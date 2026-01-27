Assine
Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca “maldita” Annabelle em turnê

RF
Redação Flipar
    Intitulada “Devils on the Run Tour”, a turnê servia para “apresentar” a boneca original em público. E a morte dele alimentou ainda mais a fama de maldita de Annabelle.

     Foto: Divulgação
    A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa. Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    A boneca Annabelle, que inspirou a franquia “Invocação do Mal”, ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.

     Foto: Reprodução/Facebook
    Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.

     Foto: Montagem/Reprodução
    Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.

     Foto: Domínio Público
    Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.

     Foto: Divulgação
    O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu “Museu do Oculto”, em Connecticut.

     Foto: Reprodução
    Ainda assim, relatos dizem que Annabelle continuava “ativa”: visitantes afirmam ouvir risadas, ver a boneca mudar de posição e até mesmo sentir uma presença maligna ao seu redor.

     Foto: Reprodução
    Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.

     Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
    Rivera era ex-membro das Forças Armadas dos EUA e chegou a trabalhar diretamente com Lorraine.

     Foto: Reprodução/Instagram
    O sucesso de “Invocação do Mal”, lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com “Annabelle”, de 2014.

     Foto: reprodução
    O filme ainda ganhou duas continuações: “Annabelle 2: A Criação do Mal”, lançado em 2017, e “Annabelle 3: De Volta Para Casa”, lançado em 2019.

     Foto: Divulgação
