De galã a dez vezes no Oscar: relembre a trajetória do ator Paul Newman, lenda de Hollywood

  • <p>Nascido em 26 de janeiro de 1925, em Shaker Heights, Ohio, Paul Leonard Newman começou sua trajetória no teatro e na televisão antes de explodir nas telas de cinema na década de 1950.</p>

     Foto: Domínio Público/MGM
  • <p>Na Segunda Guerra Mundial, Newman serviu como operador de rádio e artilheiro de cauda em bombardeiros torpedeiros.</p>

     Foto: Domínio Público/Studio
  • <p>Após conseguir dispensa da marinha americana, ele foi estudar teatro e economia no Kenyon College, em Ohio, em 1949. Depois, frequentou a Yale School of Drama e, posteriormente, o prestigiado Actors Studio, de Nova York.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Foi nesse período que seus olhos azuis penetrantes se tornaram sua marca registrada, fazendo com que ele virasse um dos grandes galãs do cinema.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Fora das telas, Newman também se destacou como piloto de automobilismo, competindo em corridas profissionais e participando de eventos como as 24 Horas de Le Mans.</p>

     Foto: Divulgação/Scuderia Milani
  • <p>Na vida pessoal, Newman foi casado duas vezes, mas sua união mais duradoura e célebre foi com a atriz Joanne Woodward, com quem se casou em 1958 e permaneceu até sua morte. O casal teve três filhas.</p>

     Foto: Domínio Público/20th Century Fox
