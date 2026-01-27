Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Arroz tem mais variedades do que você imagina; descubra quais

RF
Redação Flipar
  • <p>Em escala mundial, o arroz tem enorme importância econômica e social, sustentando cadeias produtivas que empregam milhões de agricultores.</p> <p>Os maiores produtores são China, Índia, Indonésia, Bangladesh e Vietnã, responsáveis por grande parte da colheita global. Esses mesmos países também figuram entre os maiores consumidores, já que o cereal é base da alimentação cotidiana de suas populações.</p> <p>Em regiões da Ásia, o arroz é tão central quanto o pão é para países europeus. Além diss

    Em escala mundial, o arroz tem enorme importância econômica e social, sustentando cadeias produtivas que empregam milhões de agricultores.

    Os maiores produtores são China, Índia, Indonésia, Bangladesh e Vietnã, responsáveis por grande parte da colheita global. Esses mesmos países também figuram entre os maiores consumidores, já que o cereal é base da alimentação cotidiana de suas populações.

    Em regiões da Ásia, o arroz é tão central quanto o pão é para países europeus. Além diss Foto: Divulgação

  • <p>Nos grandes países produtores, a cultura do arroz é vital para a economia e forma paisagens que se tornaram atrações turísticas, como os arrozais de Bali, na Indonésia. Além disso, o alimento possui muitas variedades: conheça os tipos mais populares de arroz e seus benefícios.</p>

    Nos grandes países produtores, a cultura do arroz é vital para a economia e forma paisagens que se tornaram atrações turísticas, como os arrozais de Bali, na Indonésia. Além disso, o alimento possui muitas variedades: conheça os tipos mais populares de arroz e seus benefícios.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Arroz Agulhinha ou Branco- Uma excelente fonte de carboidratos, embora seja pobre em fibras. Seus grãos alongados e finos possuem textura leve.</p>

    Arroz Agulhinha ou Branco- Uma excelente fonte de carboidratos, embora seja pobre em fibras. Seus grãos alongados e finos possuem textura leve.

     Foto: Divulgação
  • <p>Durante o cozimento, absorve sabores adicionados, combinando em diversos pratos, com feijão, legumes, vegetais e proteínas. Bastante popular no Brasil.</p>

    Durante o cozimento, absorve sabores adicionados, combinando em diversos pratos, com feijão, legumes, vegetais e proteínas. Bastante popular no Brasil.

     Foto: Imagem de Dionatan Dion Cerqueira por Pixabay
  • <p>Arroz integral- Como mantém a casca, preserva fibras, vitaminas e minerais. Os grãos mais escuros e com textura firme proporcionam saciedade prolongada, graças ao farelo presente. É uma escolha saudável, agregado a vegetais grelhados e proteínas magras. Seu consumo é significativo na Índia e na China, entre outros países.</p>

    Arroz integral- Como mantém a casca, preserva fibras, vitaminas e minerais. Os grãos mais escuros e com textura firme proporcionam saciedade prolongada, graças ao farelo presente. É uma escolha saudável, agregado a vegetais grelhados e proteínas magras. Seu consumo é significativo na Índia e na China, entre outros países.

     Foto: Divulgação
  • <p>Arroz Parboilizado- Por ser submetido à vaporização antes de ser polido, mantém parte dos nutrientes presentes no farelo. Seus grãos firmes não grudam durante o cozimento. Consumido na Nigéria, Estados Unidos e Brasil, entre outros países, harmoniza bem com carnes, peixes e vegetais.</p>

    Arroz Parboilizado- Por ser submetido à vaporização antes de ser polido, mantém parte dos nutrientes presentes no farelo. Seus grãos firmes não grudam durante o cozimento. Consumido na Nigéria, Estados Unidos e Brasil, entre outros países, harmoniza bem com carnes, peixes e vegetais.

     Foto: Divulgação
  • <p>Arroz Cateto ou Japonês- Caracterizado por grãos curtos e arredondados, é rico em amido, com textura pegajosa quando cozido.</p>

    Arroz Cateto ou Japonês- Caracterizado por grãos curtos e arredondados, é rico em amido, com textura pegajosa quando cozido.

