Casa invertida atiça a curiosidade de visitantes em vilarejo da Polônia

    Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes.

     Foto: Flickr aknad0 (aknad0)
    O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.

     Foto: Flickr magro_kr
    Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam “invertidas” na época.

     Foto: Tomasz Sienicki/Wikimédia Commons
    Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.

     Foto: Flickr Denis, Miracafe, Robert Kaleta, Weekend Wayt e moideniznunez
    Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.

     Foto: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons
    Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.

     Foto: Piotr J/Wikimédia Commons
    Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria.

     Foto: Antekbojar/Wikimédia Commons
    Em Szymbark, está localizado o piano mais longo do mundo, disponível para os visitantes tocarem.

     Foto: Reprodução do X @quickfactHQ
    Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados.

     Foto: - Flickr Lucjan Palcar
    A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região.

     Foto: Przykuta/Wikimédia Commons
    Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural.

     Foto: Flickr Irena Horodecka
    O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade.

     Foto: Divulgação
    Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico.

     Foto: Divulgação
    Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia.

     Foto: Flickr Katie
    Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem uma população de mais de 2,36 milhões de habitantes.

     Foto: Kapitel /Wikimédia Commons
    A cidade fica localizada no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico.

     Foto: Moahim /Wikimédia Commons
    Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães.

     Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
    Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada.

     Foto: Furfur /Wikimédia Commons
    A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha).

     Foto: - Darkone,Klugschnacker ,Mateusz War. e Dorota Kowalik/Wikimédia Commons
