Árvore “do ouro” absorve partículas do mineral pela raiz

    Os pesquisadores revelaram que certas árvores de eucalipto, na região de Kalgoorlie, têm a capacidade de absorver partículas microscópicas de ouro do solo por meio de suas raízes.

     Foto: Mickyjim64/Wikimedia Commons
    Isso, na prática, significa uma nova perspectiva de exploração mineral, sendo as árvores aliadas importantes na busca por depósitos de ouro e outros minerais.

     Foto: Under the same moon/Wikimedia Commons
    Além disso, a própria “anatomia” desses tipos de árvores de eucalipto favorece o mecanismo de absorção de ouro, revelando uma incrível adaptação da espécie a ambientes ricos em minerais.

     Foto: T. R. Shankar Raman/Wikimedia Commons
    No caso específico, as raízes – com capacidade de penetrar o solo a profundidades superiores a 30 metros – funcionam como “bombas hidráulicas”, extraindo água contendo partículas de ouro.

     Foto: Zivya/Wikimedia Commons
    Uma vez absorvido nas raízes profundas, o ouro é transportado para as folhas e os galhos. Assim, as árvores “limpam” o mineral através de transformações químicas, retirando o potencial de toxicidade do ouro, antes de liberá-lo no solo.

     Foto: Forest & Kim Starr/Wikimedia Commons
    Contrapondo-se aos métodos tradicionais de perfuração para encontrar de ouro, a descoberta nas árvores pode ressignificar a exploração mineral.

     Foto: Forest and Kim Starr wikimedia commons
    Isso porque a presença de ouro nas folhas dos eucaliptos pode ser um indicador natural para a detecção de depósitos minerais a dezenas de metros de profundidade.

     Foto: John Moss/Wikimedia Commons
    A descoberta de ouro nas folhas dos eucaliptos foi possível graças à aplicação da tecnologia de raios-x no Síncrotron Australiano, em Melbourne, mapeando com precisão a distribuição e concentração dessas partículas.

     Foto: jjron/Wikimedia Commons
    Através desta tecnologia foi possível visualizar detalhadamente as micropartículas do ouro – aproximadamente um quinto do diâmetro de um fio de cabelo humano.

     Foto: James St. John/Wikimedia Commons
    A cidade de Kalgoorlie-Boulder, na Austrália, foi fundada em 1893 justamente na corrida do ouro na região de Goldfields-Yilgarn e está localizada a 595 km da capital do estado Perth.

     Foto: Ian Brooker and David Kleinig/Wikimedia Commons
    Eucalyptus é um gênero de plantas que abriga as espécies conhecidas comumente como “eucalipto”.

     Foto: Murray Fagg/Wikimedia Commons
    Em termos gerais, são árvores (ou arbustos, em alguns raros casos) nativos da Oceania, onde constituem o gênero dominante da flora.

     Foto: HelloMojo/Wikimedia Commons
    O gênero Eucalyptus inclui mais de 700 espécies, quase todas originárias da Austrália.

     Foto: T.Grove/Wikimedia Commons
    Apenas um pequeno número de espécies está nos territórios vizinhos da Austrália, como Nova Guiné e Indonésia, ou ainda no sul das Filipinas.

     Foto: Ramon FVelasquez/Wikimedia Commons
    Os eucaliptos têm como característica a adaptação às condições climáticas e compõem a paisagem da Oceania de uma forma que não é comparável a qualquer outra espécie em outro continente.

     Foto: Geekstreet/Wikimedia Commons
    O eucalipto tambÃ©m existe no Brasil. Os primeiros relatos datam de exemplares no Jardim BotÃ¢nico e no Museu Nacional do Rio de Janeiro, nos anos de 1825 e 1868.

     Foto: Rcandre/Wikimedia Commons
    Atualmente, Minas Gerais concentra as maiores plantações de eucalipto, com cerca de 2% de seu território ocupados com a espécie.

     Foto: HVL/Wikimedia Commons
    A cidade mineira de Itamarandiba é um dos grandes produtores de eucalipto do país e desenvolve a “silvicultura” (ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais) há mais de três décadas.

     Foto: Filho.brasil/Wikimedia Commons
