem causar ferimentos. Por isso, a orientação é não interagir com esses animais.</p>

    Os quatis podem chegar perto dos visitantes quando as pessoas oferecem alimentos para eles, mas são selvagens e podem causar ferimentos. Por isso, a orientação é não interagir com esses animais.

     Foto: reprodução de TV
  • <p>Placas advertem para que as pessoas não alimentem os quatis. Com isso, elas evitam a aproximação dos animais.</p>

    Placas advertem para que as pessoas não alimentem os quatis. Com isso, elas evitam a aproximação dos animais.

     Foto: reprodução de TV
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay