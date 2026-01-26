Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica

RF
Redação Flipar
  • <p>A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.</p>

    A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.

     Foto: Pixabay
  • <p>No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).</p>

    No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

     Foto: Pixabay
  • <p>Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.</p>

    Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.

     Foto: Pixabay
  • <p>Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.</p>

    Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.

     Foto: Pixabay
  • <p>O nome “goiaba” vem do tupi “coyhaba”, que significa “sementes juntas-amontoadas-aglomeradas”. A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta.</p>

    O nome “goiaba” vem do tupi “coyhaba”, que significa “sementes juntas-amontoadas-aglomeradas”. A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta.

     Foto: Pixabay
  • <p>Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.</p>

    Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.

     Foto: Pixabay
  • <p>É o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava, da família Myrtaceae, originária da América tropical. Assim, ele é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com superfície lisa ou irregular, de cerca de oito centímetros de diâmetro.</p>

    É o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava, da família Myrtaceae, originária da América tropical. Assim, ele é constituído de uma baga, carnoso, casca verde, amarelada ou roxa, com superfície lisa ou irregular, de cerca de oito centímetros de diâmetro.

     Foto: Pixabay
  • <p>Existem inúmeras variedades de goiabas. As duas mais comuns são a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-esverdeado pálido, e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado.</p>

    Existem inúmeras variedades de goiabas. As duas mais comuns são a branca, de casca esverdeada e interior amarelo-esverdeado pálido, e a vermelha, de casca amarelada e interior rosado.

     Foto: Pixabay
  • <p>A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último.</p>

    A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Essa fruta oferece diversos benefícios para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico devido à alta concentração de vitamina C, Ela melhora a digestão e auxilia no combate à diarreia por suas propriedades adstringentes e antioxidantes.</p>

    Essa fruta oferece diversos benefícios para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico devido à alta concentração de vitamina C, Ela melhora a digestão e auxilia no combate à diarreia por suas propriedades adstringentes e antioxidantes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Além disso, a fruta é rica em licopeno, um antioxidante que pode proteger contra o câncer de próstata e outros tipos desta doença.</p>

    Além disso, a fruta é rica em licopeno, um antioxidante que pode proteger contra o câncer de próstata e outros tipos desta doença.

     Foto: Pixabay
  • <p>É uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças como resfriados e gripes.</p>

    É uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças como resfriados e gripes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ela também é uma fruta de baixa caloria e de fácil satisfação do apetite, o que pode auxiliar em dietas para perda de peso. Pode ser consumida também na forma líquida, como um refrescante e saboroso suco, sobretudo em dias de verão.</p>

    Ela também é uma fruta de baixa caloria e de fácil satisfação do apetite, o que pode auxiliar em dietas para perda de peso. Pode ser consumida também na forma líquida, como um refrescante e saboroso suco, sobretudo em dias de verão.

     Foto: Pixabay
  • <p>A goiaba é rica em potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração. O chá com a casca desta fruta é uma bebida natural rica em antioxidantes e outros nutrientes, que pode trazer diversos benefícios à saúde.</p>

    A goiaba é rica em potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração. O chá com a casca desta fruta é uma bebida natural rica em antioxidantes e outros nutrientes, que pode trazer diversos benefícios à saúde.

     Foto:
  • <p>As vitaminas B3 e B6 presentes na goiaba, juntamente com o potássio, podem contribuir para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, a função cognitiva e a memória. Ela pode ser preparada também em forma de geleia, como acompanhamento.</p>

    As vitaminas B3 e B6 presentes na goiaba, juntamente com o potássio, podem contribuir para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, a função cognitiva e a memória. Ela pode ser preparada também em forma de geleia, como acompanhamento.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Assim, alguns estudos indicam que o extrato de goiaba proveniente das suas folhas pode ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas capazes de aliviar a dor e o mal estar.</p>

    Assim, alguns estudos indicam que o extrato de goiaba proveniente das suas folhas pode ajudar a reduzir a intensidade das cólicas menstruais, já que possui propriedades analgésicas capazes de aliviar a dor e o mal estar.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>A goiaba é uma fruta rica em fibras que ajuda a regular o açúcar no sangue. Além de que as folhas desse fruto são ricas em polifenóis e triterpenos, compostos que ajudam a modular o metabolismo do glicogênio.</p>

    A goiaba é uma fruta rica em fibras que ajuda a regular o açúcar no sangue. Além de que as folhas desse fruto são ricas em polifenóis e triterpenos, compostos que ajudam a modular o metabolismo do glicogênio.

     Foto: Instagram @casadaempada
  • <p>Nesse sentido, a goiaba é utilizada em diversas preparações, como geleias, doces, sucos, sorvetes, recheios de bolos e tortas, além de ser consumida fresca.</p>

    Nesse sentido, a goiaba é utilizada em diversas preparações, como geleias, doces, sucos, sorvetes, recheios de bolos e tortas, além de ser consumida fresca.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>A goiabada é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar, podendo ser encontrada em diversas formas, como em barras, geleias ou pedaços.</p>

    A goiabada é um doce tradicional brasileiro feito com goiaba e açúcar, podendo ser encontrada em diversas formas, como em barras, geleias ou pedaços.

     Foto: wikimedia commons voton
  • <p>Casadinho é um doce popular, geralmente composto por dois biscoitos unidos por um recheio doce, como compota, goiabada, doce de leite ou geleia.</p>

    Casadinho é um doce popular, geralmente composto por dois biscoitos unidos por um recheio doce, como compota, goiabada, doce de leite ou geleia.

     Foto:
  • <p>O nome popular da combinação entre queijo e goiabada faz alusão à clássica peça de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, de 1597. O queijo teria relação com Romeu, e a goiabada representaria Julieta, que formaram o casal protagonista da obra.</p>

    O nome popular da combinação entre queijo e goiabada faz alusão à clássica peça de William Shakespeare “Romeu e Julieta”, de 1597. O queijo teria relação com Romeu, e a goiabada representaria Julieta, que formaram o casal protagonista da obra.

     Foto: Reodução do site jornalgoias.com.br
  • <p>A goiabada pode aparecer em receitas doces e salgadas, o que mostra a versatilidade desta fruta na culinária. Diante disso, o alto teor de pectina desta fruta a torna ideal para a produção de geleias, doces, compotas e marmeladas.</p>

    A goiabada pode aparecer em receitas doces e salgadas, o que mostra a versatilidade desta fruta na culinária. Diante disso, o alto teor de pectina desta fruta a torna ideal para a produção de geleias, doces, compotas e marmeladas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O chá da folha da goiaba, em bochechos e gargarejos, é usado para inflamações da boca e da garganta ou em lavagens de úlceras e na leucorreia.</p>

    O chá da folha da goiaba, em bochechos e gargarejos, é usado para inflamações da boca e da garganta ou em lavagens de úlceras e na leucorreia.

     Foto: Imagem gerada por i.a.
  • <p>Curiosamente, algumas moscas utilizam a goiaba como depósito de seus ovos. As larvas dessas moscas são popularmente chamadas de bicho-da-goiaba.</p>

    Curiosamente, algumas moscas utilizam a goiaba como depósito de seus ovos. As larvas dessas moscas são popularmente chamadas de bicho-da-goiaba.

     Foto: Pixabay/MYCCF
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay