Bill Clinton acusa governo Trump de mentir após mortes no Minnesota
-
Em mensagem publicada no seu perfil no X (ex-Twitter), Clinton qualificou os episódios como inaceitáveis e apontou falhas na atuação das autoridades federais comandadas pelo atual presidente, Donald Trump.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/10-Bill.jpg?20260127074338" width="1114" height="626">
Em mensagem publicada no seu perfil no X (ex-Twitter), Clinton qualificou os episódios como inaceitáveis e apontou falhas na atuação das autoridades federais comandadas pelo atual presidente, Donald Trump.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
No texto, Clinton afirmou que “as pessoas no comando mentiram para nós”, criticando a forma como as ações foram explicadas e a resposta dada às imagens divulgadas por testemunhas. Ele também acusou as lideranças federais de adotar táticas cada vez mais agressivas, além de dificultar investigações conduzidas por autoridades locais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/11-Bill.jpg?20260127074338" width="1114" height="626">
No texto, Clinton afirmou que “as pessoas no comando mentiram para nós”, criticando a forma como as ações foram explicadas e a resposta dada às imagens divulgadas por testemunhas. Ele também acusou as lideranças federais de adotar táticas cada vez mais agressivas, além de dificultar investigações conduzidas por autoridades locais.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
O pronunciamento de Clinton aconteceu no mesmo dia em que o presidente Donald Trump acusou dirigentes democratas de cidades e estados de serem responsáveis pela violência e pelas mortes registradas durante confrontos entre manifestantes, civis e agentes federais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Donald-Trump.jpg?20260127074339" width="1114" height="626">
O pronunciamento de Clinton aconteceu no mesmo dia em que o presidente Donald Trump acusou dirigentes democratas de cidades e estados de serem responsáveis pela violência e pelas mortes registradas durante confrontos entre manifestantes, civis e agentes federais.Foto: Reprodução/TV Globo
-
As críticas de Clinton fazem parte de uma reação mais ampla de líderes políticos. O ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle classificando os episódios como uma “trágica chamada de atenção” para a nação e denunciando as táticas empregadas pelos agentes do Departamento de Segurança Interna (DHS), que supervisiona as operações do ICE.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/08/05-Obama.jpg?20260127074338" width="1114" height="626">
As críticas de Clinton fazem parte de uma reação mais ampla de líderes políticos. O ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle classificando os episódios como uma “trágica chamada de atenção” para a nação e denunciando as táticas empregadas pelos agentes do Departamento de Segurança Interna (DHS), que supervisiona as operações do ICE.Foto: Flickr Lauren Victoria Burke
-
-
Os dois casos que motivaram as reações foram as ações que resultaram na morte de Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos de Minneapolis, e de Renee Good, também cidadã americana de 37 anos, ocorridos com diferença de semanas entre si durante operações do ICE na mesma cidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/09-ICE.jpg?20260127074341" width="1114" height="626">
Os dois casos que motivaram as reações foram as ações que resultaram na morte de Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos de Minneapolis, e de Renee Good, também cidadã americana de 37 anos, ocorridos com diferença de semanas entre si durante operações do ICE na mesma cidade.Foto: Chad Davis/Wikimédia Commons
-
Nascido em 19 de agosto de 1946, em Hope, no estado do Arkansas, William Jefferson Clinton, conhecido como Bill Clinton, é uma das figuras mais marcantes da política norte-americana das últimas décadas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/13-Bill.jpg?20260127074340" width="1114" height="626">
Nascido em 19 de agosto de 1946, em Hope, no estado do Arkansas, William Jefferson Clinton, conhecido como Bill Clinton, é uma das figuras mais marcantes da política norte-americana das últimas décadas.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
Ele desenvolveu ainda jovem interesse por política e vida pública, influenciado pelo contexto social do sul dos EUA e por figuras como o presidente John F. Kennedy (foto), que o inspirou a seguir a carreira pública.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-The-Kennedys.jpg?20260127074340" width="1114" height="626">
Ele desenvolveu ainda jovem interesse por política e vida pública, influenciado pelo contexto social do sul dos EUA e por figuras como o presidente John F. Kennedy (foto), que o inspirou a seguir a carreira pública.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Durante o curso de Direito em Yale, uma das mais prestigiadas instituições do país, conheceu Hillary Rodham, que se tornaria sua esposa e também uma personalidade influente na política americana.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/01-Bill.jpg?20260127074340" width="1114" height="626">
Durante o curso de Direito em Yale, uma das mais prestigiadas instituições do país, conheceu Hillary Rodham, que se tornaria sua esposa e também uma personalidade influente na política americana.Foto: - Reprodução do X @BillClinton
-
A entrada de Bill Clinton na política se deu no Arkansas, onde foi eleito procurador-geral do estado em 1976 e, dois anos depois, governador, tornando-se um dos mais jovens a ocupar o cargo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/19-Bill.jpg?20260127074340" width="1114" height="626">
A entrada de Bill Clinton na política se deu no Arkansas, onde foi eleito procurador-geral do estado em 1976 e, dois anos depois, governador, tornando-se um dos mais jovens a ocupar o cargo.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Após derrota na disputa pela reeleição, ele retornou ao governo estadual em 1982 e permaneceu no posto por mais uma década, implementando reformas voltadas à educação, à modernização administrativa e ao crescimento econômico.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/05-Bill.jpg?20260127074343" width="1114" height="626">
Após derrota na disputa pela reeleição, ele retornou ao governo estadual em 1982 e permaneceu no posto por mais uma década, implementando reformas voltadas à educação, à modernização administrativa e ao crescimento econômico.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
-
Esse período consolidou sua imagem como um democrata pragmático, capaz de dialogar com diferentes correntes políticas e defender uma agenda de centro, o que mais tarde seria conhecido como a “Terceira Via”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/04-Bill.jpg?20260127074343" width="1114" height="626">
Esse período consolidou sua imagem como um democrata pragmático, capaz de dialogar com diferentes correntes políticas e defender uma agenda de centro, o que mais tarde seria conhecido como a “Terceira Via”.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
Em 1992, Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando o então presidente George H. W. Bush. Aos 46 anos, tornou-se um dos presidentes mais jovens da história do país.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/20-Bill.jpg?20260127074343" width="1114" height="626">
Em 1992, Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando o então presidente George H. W. Bush. Aos 46 anos, tornou-se um dos presidentes mais jovens da história do país.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
A política externa também foi um dos pilares de sua administração. Clinton atuou na ampliação da Otan, apoiou acordos de paz no Oriente Médio, como os Acordos de Oslo, e liderou intervenções internacionais nos Bálcãs, buscando encerrar conflitos que marcaram a Europa pós-Guerra Fria.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/22-Bill.jpg?20260127074343" width="1114" height="626">
A política externa também foi um dos pilares de sua administração. Clinton atuou na ampliação da Otan, apoiou acordos de paz no Oriente Médio, como os Acordos de Oslo, e liderou intervenções internacionais nos Bálcãs, buscando encerrar conflitos que marcaram a Europa pós-Guerra Fria.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Apesar dos êxitos econômicos e diplomáticos, a presidência de Clinton foi profundamente marcada por escândalos políticos e pessoais, culminando no processo de impeachment em 1998, após acusações de perjúrio e obstrução de justiça relacionadas ao caso envolvendo a estagiária Monica Lewinsky.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/25-Bill.jpg?20260127074343" width="1114" height="626">
Apesar dos êxitos econômicos e diplomáticos, a presidência de Clinton foi profundamente marcada por escândalos políticos e pessoais, culminando no processo de impeachment em 1998, após acusações de perjúrio e obstrução de justiça relacionadas ao caso envolvendo a estagiária Monica Lewinsky.Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
-
Embora tenha sido absolvido pelo Senado e permanecido no cargo até o fim do mandato, o episódio deixou marcas duradouras em sua imagem pública e aprofundou a polarização política nos Estados Unidos, antecipando um cenário que se tornaria ainda mais intenso nos anos seguintes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/24-Bill.jpg?20260127074348" width="1114" height="626">
Embora tenha sido absolvido pelo Senado e permanecido no cargo até o fim do mandato, o episódio deixou marcas duradouras em sua imagem pública e aprofundou a polarização política nos Estados Unidos, antecipando um cenário que se tornaria ainda mais intenso nos anos seguintes.Foto: Kremlin.ru/Wikimédia commons
-
Após deixar a Casa Branca, Bill Clinton manteve uma presença ativa na vida pública. Fundou a Fundação Clinton, organização dedicada a temas como saúde global, combate à pobreza, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, e passou a atuar como mediador em conflitos internacionais e como palestrante em fóruns globais.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/18-Bill.jpg?20260127074345" width="1114" height="626">
Após deixar a Casa Branca, Bill Clinton manteve uma presença ativa na vida pública. Fundou a Fundação Clinton, organização dedicada a temas como saúde global, combate à pobreza, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, e passou a atuar como mediador em conflitos internacionais e como palestrante em fóruns globais.Foto: Reprodução do X @BillClinton
-
-
Ele tambÃ©m desempenhou papel importante nas campanhas polÃticas de Hillary Clinton, tanto em sua candidatura ao Senado quanto em suas disputas pela presidÃªncia, em 2008 e 2016, consolidando sua influÃªncia dentro do Partido Democrata.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/27-Bill.jpg?20260127074345" width="1114" height="626">
Ele tambÃ©m desempenhou papel importante nas campanhas polÃticas de Hillary Clinton, tanto em sua candidatura ao Senado quanto em suas disputas pela presidÃªncia, em 2008 e 2016, consolidando sua influÃªncia dentro do Partido Democrata.Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @BillClinton