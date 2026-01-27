Casca de romã mostra potencial no tratamento de feridas na pele
Após testes em diversos alimentos, a romã se destacou pelo elevado teor de compostos fenólicos e pela eficácia contra microrganismos. Os pesquisadores fizeram simulações computacionais para definir solventes ecológicos capazes de extrair o ácido elágico, principal composto ativo.Foto: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay
O trabalho ainda está em fase laboratorial, mas aponta aplicações futuras em curativos e alternativas naturais aos antibióticos.Foto: Imagem de Simon Berger por Pixabay
A romã, com sua casca dura e sementes carnosas, aliás, é uma fruta rica em simbolismo e tradição, especialmente durante as celebrações de fim de ano.Foto: Pixabay
Em diversas culturas, é associada a desejos de prosperidade, sorte e renovação. No Brasil, a romã é particularmente conhecida por ser parte dos rituais do Réveillon.Foto: Flickr PortoBay Experiences
A superstição diz que ao comer as sementes à meia-noite da virada do ano, cada uma representa um mês de prosperidade. Muitas pessoas ainda guardam três sementes na carteira durante o ano, como um amuleto para atrair dinheiro e sorte.Foto: Pixabay
Originária da Ásia, a romã era cultivada no Irã já em 2000 a.C. Para os gregos, a fruta era símbolo de amor e fertilidade; para os judeus, representava a esperança de um ano novo próspero; e para os romanos, estava ligada à riqueza e à ordem.Foto: Youtube/vidadaroca.13
Essas associações culturais refletem a crença em seu poder de trazer boas energias, especialmente no início de um novo ciclo. Mas a romã não é apenas um símbolo de sorte.Foto: Pixabay
Ela é também uma das frutas mais saudáveis do planeta, sendo considerada um superalimento devido às suas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde.Foto: Pixabay
A fruta é rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, com destaque para as punicalaginas, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e, assim, prevenir doenças crônicas como doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer e obesidade.Foto: Arquivo/MS
Além disso, a romã é útil para a pele, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento precoce e clareando manchas como o melasma, graças à sua alta concentração de antioxidantes e vitamina A.Foto: Freepik
A romã também é benéfica para a saúde cardiovascular, pois pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e proteger contra a oxidação das partículas de colesterol, fator importante no desenvolvimento de doenças cardíacas.Foto: Divulgação
Estudos também sugerem que o consumo de romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para ataques cardíacos e derrames. Além disso, tem propriedades que auxiliam na melhoria do desempenho físico.Foto: Robina Weermeijer Unsplash
Rica em nitratos dietÃ©ticos, a fruta pode aumentar o fluxo sanguÃneo e retardar a fadiga durante os exercÃcios, tornando-se uma aliada para atletas e pessoas que buscam melhorar sua performance.Foto: Freepik/Drazen Zigic
Ela também ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas, além de contribuir para o tratamento de condições bucais como gengivite e periodontite. Outro benefício interessante da romã é sua ação no combate ao câncer.Foto: freepik wavebreakmedia_micro
Pesquisas de laboratório sugerem que o extrato de romã pode inibir a reprodução das células do câncer de mama e próstata, retardando o crescimento tumoral. Seu suco é usado tradicionalmente para tratar cólicas, diarreia intestinal e inflamações de garganta.Foto: Pixabay
A romÃ£ Ã© rica em sais minerais como fÃ³sforo, potÃ¡ssio, sÃ³dio, cÃ¡lcio e ferro, que sÃ£o essenciais para o bom funcionamento do organismo e para a prevenÃ§Ã£o de vÃ¡rias doenÃ§as. Embora os estudos em humanos ainda sejam limitados, os resultados preliminares sÃ£o promissores.Foto: Youtube/1MinutoFatos
No entanto, como toda fruta, o consumo de romã deve ser feito com moderação. Seu consumo excessivo pode levar a intoxicação, causando sintomas como vertigens e alterações visuais.Foto: Andrea Piacquadio pexels
A romã é uma fruta repleta de significados e benefícios. Ela simboliza sorte, prosperidade, amor e fertilidade, e suas propriedades medicinais fazem dela uma aliada importante para a saúde.Foto: jcomp freepik