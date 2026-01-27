Crianças que vivem nesse arquipélago aprendem assobio como linguagem na escola
Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura
O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.Foto: Imagem de sgrunden por Pixabay
Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.Foto: Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias
O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.Foto: Reprodução Globoplay
O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.Foto: Imagem de Nici Keil por Pixabay
La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.Foto: Flickr Carlos victorero
A Unesco também deu um título a outra ilha das Canárias: a El Hierro, declarada Reserva da Biosfera, pela abundância de piscinas naturais e praias cristalinas em 100 km de litoral.Foto: Tanrod - Wikimédia Commons
Até mesmo festividades incluem o assobio nas comemorações – laicas ou religiosas.Foto: Youtube Canal Avian020391
A tradição do assobio como linguagem é tão marcante que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2009 pela Unesco.Foto: divulgação UNESCO
Com 7.447 km² de área, o arquipélago das Canárias fica no Oceano Atlântico, a oeste da costa do Marrocos.Foto: Reprodução Google
O arquipélago é constituído por sete ilhas principais, divididas em duas províncias e várias pequenas ilhas e ilhéus costeiros.Foto: Reprodução Facebook
As Ilhas Canárias têm cerca de 2,1 milhões de habitantes. A eles se juntam muitos turistas atraídos pela beleza natural do lugar.Foto: Flickr - Pedro Szekely
O nome das Ilhas Canárias se deve à grande quantidade de cães na época de seu descobrimentoFoto: Imagem de jonatnes0 por Pixabay
A maior ilha das Canárias é Tenerife, com 2.034 km² e quase 900 mil habitantes.Foto: Imagem de Mariya Muschard por Pixabay
O relevo da ilha é dominado pelo vulcão Teide, com seus 3.718m, a mais alta montanha do país.Foto: Imagem de Matlik por Pixabay
O Parque Nacional del Teide é declarado Patrimônio Mundial.Foto: Obdulio Obduliez - Wikimédia Commons
Há belas praias e um centro histórico convidativo, que recebe muitos turistas ao longo do ano.Foto: Flickr Patronato de Turismo de Gran Canari e Yörch - Tamara k - Wikimédia Commons e Imagem de Klaus Stebani por Pixabay ,
Uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago é Lanzarote, com paisagens vulcânicas que contrastam com o azul do oceano Atlântico.Foto: Markus Kammermman, Widiing, Steve Larkin, D Apolirki e Wifried Besser Pixabay
A Ilha de Fuerteventura, com 210 km de uma ponta à outra, tem mais de 150 praias e é muito procurada por praticantes de mergulho e windsurfe.Foto: Thomas Kolessa, Beru Kerckx, ClausF Pixabay e Flickr Hansziel99
Outra ilha fantástica é La Graciosa, que conta com o Parque Natural do Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa.Foto: Frank Vincentz - Wikimédia Commons
La Palma é mais uma ilha incrível, com litoral rochoso e escarpado, cujo relevo foi influenciado pelas lavas vulcânicas que chegaram à linha do mar.Foto: Ailén Martín - Wikimédia Commons
Em La Palma fica o Parque Nacional Caldera de Taburiente, que também faz parte da Reserva da Biosfera, com reconhecimento da Unesco.Foto: Mihail Schwarz - Wikimédia Commons
