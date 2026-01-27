Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Crianças que vivem nesse arquipélago aprendem assobio como linguagem na escola

RF
Redação Flipar
  • <p>Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.</p>

    Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.

     Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura
  • <p>O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.</p>

    O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.

     Foto: Imagem de sgrunden por Pixabay
  • <p>Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.</p>

    Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.

     Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias
  • <p>O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.</p>

    O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.

     Foto: Reprodução Globoplay
  • <p>O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.</p>

    O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.

     Foto: Imagem de Nici Keil por Pixabay
  • <p>La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.</p>

    La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.

     Foto: Flickr Carlos victorero
  • <p>A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.</p>

    A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.

     Foto: Tanrod - Wikimédia Commons
  • <p>Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações – laicas ou religiosas.</p>

    Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações – laicas ou religiosas.

     Foto: Youtube Canal Avian020391
  • <p>A tradição do assobio como linguagem é tão marcante que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.</p>

    A tradição do assobio como linguagem é tão marcante que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.

     Foto: divulgação UNESCO
  • <p>Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.</p>

    Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.

     Foto: Reprodução Google
  • <p>O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.</p>

    O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.

     Foto: Reprodução Facebook
  • <p>As Ilhas Canárias têm cerca de 2,1 milhões de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraídos pela beleza natural do lugar.</p>

    As Ilhas Canárias têm cerca de 2,1 milhões de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraídos pela beleza natural do lugar.

     Foto: Flickr - Pedro Szekely
  • <p>O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento</p>

    O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimento

     Foto: Imagem de jonatnes0 por Pixabay
  • <p>A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.</p>

    A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.

     Foto: Imagem de Mariya Muschard por Pixabay
  • <p>O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.</p>

    O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.

     Foto: Imagem de Matlik por Pixabay
  • <p>O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.</p>

    O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.

     Foto: Obdulio Obduliez - Wikimédia Commons
  • <p>Há belas praias e um centro histórico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.</p>

    Há belas praias e um centro histórico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.

     Foto: Flickr Patronato de Turismo de Gran Canari e Yörch - Tamara k - Wikimédia Commons e Imagem de Klaus Stebani por Pixabay ,
  • <p>Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.</p>

    Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.

     Foto: Markus Kammermman, Widiing, Steve Larkin, D Apolirki e Wifried Besser Pixabay
  • <p>A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.</p>

    A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.

     Foto: Thomas Kolessa, Beru Kerckx, ClausF Pixabay e Flickr Hansziel99
  • <p>Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.</p>

    Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.

     Foto: Frank Vincentz - Wikimédia Commons
  • <p>La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.</p>

    La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.

     Foto: Ailén Martín - Wikimédia Commons
  • <p>Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.</p>

    Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.

     Foto: Mihail Schwarz - Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay