Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Hipódromo romano de 2 mil anos é descoberto debaixo de aterro sanitário na Turquia

RF
Redação Flipar
  • <p>Foi em Kayseri, a antiga Cesareia, capital da área metropolitana da Turquia.</p>

    Foi em Kayseri, a antiga Cesareia, capital da área metropolitana da Turquia.

     Foto: Wikimedia Commons/Kerem Delialio?lu
  • <p>O nome “Cesareia” foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia.</p>

    O nome “Cesareia” foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia.

     Foto: Wikimedia Commons/O?uzkaan KAFA
  • <p>Especialistas da Prefeitura Metropolitana de Kayseri utilizaram mapas do século 19 e registros de historiadores e viajantes para localizar sítios arqueológicos perdidos.</p>

    Especialistas da Prefeitura Metropolitana de Kayseri utilizaram mapas do século 19 e registros de historiadores e viajantes para localizar sítios arqueológicos perdidos.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Kayseri
  • <p>O hipódromo, ou circo em latim, era um recinto em forma de U para corridas de cavalos e bigas.</p>

    O hipódromo, ou circo em latim, era um recinto em forma de U para corridas de cavalos e bigas.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época.</p>

    O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • <p>Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais.</p>

    Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais.

     Foto: Pixabay
  • <p>Hipódromos são arenas projetadas para corridas de cavalos ou de carros puxados por cavalos, prática muito popular na Antiguidade.</p>

    Hipódromos são arenas projetadas para corridas de cavalos ou de carros puxados por cavalos, prática muito popular na Antiguidade.

     Foto: Jean Louis Tosque/Pixabay
  • <p>Historicamente, os hipódromos eram estruturas colossais, como o famoso Hipódromo de Constantinopla (atual Istambul).</p>

    Historicamente, os hipódromos eram estruturas colossais, como o famoso Hipódromo de Constantinopla (atual Istambul).

     Foto: Wikimedia Commons/Hbomber
  • <p>Hoje, os hipódromos modernos variam em tamanho e formato, mas tipicamente apresentam uma pista oval de areia, grama ou material sintético.</p>

    Hoje, os hipódromos modernos variam em tamanho e formato, mas tipicamente apresentam uma pista oval de areia, grama ou material sintético.

     Foto: Wikimedia Commons/Marcelo Campi
  • <p>Esses locais costumam ter tribunas para espectadores, áreas de apostas e instalações para acomodar os cavalos e jóqueis (ou drivers).</p>

    Esses locais costumam ter tribunas para espectadores, áreas de apostas e instalações para acomodar os cavalos e jóqueis (ou drivers).

     Foto: Wikimedia Commons/El Pantera
  • <p>Os hipódromos são o palco principal para eventos de turfe, uma indústria global que combina esporte, entretenimento e apostas.</p>

    Os hipódromos são o palco principal para eventos de turfe, uma indústria global que combina esporte, entretenimento e apostas.

     Foto: Wikimedia Commons/Wikihamish
  • <p>No Brasil, o Jockey Club de São Paulo e o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, são exemplos famosos de hipódromos que ainda perduram.</p>

    No Brasil, o Jockey Club de São Paulo e o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, são exemplos famosos de hipódromos que ainda perduram.

     Foto: Flickr - PortoBay Hotels & Resorts
  • <p>Essas estruturas não apenas promovem a competição, mas também servem como centros de criação e treinamento de cavalos.</p>

    Essas estruturas não apenas promovem a competição, mas também servem como centros de criação e treinamento de cavalos.

     Foto: Henry Saint John/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay