Cidades com mais imóveis do que gente: o que está por trás desse cenário no Brasil
-
A cidade de Rio Quente, em Goiás, é uma delas. Tem cerca de 3,9 mil moradores, mas o incrível é que tem mais de 4,1 mil casas na região.Foto: Divulgação Prefeitura de Rio Quente
-
Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.Foto: Sandro Leal Prefeitura de Arroio do Sal
-
Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores.Foto: reprodução
-
Na maioria das vezes, isso acontece em cidades que são destinos turísticos, como Ilha Comprida, SP (foto), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA).Foto: Vanderlei Bissiato wikimedia commons
-
-
Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa.Foto: reprodução
-
Xangri-Lá (foto), Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul são outras cidades com esses moldes na região gaúcha, todas no litoral norte do estado.Foto: Divulgação Prefeitura de Xangri-lá
-
No top 10 das cidades com mais casas por pessoa, também estão Jaguaruna (SC), Pontal do Paraná (PR) (foto), Imbé (RS), Ilha Comprida (SP) e Saubara (BA), onde a média é quase 1,2 casa por pessoa.Foto: viagensecaminhos wikimedia commons
-
-
No estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba, conhecida por seus condomínios de luxo, como a casa do jogador Neymar, é citada pela curiosa estatística.Foto: reprodução
-
Com uma população de 41.220 pessoas, a região costuma receber muitos visitantes da zona oeste do Rio e da Baixada Fluminense, principalmente nos fins de semana.Foto: reprodução
-
Muitas pessoas vão para aproveitar o Poção de Muriqui, um lugar onde três cachoeiras se encontram e formam um rio que deságua na praia de Muriqui.Foto: divulgação
-
-
Outro lugar com mais gente do que casa, Matinhos, no litoral do Paraná, fez um grande investimento de R$ 314,9 milhões para ampliar a sua praia, usando 3,2 milhões de metros cúbicos de areia, o que equivale a 220 mil caminhões cheios!Foto: Domínio público
-
Essa ação segue uma tendência em várias cidades litorâneas do Brasil, que estão ampliando suas praias para atrair mais turistas e lidar com a constante erosão da costa.Foto: john Hidalgo magalha wikimedia commons
-
Já na Bahia, Vera Cruz é uma cidade que se separou de Itaparica há cerca de 60 anos e costuma recebe bastante gente que busca um lugar tranquilo perto do mar.Foto: Elvis Boaventura wikimedia commons
-
-
Por lÃ¡, a praia da ConceiÃ§Ã£o Ã© conhecida pela sua boa estrutura e tranquilidade, atraindo muitos visitantes. Quer saber por que Rio Quente lidera a estatÃstica? ConheÃ§a mais sobre a cidade!Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Em 1722, numa época em que o colonialismo estava em alta, Bartolomeu Bueno Filho encontrou por acaso uma grande riqueza natural: as águas quentes de Goiás.Foto: Silvio Chiozini wikimedia commons
-
Enquanto explorava as montanhas do estado, o bandeirante encontrou fontes borbulhantes saindo das rochas do rio quente. Era como um tesouro escondido que jorrava em abundância, criando um lindo fenômeno da natureza.Foto: flickr Otávio Nogueira
-
-
Com o tempo, esse lugar paradisíaco se tornou um dos destinos turísticos mais populares do Brasil, conhecido em todo lugar.Foto: flickr Otávio Nogueira
-
Hoje, Rio Quente abriga o maior rio de águas termais do mundo, com 12 quilômetros de extensão!Foto: flickr Otávio Nogueira
-
A cidade também é conhecida por ter a Pousada do Rio Quente, fundada nos anos 60 pela família Palmerston, que hoje se transformou no Rio Quente Resorts, um lugar com uma estrutura requintada.Foto: Silvio Chiozini wikimedia commons
-
-
Por conta de seus pontos turísticos naturais únicos, Rio Quente acabou se tornando um destino muito mais turístico do que outras cidades ao redor, o que fez com que muita gente deixasse de ter residência fixa por lá.Foto: flickr Otávio Nogueira
-
Rio Quente é um destino ideal para relaxar e se conectar com a natureza, com suas águas quentes e cristalinas. E a cidade está com imóvel sobrando para quem estiver interessado!Foto: flickr MTur Destinos