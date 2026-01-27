Assine
Comunidade científica em alerta: aquecimento global causa espalhamento global de amebas mortais

RF
Redação Flipar
    A pesquisa foi liderada pelo autor Longfei Shu, da Universidade Sun Yat-sen, na China.

     Foto: Wikimedia Commons/?????
    De acordo com pesquisadores das áreas ambiental e de saúde pública, esses seres unicelulares estão presentes naturalmente no solo e na água.

     Foto: naipo.de/Unsplash
    Segundo os cientistas, as amebas estão se disseminando com mais rapidez em razão do aquecimento do planeta, da precarização das redes de abastecimento e da insuficiência de programas de vigilância.

     Foto: Reprodução/CDC
    Apesar de grande parte dessas amebas não representar perigo, algumas espécies podem provocar infecções graves e frequentemente fatais.

     Foto: Divulgac?a?o/Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern
    Esse organismo é responsável por uma rara inflamação cerebral que ocorre quando água contaminada entra pelas narinas, geralmente durante banhos ou mergulhos.

     Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
    Os autores também ressaltam que essas amebas podem servir de abrigo para outros agentes patogênicos, como vírus e bactérias.

     Foto: Flickr - Monado
    Com isso, esses vírus e bactérias permaneceriam protegidos dos métodos tradicionais de desinfecção — fenômeno conhecido como “efeito cavalo de Troia”.

     Foto: Daniel Roberts/Pixabay
    Tal mecanismo facilita a disseminação de doenças pelos sistemas de água potável e pode favorecer o desenvolvimento de resistência a antibióticos.

     Foto: com77380/Pixabay
    “As amebas não são apenas um problema médico ou ambiental […] Elas estão na interseção de ambos, e combatê-las exige soluções integradas que protejam a saúde pública em sua origem”, pontuou Shu.

     Foto: Wikimedia Commons/The Other 95%
