Arroz tem mais variedades do que você imagina; descubra quais
-
Em escala mundial, o arroz tem enorme importância econômica e social, sustentando cadeias produtivas que empregam milhões de agricultores.
Os maiores produtores são China, Índia, Indonésia, Bangladesh e Vietnã, responsáveis por grande parte da colheita global. Esses mesmos países também figuram entre os maiores consumidores, já que o cereal é base da alimentação cotidiana de suas populações.
Em regiões da Ásia, o arroz é tão central quanto o pão é para países europeus. Além dissFoto: Divulgação
-
Nos grandes países produtores, a cultura do arroz é vital para a economia e forma paisagens que se tornaram atrações turísticas, como os arrozais de Bali, na Indonésia. Além disso, o alimento possui muitas variedades: conheça os tipos mais populares de arroz e seus benefícios.Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
Arroz Agulhinha ou Branco- Uma excelente fonte de carboidratos, embora seja pobre em fibras. Seus grãos alongados e finos possuem textura leve.Foto: Divulgação
-
Durante o cozimento, absorve sabores adicionados, combinando em diversos pratos, com feijão, legumes, vegetais e proteínas. Bastante popular no Brasil.Foto: Imagem de Dionatan Dion Cerqueira por Pixabay
-
-
Arroz integral- Como mantém a casca, preserva fibras, vitaminas e minerais. Os grãos mais escuros e com textura firme proporcionam saciedade prolongada, graças ao farelo presente. É uma escolha saudável, agregado a vegetais grelhados e proteínas magras. Seu consumo é significativo na Índia e na China, entre outros países.Foto: Divulgação
-
Arroz Parboilizado- Por ser submetido à vaporização antes de ser polido, mantém parte dos nutrientes presentes no farelo. Seus grãos firmes não grudam durante o cozimento. Consumido na Nigéria, Estados Unidos e Brasil, entre outros países, harmoniza bem com carnes, peixes e vegetais.Foto: Divulgação
-
Arroz Cateto ou Japonês- Caracterizado por grãos curtos e arredondados, é rico em amido, com textura pegajosa quando cozido.Foto: Youtube/ Made in Jpn
-
-
Fundamental na culinária japonesa, é a base para pratos como sushi. Sua popularidade estende-se a outras regiões asiáticas, combinando com pratos orientais.Foto: Imagem de Live-Green-Magazine por Pixabay
-
Arroz Vermelho- Rico em antioxidantes devido às antocianinas, oferece coloração e sabor característicos. Consumido em países como Tailândia e Camboja, é uma escolha exótica que combina bem com frutos do mar e carnes.Foto: Divulgação
-
Arroz Negro- Com alto teor de antioxidantes, fibras e nutrientes, apresenta sabor marcante e textura firme. Consumido tradicionalmente na China e na Indonésia, destaca-se em pratos finos, harmonizando-se especialmente com carnes e vegetais.Foto: Divulgação
-
-
Arroz Basmati- Com grãos longos e aroma perfumado, é uma boa fonte de carboidratos complexos. Com origem na Índia, é bastante consumido também no Paquistão. Seu aroma distinto torna-o ideal na culinária que inclui o curry no tempero.Foto: Imagem de Pictavio por Pixabay
-
Arroz Arbóreo- Com grãos curtos e arredondados, conhecido por absorver líquidos, é ideal para risotos. Sua versatilidade é evidente na culinária italiana, harmonizando-se com frutos do mar, cogumelos e queijos.Foto: Youtube/ Cansei de Miojo por Rafael Aflalo
-
Arroz Glutinoso ou Mochigome -Com alta quantidade de amilopectina, se sobressai por sua pegajosidade. Essencial na produção de doces tradicionais asiáticos, como mochi. Muito consumido no Japão e em outras regiões asiáticas.Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
-
-
Arroz Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.oce- Essa deliciosa sobremesa presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulinha, açúcar e leite, podendo ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.Foto: YouTube/Menino Prendado
-
Agora podemos compreender como esse grão é tão popular e consolidado nos 4 cantos do mundo. Seja em receitas doces ou salgadas, como prato principal ou acompanhamento, seu sucesso é garantido.Foto: Imagem de Markus Winkler por Pixabay