Arroz tem mais variedades do que você imagina; descubra quais

Em escala mundial, o arroz tem enorme importância econômica e social, sustentando cadeias produtivas que empregam milhões de agricultores.

Os maiores produtores são China, Índia, Indonésia, Bangladesh e Vietnã, responsáveis por grande parte da colheita global. Esses mesmos países também figuram entre os maiores consumidores, já que o cereal é base da alimentação cotidiana de suas populações.

Em regiões da Ásia, o arroz é tão central quanto o pão é para países europeus. Além diss