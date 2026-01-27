Assine
Animais

Pescador leva susto com peixe e viraliza: ‘Parece alienígena’

Redação Flipar
    A imagem do peixe estranho foi compartilhada e viralizou nas redes sociais. Com o corpo inchado e uma pele gelatinosa, o animal chamou a atenção de muitas pessoas, que brincaram dizendo que se tratava de um “peixe alienígena”.

     Foto: reprodução/Roman Fedortsov
    Especialistas confirmaram que a imagem é real e mostra um animal raro das profundezas do Oceano Pacífico, mais especificamente a cerca de 1.700 metros abaixo da superfície.

     Foto: reprodução/Roman Fedortsov
    O pescador Roman Fedortsov compartilhou um vídeo do peixe, que tem um corpo parecido com um cérebro, olhos pequenos e boca aberta.

     Foto: reprodução/Roman Fedortsov
    Algumas pessoas nas redes lembraram de filmes como “Marte Ataca” (1996 – foto) e “Megamente” (2010).

     Foto: reprodução
    Segundo a bióloga marinha Jamile Malcher, a pele gelatinosa e sem escamas ajuda o peixe a suportar a alta pressão das águas profundas.

     Foto: domínio público/noaa
    No vídeo, ele aparece inchado porque ativou um mecanismo de defesa ao ser trazido para a superfície, onde a pressão é muito menor.

     Foto: reprodução/Roman Fedortsov
    O peixe-lapa-liso (Aptocyclus ventricosus), como é conhecido, pode chegar a 40 centímetros de comprimento e pesar até 2 quilos.

     Foto: inaturalist/Erin McKittrick
    Os peixes que vivem nas profundezas do oceano, conhecidos como peixes abissais ou de águas profundas, habitam um dos ambientes mais extremos e menos explorados da Terra.

     Foto: reprodução youtube
    Essas regiões, geralmente abaixo dos 200 metros de profundidade, são caracterizadas por condições como pressão extrema, temperaturas frias, escuridão quase total e disponibilidade limitada de alimentos. Veja alguns exemplos de peixes das profundezas!

     Foto: Reprodução
    Peixe-diabo-negro (Melanocetus johnsonii): Este peixe Ã© conhecido por sua aparÃªncia assustadora, com uma boca enorme cheia de dentes afiados e um corpo escuro e gelatinoso. Vive entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
    Peixe-fantasma-do-Pacífico (Macropinna microstoma): Tem uma cabeça translúcida e olhos tubulares que podem girar para cima, permitindo enxergar presas acima. Habita profundidades de 600 a 800 metros.

     Foto: reprodução/youtube
    Peixe-víbora (Chauliodus sloani): Conhecido por seus dentes extremamente longos e afiados. Vive entre 500 e 2.500 metros de profundidade. Pode engolir presas maiores do que o próprio corpo.

     Foto: reprodução/youtube
    Enguia-gulper (Eurypharynx pelecanoides): Possui uma boca enorme e elástica, que lembra a de um pelicano. Pode engolir presas muito grandes e armazená-las para digestão lenta.

     Foto: reprodução/youtube
    Lula-vampira-do-inferno (Vampyroteuthis infernalis): Embora não seja um peixe, é um molusco que vive em águas profundas. Possui tentáculos cobertos por espinhos e pode emitir uma nuvem de muco bioluminescente para confundir predadores.

     Foto:
    Peixe-bolha (Psychrolutes marcidus): Conhecido por sua aparência gelatinosa e “derretida”, adaptada à alta pressão das profundezas. Vive em profundidades de até 1.200 metros no Oceano Pacífico.

     Foto: reprodução/youtube
    A maioria dessas criaturas nunca vê a luz do sol, dependendo de bioluminescência ou detritos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano.

     Foto: reprodução
    Muitos desses peixes ainda sÃ£o pouco estudados, pois as profundezas oceÃ¢nicas sÃ£o difÃ­ceis de explorar devido Ã  alta pressÃ£o.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o noaa
    Algumas espécies podem sobreviver por meses sem se alimentar, aguardando o momento certo para capturar uma presa.

     Foto: Marko Blaževi?/Unsplash
