O que muda com as novas regras para implantes hormonais

  • <p>De agora em diante, será exigida uma receita especial contendo o Código Internacional de Doenças (CID), que especifica a condição médica tratada.</p>

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>De acordo com a Anvisa, essa medida tem como objetivo reforçar a fiscalização e impedir a utilização dos implantes para fins estéticos, o que continua não sendo permitido.</p>

     Foto: reprodução/tv globo
  • <p>Esses dispositivos, conhecidos como chips ou pellets, são uma forma reconhecida de administração de medicamentos, como no caso de implantes anticoncepcionais.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Já os chamados “chips da beleza”, hormônios voltados puramente para fins estéticos, ganharam popularidade nos últimos anos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em outubro, a Anvisa determinou a proibição da manipulação, venda, publicidade e aplicação desses implantes para tais fins após relatos de associações médicas documentarem centenas de complicações decorrentes desse uso.</p>

     Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
  • <p>Na nova resolução, médicos que prescreverem implante de hormônio terão de fornecer uma receita para controle especial.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>A partir deste documento, as farmácias vão precisar cadastrar cada receita no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), facilitando o controle.</p>

     Foto: Jefferson Rury Agência Senado
  • <p>A receita também deve incluir o Código Internacional de Doenças (CID), identificando a condição médica que justifica o tratamento.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Além disso, será obrigatório anexar à prescrição um Termo de Responsabilidade, no qual o paciente é informado sobre os possíveis riscos e efeitos colaterais do implante hormonal.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Outro ponto importante é que quaisquer efeitos adversos passam a ser de notificação obrigatória. Isso permitirá que os órgãos de saúde acompanhem melhor o impacto desses dispositivos, já que, até agora, as ocorrências eram consideradas subnotificadas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Entre os principais pontos da nova medida, destaca-se a proibição de propaganda relacionada a tratamentos com implantes hormonais, algo que era abertamente divulgado nas redes sociais.</p>

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>Essa restrição se estende até mesmo à promoção desses tratamentos em cursos destinados a profissionais da área médica.</p>

     Foto: Parentingupstream/Pixabay
  • <p>Em nota enviada ao g1, a Anvisa reforçou que “apenas podem ser manipulados implantes hormonais contendo insumos farmacêuticos ativos (IFA) que já tiveram eficácia e segurança avaliadas pela Anvisa. Ou seja, medicamentos que tem ou já tiveram registro na Agência”.</p>

     Foto: reprodução/tv globo
  • <p>A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, uma das entidades que solicitaram a proibição dos chamados “chips da beleza”, considera essa regulamentação um avanço significativo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>“Uma novidade significativa dessa norma é a corresponsabilidade atribuída às farmácias de manipulação, que agora podem ser responsabilizadas em casos de má prescrição ou uso inadequado indicado por profissionais de saúde”, destacou a SBEM.</p>

     Foto: Arek Socha por Pixabay
  • <p>“Essa medida amplia a fiscalização e promove maior segurança para os pacientes, exigindo mais responsabilidade de todos os envolvidos no processo”, concluíram.</p>

     Foto: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash
  • <p>Os chips hormonais, ou pellets, são reconhecidos pela ciência como uma forma válida de medicação, com alguns modelos aprovados pela Anvisa, como os implantes anticoncepcionais.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>No entanto, seu uso foi suspenso em outros contextos porque não existem estudos que comprovem sua eficácia ou segurança para tratar determinadas doenças.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Diferentemente de medicamentos regulamentados, esses implantes não passaram por todas as etapas de testes necessários para avaliar doses seguras, contraindicações e efeitos colaterais.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Um exemplo é o chip de gestrinona, amplamente divulgado como tratamento para endometriose, apesar da ausência de pesquisas que confirmem sua eficácia ou segurança.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2021, a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) já havia alertado que não há evidências científicas que sustentem seu uso para essa condição, recomendando sua não utilização.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Antes da nova regulamentação, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) criou um sistema voluntário para médicos notificarem efeitos adversos.</p>

     Foto: orzalaga pixabay
  • <p>Em cerca de três meses, foram registrados 257 casos com efeitos colaterais, incluindo hipertensão, infarto, AVC e elevações nos níveis de colesterol e triglicérides.</p>

     Foto: freepik peoplecreations
