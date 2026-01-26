Os personagens mais ricos das histórias em quadrinhos
-
Batman – Bruce Wayne herdou uma grande fortuna dos pais. O herói de Gotham tem tecnologias de última geração através da Wayne Enterprises.Foto: Divulgação
-
Emma Frost – A telepata mutante dos X-Men também é muito rica. Ela é CEO da Frost International, um conglomerado multimilionário de eletrônicos.Foto: Reprodução/ X-Men
-
Reed Richards – A inteligência de Reed rendeu uma fortuna. Suas ciências são aplicadas em várias tecnologias, tendo patentes de muitos tipos. Por isso, o Sr. Fantástico é um dos personagens mais ricos dos quadrinhos.Foto: Divulgação
-
Rei do Crime – Wilson Fisk é um grande vilão de O Demolidor. A fortuna dele cresce porque ele investe o dinheiro do crime em tecnologia, biomedicina, bolsa de valores etc.Foto: Divulgação
-
-
Lex Luthor – Dono da LexCorp, é outro vilão que tem muito dinheiro. Ele usou boa parte dos seus recursos para financiar as suas campanhas para presidente dos Estados Unidos.Foto: Divulgação
-
Homem de Ferro – Tony Stark abre tem uma empresa multimilionária focada em engenharia espacial, além de ações na bolsa de valores que só disparam a cada nova tecnologia lançada.Foto: Divulgação
-
Doutor Destino – O vilão Victor Von Doom, conhecido como Doutor Destino, é criador de uma empresa de tecnologia astronômica. Muita grana envolvida.Foto: Divulgação
-
-
Raio Negro – O Rei da Meia-Noite usa tecnologia no seu corpo. Ele mantÃ©m poder sobre os cristais Terrigen, que sÃ£o pedras que produzem Terrigen Mist, um valor de gÃ¡s que fornece superpoderes aos inumanos. Os cristais, sozinhos, valem US$ 100 bilhÃµes. AlÃ©m disso, ele tem outros investimentos do Blackagar Boltagon.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Namor McKenzie – Nascido na família real de Atlântida, ele tem depósitos minerais no fundo do oceano, podendo explorar diversas áreas, até mesmo onde os humanos não conseguiriam.Foto: Divulgação
-
Pantera Negra – Rei de Wakanda, um país africano que é dono de uma reserva de vibranium (metal supervalioso), T’challa está no topo da lista.Foto: Divulgação
-
-
De acordo com os quadrinhos, um grama desse metal vale US$ 10 mil e Tchala tem uma reserva superior a 10 mil toneladas. Assim, ele se torna um trilionário.Foto: Divulgação