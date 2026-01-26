Pra quem não viu: Artista plástico entrega tela em branco a museu e diz que é ‘arte’
O artista foi contactado para recriar duas de suas obras que utilizavam como matéria-prima notas coladas em um quadro para representar rendimentos. Por outro lado, o idealizador entregou o pedido apenas com as molduras vazias.Foto: Divulgação/Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Na visão do artista, as molduras destacavam os salários médios de um dinamarquês e um austríaco. No entanto, a apresentação das telas em branco não agradou em nada os donos do museu.Foto: Reprodução/Xataka
O conceito da obra intitulada “Pegue o dinheiro e corra ” era denunciar a precariedade salarial e o que a quebra de contrato fazia parte de sua expressão artística.Foto: Reprodução/Xataka
“Não creio que tenha cometido roubo… Fiz uma obra de arte, que talvez seja 10 ou 100 vezes melhor do que havíamos planejado. Qual é o problema?”, declarou.Foto: Divulgação
Com isso, o Museu Kunsten de Arte Moderna de Aalborg optou por processar o artista no tribunal. Após quase dois anos de um longo processo , a Justiça decidiu que idealizador da obra teria que devolver toda a quantia que recebeu.Foto: Wikipedia
Na definição do caso, o Tribunal Municipal de Copenhague considerou que a obra era “deficiente” face ao acordado no seu contrato com o museu Kunsten. Até porque a promessa era entregar peças diferentes.Foto: Wikimedia Commons
Dessa forma, o artista foi “condenado” a devolver o dinheiro que recebeu pela criação e exposição da obra e arcar com os custos do processo. Além disso, o museu não violou os seus direitos de autor.Foto: Wikimedia Commons
“Encorajo outras pessoas que têm condições de trabalho tão miseráveis ??como as minhas a fazerem o mesmo”, afirmou.Foto: Wikimedia Commons
Por outro lado, o artista alegou que preparar as obras custou-lhe mais de 3.000 euros. O idealizador das telas vazias voltou a reiterar que não cometeu qualquer roubo.Foto: Reprodução/Et Hul i Markedet
O museu, por sua vez, reafirmou não ter violado o contrato e que teve um comportamento extremamente profissional e justo na condução da negociação.Foto: Wikimedia Commons
“Não somos um museu rico. Temos que pensar cuidadosamente sobre como gastamos nossos fundos e não gastar mais do que podemos pagar.”Foto: Wikimedia Commons
O museu chegou a exibir as telas em branco de Haaning, assim como seu e-mail impresso explicando o conceito de seu protesto.Foto: Wikimedia Commons
Em 1917, os questionamentos sobre o que é arte esquentaram entre os intelectuais com a criação de Marcel Duchamp. O idealizador expôs em mictório (ou urinol), assinado como R. Mutt, para a exposição da Associação dos artistas Independentes de Nova York.Foto: wikimedia commons
Na ocasiÃ£o, Duchamp escolheu o urinol por causa de sua falta de estÃ©tica.Foto: Wikimedia Commons
Com o tempo, “A Fonte” ficou internacionalmente conhecida e fotografada por Alfred Stieglitz, dono de uma das galerias de arte mais badaladas de Nova York.
Além do Kunsten de Arte Moderna de Aalborg, a Dinamarca é repleta de museus históricos, que abrangem sua rica cultura desde os primórdios. Um deles é o Nacional de Copenhague, que tem objetos que provém da coleção particular que o rei Frederico III mantinha em sua residência no século XVII.Foto: Wikimedia Commons
Na capital, também existe a Galeria Nacional da Dinamarca, que é um museu de arte voltado à coleções dinamarquesas e internacionais do século XIV até os dias atuais.Foto: Wikimedia Commons
O Museu do Design, também conhecido como Designmuseum Danmark, é dedicado à cultura visual dinamarquesa e está instalado em um edifício histórico do século XVIII, um dos mais belos da capital.Foto: Wikimedia Commons
A Dinamarca também conta com o Museu Thorvaldsen, que é dedicado ao escultor Bertel Thorvaldsen, um dos artistas mais icônicos da história do país.Foto: Wikimedia Commons
A coleção do museu da resistência inclui uniformes, armas, ferramentas de espionagem, fotografias e cartas, que foram usadas pelos membros da resistência à ocupação alemã.Foto: Wikimedia Commons
A Coleção Hirschsprung é um museu de arte que foi fundado no início do século XX pelo comerciante de tabaco Heinrich Hirschsprung e sua esposa Pauline. Ela possui 7.000 peças, principalmente telas e esculturas do século XVIII ao início do século XX.Foto: Wikimedia Commons