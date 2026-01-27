Assine
Ranking mostra as carreiras com maior frustração após a formatura

Redação Flipar
    A pesquisa foi realizada pelo projeto “The College Payoff” e divulgada pela Universidade de Georgetown, uma das instituições acadêmicas mais respeitadas dos Estados Unidos. Por esse motivo, os resultados refletem principalmente a realidade do mercado americano, considerando salários, estabilidade e nível de satisfação relatado pelos profissionais.

    Ainda assim, o levantamento aponta tendências que podem ser observadas em diversos países, já que muitos desafios são semelhantes, como comp Foto: SMBS - University of Salzburg Business School - Flick

    Em décimo lugar, há um empate entre o curso de letras e o de biologia, ambos com 52% de profissionais arrependidos. Em ambos, o profissional está apto a dar aulas de português e biologia, respectivamente e até em áreas próximas, dependendo da ênfase.

     Foto: Maryland GovPics - Flickr
    Apesar disso, ambas áreas de atuações são mais extensas. Um profissional de letras, por exemplo, pode trabalhar revisando textos jornalísticos e acadêmicos, tradução, entre outros. Já um biólogo pode trabalhar com genética, meio ambiente, animais, além de várias outras coisas.

     Foto: Divulgação e Yotube Canal TV UNESP
    A oitava posição é do curso de ciências políticas, com 56% de insatisfeitos. Os profissionais dessa área podem dar aulas, sobretudo, em universidades. Eles também são muito contratados por partidos políticos e institutos de pesquisas.

     Foto: Maiko Mendonça - Flickr
    A sétima colocação é de assistência médica, curso que não existe no Brasil. De acordo com a pesquisa, 58% dos profissionais dessa área estão arrependidos de terem escolhido o curso.

     Foto: reprodução TV Globo
    A sexta é de marketing, um curso para lá de amplo, mas com 60% dos profissionais arrependidos. Um marquetólogo pode trabalhar definindo preços,ajudando na distribuição e desenvolvimento de produtos. Eles também podem trabalhar na área de propaganda, entre outras.

     Foto: Imagem de Photo Mix por Pixabay
    O quinto lugar é na área de educação, algo como pedagogia, no Brasil, que trabalha estudando o ensino e também dando aula para crianças, que, claro, tem um processo de aprendizado diferente do nosso. O índice de insatisfeitos é de 61%.

     Foto: Image by jcomp on Freepik
    A quarta posição é de comunicações, com 64%. Este é um curso com opções mais amplas. Um profissional da área pode trabalhar em veículos de comunicação, cinema, publicidade, mas também em instituições de ensinos e pesquisas.

     Foto: Divulgação
    Na terceira colocação, há um empate entre artes e sociologia, ambas com 72% dos profissionais insatisfeitos.

     Foto: Nicole - Flickr
    Um sociólogo trabalha dando aulas, mas também pode atuar em partidos políticos e institutos de pesquisa. É um ramo das ciências sociais, assim como a antropologia.

     Foto: Sean Graham - Flickr
    Já artistas que não querem fazer arte podem trabalhar em museus e conservação, por exemplo.

     Foto: José Marques - Flickr
    A primeira colocaÃ§Ã£o Ã© de jornalismo, com 87% dos profissionais insatisfeitos. Um jornalista pode trabalhar em televisÃ£o, rÃ¡dio, jornal, site e assessoria de imprensa de instituiÃ§Ãµes pÃºblicas ou privadas, bem como em canais de youtube.

     Foto: Wilton Black - Flickr
    Os jornalistas reclamam dos baixos salÃ¡rios e tambÃ©m de competir com profissionais que nem sequer foram aprovados na faculdade de jornalismo.

     Foto: Ã­ris brito - Flickr
    O curso tem duração de quatro anos, com aulas sobre política, sociologia, antropologia, etc..Jornalistas, além de texto, também têm aulas de fotografia, áudio, vídeo, locução, diagramação, entre outros.

     Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
    Além disso, os jornalistas mostram desânimo por trabalharem finais de semana e feriados e, muitas vezes, sem leis trabalhistas.

     Foto: Nike Premier Cup 2022 - Flickr
    A pesquisa também fez um levantamento dos cursos/áreas que as pessoas menos se arrependeram de terem feito.

     Foto: Dean FlynnFollow - Flickr
    Em primeiro lugar, aparecem ciência da computação e criminologia, ambas com 72%. Depois, estão os cursos de engenharia e enfermagem, com 71 e 69%.

     Foto: Gratis PNG
