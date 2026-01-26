Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho
O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.Foto: Reprodução Instagram
Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.Foto: Reprodução/@bellmarques
Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.Foto: Reprodução Instagram
Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.Foto: Reprodução Instagram
Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.Foto: Reprodução Instagram
O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.Foto: Flávio Guaraná wikimedia commons
Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.Foto: Alejandro Carrasco/wikimedia commons
Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.
Álbuns como “Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.Foto: Reprodução/Canal Pedro Sena
Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.Foto: Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC
A banda foi ganhando fama por sucessos que marcaram gerações e por apresentações em blocos tradicionais, até se firmarem definitivamente com o Camaleão no circuito Barra-Ondina.Foto: Wikipedia/Flora Rodriguez
O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.Foto: Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC
Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.Foto: Wikipedia/Ferdomic
Em 2014, Bell deixou a banda e iniciou carreira solo com o bloco Vumbora?!, mantendo-se em destaque no cenário musical.Foto: Wikipedia/Flora Rodriguez
Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.Foto: Divulgação