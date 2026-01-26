Assine
Pra quem não viu: Artista plástico entrega tela em branco a museu e diz que é ‘arte’

RF
Redação Flipar
    O artista foi contactado para recriar duas de suas obras que utilizavam como matéria-prima notas coladas em um quadro para representar rendimentos. Por outro lado, o idealizador entregou o pedido apenas com as molduras vazias.

     Foto: Divulgação/Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
    Na visão do artista, as molduras destacavam os salários médios de um dinamarquês e um austríaco. No entanto, a apresentação das telas em branco não agradou em nada os donos do museu.

     Foto: Reprodução/Xataka
    O conceito da obra intitulada “Pegue o dinheiro e corra ” era denunciar a precariedade salarial e o que a quebra de contrato fazia parte de sua expressão artística.

     Foto: Reprodução/Xataka
    “Não creio que tenha cometido roubo… Fiz uma obra de arte, que talvez seja 10 ou 100 vezes melhor do que havíamos planejado. Qual é o problema?”, declarou.

     Foto: Divulgação
    Com isso, o Museu Kunsten de Arte Moderna de Aalborg optou por processar o artista no tribunal. Após quase dois anos de um longo processo , a Justiça decidiu que  idealizador da obra teria que devolver toda a quantia que recebeu.

     Foto: Wikipedia
    Na definição do caso, o Tribunal Municipal de Copenhague considerou que a obra era “deficiente” face ao acordado no seu contrato com o museu Kunsten. Até porque a promessa era entregar peças diferentes.

     Foto: Wikimedia Commons
    Dessa forma, o artista foi “condenado” a  devolver o dinheiro que recebeu pela criação e exposição da obra e  arcar com os custos do processo. Além disso, o museu não violou os seus direitos de autor.

     Foto: Wikimedia Commons
    “Encorajo outras pessoas que têm condições de trabalho tão miseráveis ??como as minhas a fazerem o mesmo”, afirmou.

     Foto: Wikimedia Commons
    Por outro lado, o artista alegou que preparar as obras custou-lhe mais de 3.000 euros. O idealizador das telas vazias voltou a reiterar que não cometeu qualquer roubo.

     Foto: Reprodução/Et Hul i Markedet
    O museu, por sua vez, reafirmou não ter violado o contrato e que teve um comportamento extremamente profissional e justo na condução da negociação.

     Foto: Wikimedia Commons
    “Não somos um museu rico. Temos que pensar cuidadosamente sobre como gastamos nossos fundos e não gastar mais do que podemos pagar.”

     Foto: Wikimedia Commons
    O museu chegou a exibir as telas em branco de Haaning, assim como seu e-mail impresso explicando o conceito de seu protesto.

     Foto: Wikimedia Commons
    Em 1917, os questionamentos sobre o que é arte esquentaram entre os intelectuais com a criação de Marcel Duchamp. O idealizador expôs em mictório (ou urinol), assinado como R. Mutt, para a exposição da Associação dos artistas Independentes de Nova York.

     Foto: wikimedia commons
    Na ocasiÃ£o, Duchamp escolheu o urinol por causa de sua falta de estÃ©tica.
    Com o tempo, “A Fonte” ficou internacionalmente conhecida e fotografada por Alfred Stieglitz, dono de uma das galerias de arte mais badaladas de Nova York.

     Foto: Wikimedia Commons
    Além do Kunsten de Arte Moderna de Aalborg, a Dinamarca é repleta de museus históricos, que abrangem sua rica cultura desde os primórdios. Um deles é o Nacional de Copenhague, que tem objetos que provém da coleção particular que o rei Frederico III mantinha em sua residência no século XVII.

     Foto: Wikimedia Commons
    Na capital, também existe a Galeria Nacional da Dinamarca, que é um museu de arte voltado à coleções dinamarquesas e internacionais do século XIV até os dias atuais.

     Foto: Wikimedia Commons
    O Museu do Design, também conhecido como Designmuseum Danmark, é dedicado à cultura visual dinamarquesa e está instalado em um edifício histórico do século XVIII, um dos mais belos da capital.

     Foto: Wikimedia Commons
    A Dinamarca também conta com o Museu Thorvaldsen, que é dedicado ao escultor Bertel Thorvaldsen, um dos artistas mais icônicos da história do país.

     Foto: Wikimedia Commons
    A coleção do museu da resistência inclui uniformes, armas, ferramentas de espionagem, fotografias e cartas, que foram usadas pelos membros da resistência à ocupação alemã.

     Foto: Wikimedia Commons
    A Coleção Hirschsprung é um museu de arte que foi fundado no início do século XX pelo comerciante de tabaco Heinrich Hirschsprung e sua esposa Pauline. Ela possui 7.000 peças, principalmente telas e esculturas do século XVIII ao início do século XX.

     Foto: Wikimedia Commons
