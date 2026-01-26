Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho

RF
Redação Flipar
  • <p>O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.</p>

    O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.

     Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • <p>Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.</p>

    Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.</p>

    Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.

     Foto: Reprodução/@bellmarques
  • <p>Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.</p>

    Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.</p>

    Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.</p>

    Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.</p>

    O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.

     Foto: Flávio Guaraná wikimedia commons
  • <p>Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.</p>

    Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.

     Foto: Alejandro Carrasco/wikimedia commons
  • <p>Álbuns como “<em data-start=Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/imagem_2024-01-24_104427335.jpg?20260126163831" width="1114" height="626">

    Álbuns como “Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.

     Foto: Reprodução/Canal Pedro Sena
  • <p>Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.</p>

    Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.

     Foto: Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC
  • <p>A banda foi ganhando fama por sucessos que marcaram gerações e por apresentações em blocos tradicionais, até se firmarem definitivamente com o Camaleão no circuito Barra-Ondina.</p>

    A banda foi ganhando fama por sucessos que marcaram gerações e por apresentações em blocos tradicionais, até se firmarem definitivamente com o Camaleão no circuito Barra-Ondina.

     Foto: Wikipedia/Flora Rodriguez
  • <p>O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.</p>

    O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.

     Foto: Reprodução/Canal 7th DIMENSION OF MUSIC
  • <p>Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.</p>

    Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.

     Foto: Wikipedia/Ferdomic
  • <p>Em 2014, Bell deixou a banda e iniciou carreira solo com o bloco Vumbora?!, mantendo-se em destaque no cenário musical.</p>

    Em 2014, Bell deixou a banda e iniciou carreira solo com o bloco Vumbora?!, mantendo-se em destaque no cenário musical.

     Foto: Wikipedia/Flora Rodriguez
  • <p>Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.</p>

    Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay