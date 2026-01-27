Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema
A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema, avaliando o caráter autoral do trabalho e a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Músicas com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.
Entre os indicados, o único estreante na categoria é Max Richter, indicado por “Hamnet: a vida antes de Hamlet”, filme dirigido por Chloé Zhao. A obra acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela perda de seu único filho, Hamnet, em um retrato íntimo e emocional da dor, da memória e da criação artística.
Nascido em 22 de março de 1966, em Hamelin, na então Alemanha Ocidental, Max Richter cresceu em Bedford, na Inglaterra, e se consolidou como um dos compositores mais influentes e respeitados de sua geração.
Seu trabalho é marcado pela habilidade de combinar orquestrações tradicionais com elementos eletrônicos contemporâneos de maneira fluida e expressiva.
Com formação clássica rigorosa, Richter estudou composição e piano na Universidade de Edimburgo e na Royal Academy of Music, em Londres, além de ter sido aluno do compositor italiano Luciano Berio, em Florença.
No inÃcio da carreira, foi cofundador do ensemble de mÃºsica contemporÃ¢nea Piano Circus, com o qual atuou por cerca de dez anos, ao mesmo tempo em que colaborava com artistas da mÃºsica eletrÃŽnica e alternativa, como Future Sound of London e Roni Size.
Sua carreira solo ganhou projeção com o álbum “Memoryhouse”, lançado em 2002, seguido por trabalhos amplamente reconhecidos como “The Blue Notebooks”, “Songs from Before” e “Infra”.
Em 2008, foi indicado ao prêmio de “Compositor Revelação do Ano” pela Associação Internacional de Críticos de Música de Cinema.
Em 2015, lançou o álbum “Sleep”, projeto concebido em parceria com sua colaboradora criativa Yulia Mahr. Com duração de oito horas e meia, a obra foi pensada para acompanhar uma noite inteira de sono e investiga a relação entre o som e a mente adormecida, sendo considerada um dos projetos mais ambiciosos e culturalmente relevantes da música clássica do século XXI.
No cinema, Richter ganhou projeção internacional com a trilha de “Valsa com Bashir”, lançado em 2008 e dirigido por Ari Folman, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Europeu de Cinema de Melhor Compositor. Desde então, assinou trilhas de diversas produções de grande destaque.
Ele é o compositor da trilha de “A Chegada”, filme de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve e lançado em 2016, indicado ao Oscar de Melhor Filme. A história acompanha a linguista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, convocada pelo governo dos Estados Unidos para decifrar uma linguagem desconhecida e se comunicar com visitantes extraterrestres após a chegada de naves à Terra.
Outro trabalho relevante Ã© â??Duas Rainhasâ?, drama histÃ³rico dirigido por Josie Rourke e lanÃ§ado em 2018, que retrata o embate polÃtico e pessoal entre Maria Stuart, Rainha da EscÃ³cia, vivida por Saoirse Ronan, e Elizabeth I da Inglaterra, interpretada por Margot Robbie.Â
Na televisão, sua música é parte fundamental da identidade de “The Leftovers”, série criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, exibida entre 2014 e 2017. A trama se passa após o desaparecimento inexplicável de dois por cento da população mundial e acompanha personagens como Kevin Garvey, interpretado por Justin Theroux, e Nora Durst, vivida por Carrie Coon, enquanto lidam com luto, fé e a busca por sentido em um mundo marcado pela ausência.
Curiosidade: na Lista de Honras de Ano-Novo do Rei de 2026, Max Richter recebeu o título de “Commander of the Most Excellent Order of the British Empire” por seus serviços à música.