     Foto: Youtube/ Made in Jpn
  • <p>Fundamental na culinária japonesa, é a base para pratos como sushi. Sua popularidade estende-se a outras regiões asiáticas, combinando com pratos orientais.</p>

    Fundamental na culinária japonesa, é a base para pratos como sushi. Sua popularidade estende-se a outras regiões asiáticas, combinando com pratos orientais.

     Foto: Imagem de Live-Green-Magazine por Pixabay
  • <p>Arroz Vermelho- Rico em antioxidantes devido às antocianinas, oferece coloração e sabor característicos. Consumido em países como Tailândia e Camboja, é uma escolha exótica que combina bem com frutos do mar e carnes.</p>

    Arroz Vermelho- Rico em antioxidantes devido às antocianinas, oferece coloração e sabor característicos. Consumido em países como Tailândia e Camboja, é uma escolha exótica que combina bem com frutos do mar e carnes.

     Foto: Divulgação
  • <p>Arroz Negro- Com alto teor de antioxidantes, fibras e nutrientes, apresenta sabor marcante e textura firme. Consumido tradicionalmente na China e na Indonésia, destaca-se em pratos finos, harmonizando-se especialmente com carnes e vegetais.</p>

    Arroz Negro- Com alto teor de antioxidantes, fibras e nutrientes, apresenta sabor marcante e textura firme. Consumido tradicionalmente na China e na Indonésia, destaca-se em pratos finos, harmonizando-se especialmente com carnes e vegetais.

     Foto: Divulgação
  • <p>Arroz Basmati- Com grãos longos e aroma perfumado, é uma boa fonte de carboidratos complexos. Com origem na Índia, é bastante consumido também no Paquistão. Seu aroma distinto torna-o ideal na culinária que inclui o curry no tempero.</p>

    Arroz Basmati- Com grãos longos e aroma perfumado, é uma boa fonte de carboidratos complexos. Com origem na Índia, é bastante consumido também no Paquistão. Seu aroma distinto torna-o ideal na culinária que inclui o curry no tempero.

     Foto: Imagem de Pictavio por Pixabay
  • <p>Arroz Arbóreo- Com grãos curtos e arredondados, conhecido por absorver líquidos, é ideal para risotos. Sua versatilidade é evidente na culinária italiana, harmonizando-se com frutos do mar, cogumelos e queijos.</p>

    Arroz Arbóreo- Com grãos curtos e arredondados, conhecido por absorver líquidos, é ideal para risotos. Sua versatilidade é evidente na culinária italiana, harmonizando-se com frutos do mar, cogumelos e queijos.

     Foto: Youtube/ Cansei de Miojo por Rafael Aflalo
  • <p>Arroz Glutinoso ou Mochigome -Com alta quantidade de amilopectina, se sobressai por sua pegajosidade. Essencial na produção de doces tradicionais asiáticos, como mochi. Muito consumido no Japão e em outras regiões asiáticas.</p>

    Arroz Glutinoso ou Mochigome -Com alta quantidade de amilopectina, se sobressai por sua pegajosidade. Essencial na produção de doces tradicionais asiáticos, como mochi. Muito consumido no Japão e em outras regiões asiáticas.

     Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
  • <p>Arroz Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.oce- Essa deliciosa sobremesa presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulinha, açúcar e leite, podendo ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.</p>

    Arroz Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.oce- Essa deliciosa sobremesa presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulinha, açúcar e leite, podendo ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.

     Foto: YouTube/Menino Prendado
  • <p>Agora podemos compreender como esse grão é tão popular e consolidado nos 4 cantos do mundo. Seja em receitas doces ou salgadas, como prato principal ou acompanhamento, seu sucesso é garantido.</p>

    Agora podemos compreender como esse grão é tão popular e consolidado nos 4 cantos do mundo. Seja em receitas doces ou salgadas, como prato principal ou acompanhamento, seu sucesso é garantido.

     Foto: Imagem de Markus Winkler por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay