Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Esses são bons motivos para incluir mamão na dieta

RF
Redação Flipar
  • <p>Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde.</p>

    Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde.

     Foto: Pixabay
  • <p>Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios?</p>

    Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios?

     Foto: Pixabay
  • <p>Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras.</p>

    Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras.

     Foto: Pixabay
  • <p>Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce.</p>

    Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce.

     Foto: Pixabay
  • <p>Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva.</p>

    Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas.</p>

    Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Um dos benefícios mais conhecidos é a sua ação no sistema digestivo. Por conter enzimas como a papaína, o mamão auxilia na digestão de proteínas, agindo de forma semelhante ao suco gástrico. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no mamão verde.</p>

    Um dos benefícios mais conhecidos é a sua ação no sistema digestivo. Por conter enzimas como a papaína, o mamão auxilia na digestão de proteínas, agindo de forma semelhante ao suco gástrico. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no mamão verde.

     Foto: Pixabay
  • <p>Além disso, as fibras insolúveis encontradas no mamão ajudam a aumentar o volume das fezes e estimulam os movimentos do intestino, combatendo a prisão de ventre de forma natural.</p>

    Além disso, as fibras insolúveis encontradas no mamão ajudam a aumentar o volume das fezes e estimulam os movimentos do intestino, combatendo a prisão de ventre de forma natural.

     Foto: Pixabay
  • <p>O consumo regular de mamão também pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Suas fibras diminuem a absorção de gorduras durante a digestão, enquanto os antioxidantes, como a vitamina A, ajudam a evitar a oxidação das células de gordura.</p>

    O consumo regular de mamão também pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Suas fibras diminuem a absorção de gorduras durante a digestão, enquanto os antioxidantes, como a vitamina A, ajudam a evitar a oxidação das células de gordura.

     Foto:
  • <p>Esses mecanismos em conjunto reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto positivo é a proteção à saúde ocular. Afinal, o mamão é fonte de luteína e zeaxantina, que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.</p>

    Esses mecanismos em conjunto reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto positivo é a proteção à saúde ocular. Afinal, o mamão é fonte de luteína e zeaxantina, que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.

     Foto: Pixabay
  • <p>Esses compostos atuam como filtros naturais da luz e ajudam a manter a integridade dos tecidos dos olhos ao longo do tempo. Por ser uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, o mamão também pode ser um aliado no controle do peso corporal.</p>

    Esses compostos atuam como filtros naturais da luz e ajudam a manter a integridade dos tecidos dos olhos ao longo do tempo. Por ser uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, o mamão também pode ser um aliado no controle do peso corporal.

     Foto: Pixabay
  • <p>As fibras aumentam o tempo de digestão e promovem uma sensação prolongada de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia. Além disso, seu sabor adocicado naturalmente pode substituir sobremesas mais calóricas em algumas refeições.</p>

    As fibras aumentam o tempo de digestão e promovem uma sensação prolongada de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia. Além disso, seu sabor adocicado naturalmente pode substituir sobremesas mais calóricas em algumas refeições.

     Foto: Pixabay
  • <p>A presença de vitamina C em altas quantidades torna o mamão uma fruta importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina participa ativamente da produção de glóbulos brancos e na resposta inflamatória do organismo.</p>

    A presença de vitamina C em altas quantidades torna o mamão uma fruta importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina participa ativamente da produção de glóbulos brancos e na resposta inflamatória do organismo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Também é essencial para a formação do colágeno, proteína fundamental para a elasticidade da pele, cicatrização de feridas e firmeza dos tecidos.</p>

    Também é essencial para a formação do colágeno, proteína fundamental para a elasticidade da pele, cicatrização de feridas e firmeza dos tecidos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Associada ao betacaroteno e à vitamina A, a vitamina C também contribui para manter a pele jovem, protegida contra os danos causados pelos raios solares e com menor propensão ao surgimento de rugas e flacidez.</p>

    Associada ao betacaroteno e à vitamina A, a vitamina C também contribui para manter a pele jovem, protegida contra os danos causados pelos raios solares e com menor propensão ao surgimento de rugas e flacidez.

     Foto: Pixabay
  • <p>O mamão também apresenta benefícios no controle da glicemia. As fibras atuam diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares dos alimentos, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Bom para quem tem diabetes, desde que numa dieta controlada.</p>

    O mamão também apresenta benefícios no controle da glicemia. As fibras atuam diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares dos alimentos, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Bom para quem tem diabetes, desde que numa dieta controlada.

     Foto: Pixabay
  • <p>As sementes do mamão, por sua vez, contêm isotiocianato de benzila, um composto bioativo com ação anti-helmíntica que auxilia no combate a vermes intestinais.</p>

    As sementes do mamão, por sua vez, contêm isotiocianato de benzila, um composto bioativo com ação anti-helmíntica que auxilia no combate a vermes intestinais.

     Foto: Pixabay
  • <p>Essas sementes também são ricas em fibras, ampliando ainda mais os efeitos benéficos da fruta para o sistema digestivo. O consumo das sementes deve ser feito de forma moderada e pode ser incluído em pequenas quantidades em receitas como iogurtes e sucos.</p>

    Essas sementes também são ricas em fibras, ampliando ainda mais os efeitos benéficos da fruta para o sistema digestivo. O consumo das sementes deve ser feito de forma moderada e pode ser incluído em pequenas quantidades em receitas como iogurtes e sucos.

     Foto: Pixabay
  • <p>O mamão ainda atua no combate à anemia por melhorar a absorção de ferro dos alimentos, graças à vitamina C. Também favorece a circulação sanguínea e o controle da pressão arterial.</p>

    O mamão ainda atua no combate à anemia por melhorar a absorção de ferro dos alimentos, graças à vitamina C. Também favorece a circulação sanguínea e o controle da pressão arterial.

     Foto: Pixabay
  • <p>Com tantos benefícios e uma versatilidade impressionante, o mamão continua sendo uma escolha nutritiva e prática para o dia a dia. Consumido sozinho ou como parte de outras receitas, é uma fruta que alia sabor e saúde, mantendo sua importância nas mesas brasileiras.</p>

    Com tantos benefícios e uma versatilidade impressionante, o mamão continua sendo uma escolha nutritiva e prática para o dia a dia. Consumido sozinho ou como parte de outras receitas, é uma fruta que alia sabor e saúde, mantendo sua importância nas mesas brasileiras.

     Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay