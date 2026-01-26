Assine
Homenagem criativa: Famosos que já apareceram na animação 'Os Simpsons'

Redação Flipar
    Britney Spears – O 12º episódio da 11ª temporada, chamado “The Mansion Family”, teve a presença da cantora americana.

     Foto: Youtube/Britney Spears
    Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como “orgulho de Springfield”.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Buzz Aldrin – O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial.

     Foto: Youtube/ Revista ÉPOCA
    Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado “Deep Space Homer”.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz.

     Foto: Michael Conen - wikimedia commons
    Foi em “How I Spent My Strummer Vacation”, segundo episódio da 14ª temporada da série, que acabou se tornando um marco para os fãs.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Lady Gaga – A cantora americana aparece, ironicamente, num episódio que é considerado (pelo ranking do IMDb) como um dos piores da animação.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Foi no 22° episódio da 23ª temporada de “Os Simpsons”, chamado “Lisa Goes Gaga”. Apesar da má avaliação do episódio pela crítica, muitos fãs curtiram ver Gaga como personagem da série.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Anne Hathaway – A atriz americana ganha uma caracterização em “Once Upon a Time Springfield”, episódio de número 450 dos Simpsons

     Foto: Reprodução instagram @annehathaway
    A personagem inspirada em Anne tem uma forte relação com o palhaço Krusty, um dos personagens mais famosos e reconhecidos do seriado.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Ringo Starr – O músico britânico, que foi baterista dos Beatles, surge no 18° episódio, da segunda temporada, chamado “Brush with Greatness” .

     Foto: slgckgc wikimedia commons
    O episódio ficou marcado como o primeiro que teve a aparição de um Beatle. E, diferentemente do episódio de Lady Gaga, este foi bem avaliado pela crítica, com elogios ao roteiro.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Mark Zuckerberg – O empresário criador do Facebook, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, também marcou presença nos Simpsons.

     Foto: Reprodução Instagram @zuck
    Zuckerberg aparece no episódio “Loan-A-Lisa”, da 22ª temporada da série. A aparição dele foi no mesmo período do lançamento do filme ” A Rede Social”.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Mel Gibson – O ator americano, famoso por vários filmes – inclusive a franquia “Mad Max” – aparece na 11ª temporada da série.

     Foto: Divulgação Lionsgate
    Foi no episódio “Além da mancada do trovão”, transmitido pela primeira vez em 29/1/1999. Ele interage com Homer, e acaba discutindo com o personagem principal.

     Foto: Reprodução/Os Simpsons
    Danny De Vito – O ator americano, conhecido não apenas pelo talento, mas pela estatura de apenas 1,47m, esteve na temporada 2, episódio 28.

     Foto: Youtube/GQ
    No episódio chamado chamado “Oh Brother, Where Art Thou?”, Danny é meio-irmão de Homer, com uma aparência parecida com o personagem principal.

     Foto: Divulgação
