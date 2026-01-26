Motoristas recusam corrida para cidade egípcia por causa do mau cheiro
Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas.Foto: reprodução/youtube
Eles se concentram principalmente em Manshiyat Naser, conhecida como “Cidade do Lixo”, e desenvolvem essa atividade desde a década de 1940.Foto: wikimedia commons Ouahidb
Juntos, eles desenvolveram um sistema que recicla até 80% dos resíduos coletados, tido como um dos mais eficientes do mundo.Foto: reprodução/youtube
Segundo o documentário “Zabbaleen: Cidade do Lixo” (2016), a coleta é realizada principalmente por homens e crianças, que recolhem o lixo com carroças e caminhonetes.Foto: reprodução/youtube
Além de coletar e separar lixo em 16 categorias diferentes, os Zabbaleen investem até 12 horas diárias na triagem desses materiais.Foto: reprodução/youtube
Cada item pode ser classificado em papel branco, papel amarelo, papel grosso, jornal, papel fino, etc. Após a separação detalhada, os materiais são vendidos a indústrias e empresas.Foto: reprodução/youtube
Diferentemente de outros grupos de coleta , os Zabbaleen utilizam equipamentos para transformar resíduos em materiais de maior valor, como granuladores de plástico, compactadores de papel e moedores de tecidos.Foto: reprodução/youtube
Antes, a triagem inicial do lixo na comunidade era realizada com a ajuda dos porcos, que consumiam os resíduos orgânicos.Foto: reprodução/youtube
Quando atingiam o tamanho adequado, esses animais eram vendidos para resorts e destinos turísticos.Foto: reprodução/youtube
Por serem cristãos coptas, os Zabbaleen não podem criar, alimentar ou viver perto de porcos, um animal considerado “sujo”, “impuro”.Foto: reprodução/youtube
No entanto, esse método foi abolido em 2009, quando o governo egípcio, preocupado com a propagação da gripe H1N1, ordenou o abate de todos os porcos no país.Foto: reprodução/youtube
Cerca de 300 mil porcos foram sacrificados, o que ameaçou a estrutura de coleta e separação de lixo dos Zabbaleen.Foto: Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons
Depois dos abates, restos de comida e muito lixo se acumularam nas ruas do Cairo, já que o sistema de coleta não conseguiu atender à demanda sem o auxílio dos Zabbaleen.Foto: reprodução/youtube
Segundo um relato da jornalista Evelyn Koch, dona do blog Vida no Egito, “a região tem um odor característico e insuportável, mas muitas famílias vivem lá por gerações e estão acostumados”.Foto: wikimedia commons ?????? ??????
“A polícia não vai, táxi e Uber também se recusam a fazer o trajeto. A comunidade tem suas próprias regras”, contou a jornalista.Foto: wikimedia commons Diego Delso
Além das atividades de reciclagem, Manshiyat Naser também abriga uma das atrações turísticas mais singulares do Egito: a Igreja Suspensa de Mokattam, ou Igreja de São Simão, que foi escavada diretamente na rocha das colinas locais.Foto: Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons