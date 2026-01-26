Assine
Unidos de Bangu homenageia Leci Brandão no carnaval de 2026

Redação Flipar
  Durante a internação, enfrentou um quadro delicado, no qual os rins quase precisaram de diálise, houve perda de peso e ocorreu um breve episódio de gagueira.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandão

    Durante a internação, enfrentou um quadro delicado, no qual os rins quase precisaram de diálise, houve perda de peso e ocorreu um breve episódio de gagueira.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandão
  Ao ser informada da escolha como enredo, Leci Brandão se emocionou tanto pelo momento de recuperação quanto pelo título do desfile, "As Coisas que Mamãe Me Ensinou", uma referência direta à sua mãe, dona Lecy, falecida em 2019, com quem mantinha forte ligação.

    Foto: Wikimedia Commons / Renan Katayama

    Ao ser informada da escolha como enredo, Leci Brandão se emocionou tanto pelo momento de recuperação quanto pelo título do desfile, “As Coisas que Mamãe Me Ensinou”, uma referência direta à sua mãe, dona Lecy, falecida em 2019, com quem mantinha forte ligação.

     Foto: Wikimedia Commons / Renan Katayama
  Em entrevista, afirmou que a arte é o principal fator de mobilização emocional em sua vida e destacou a relevância da homenagem da escola de samba da Zona Oeste do Rio, especialmente por ter ocorrido logo após sua saída do hospital.

    Foto: Bar Brahma - Flickr

    Em entrevista, afirmou que a arte é o principal fator de mobilização emocional em sua vida e destacou a relevância da homenagem da escola de samba da Zona Oeste do Rio, especialmente por ter ocorrido logo após sua saída do hospital.

     Foto: Bar Brahma - Flickr
  Para o desfile de 2026, pretende estar acompanhada das sobrinhas, da mãe de santo e de amigos. Diferentemente do que fazia no passado, quando desfilava no chão, afirma que atualmente não possui condições físicas de percorrer o Sambódromo a pé.

    Foto: Flickr - Fabio Pozzebom / ABr

    Para o desfile de 2026, pretende estar acompanhada das sobrinhas, da mãe de santo e de amigos. Diferentemente do que fazia no passado, quando desfilava no chão, afirma que atualmente não possui condições físicas de percorrer o Sambódromo a pé.

     Foto: Flickr - Fabio Pozzebom / ABr
  Em janeiro de 2026, Leci Brandão retomou a rotina de shows, conciliando as apresentações com o mandato de deputada estadual em São Paulo. A agenda passou a contar com restrições, com espetáculos de no máximo uma hora, em razão do cansaço físico.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Em janeiro de 2026, Leci Brandão retomou a rotina de shows, conciliando as apresentações com o mandato de deputada estadual em São Paulo. A agenda passou a contar com restrições, com espetáculos de no máximo uma hora, em razão do cansaço físico.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  Leci Brandão da Silva nasceu em 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e cresceu nos bairros de Senador Camará e Realengo. Neste último, chegou a morar na Escola Nicarágua, onde sua mãe trabalhou como servente.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Leci Brandão da Silva nasceu em 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e cresceu nos bairros de Senador Camará e Realengo. Neste último, chegou a morar na Escola Nicarágua, onde sua mãe trabalhou como servente.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  A cantora entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a integrar a ala de compositores da "Estação Primeira de Mangueira".

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    A cantora entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a integrar a ala de compositores da “Estação Primeira de Mangueira”.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  Em 1974, lançou "Leci Brandão", álbum de estreia autointitulado, que reúne quatro canções de sua autoria, sendo uma delas composta em parceria com Darcy da Mangueira.

    Foto: Site Deputada Leci Brandão

    Em 1974, lançou “Leci Brandão”, álbum de estreia autointitulado, que reúne quatro canções de sua autoria, sendo uma delas composta em parceria com Darcy da Mangueira.

     Foto: Site Deputada Leci Brandão
  Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, lançou uma extensa discografia em LPs, CDs, DVDs e registros ao vivo, consolidando-se como uma das principais intérpretes do samba.

    Foto: Divulgação

    Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, lançou uma extensa discografia em LPs, CDs, DVDs e registros ao vivo, consolidando-se como uma das principais intérpretes do samba.

     Foto: Divulgação
  Entre seus principais sucessos estão "Zé do Caroço", "Só Quero Te Namorar", "Isso É Fundo de Quintal", "Vai Ter Que Me Aturar", "Negro Zumbi", "Fogueira de uma Paixão", "Perdoa", "Anjos da Guarda", "Deixa Pra Lá" e "Cidadã Brasileira".

    Foto: Reprodução Youtube

    Entre seus principais sucessos estão “Zé do Caroço”, “Só Quero Te Namorar”, “Isso É Fundo de Quintal”, “Vai Ter Que Me Aturar”, “Negro Zumbi”, “Fogueira de uma Paixão”, “Perdoa”, “Anjos da Guarda”, “Deixa Pra Lá” e “Cidadã Brasileira”.

     Foto: Reprodução Youtube
  Além da música, Leci Brandão atuou como comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo pela TV Globo.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Além da música, Leci Brandão atuou como comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo pela TV Globo.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  Além disso, participou da telenovela "Xica da Silva", na qual interpretou a líder quilombola Severina. 

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Além disso, participou da telenovela “Xica da Silva”, na qual interpretou a líder quilombola Severina. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  No cinema, integrou os elencos de "Antônia", "Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro" e "O Samba".

    Foto: Reprodução Youtube

    No cinema, integrou os elencos de “Antônia”, “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro” e “O Samba”.

     Foto: Reprodução Youtube
  Paralelamente à carreira artística, construiu uma trajetória política consistente. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 2010, foi eleita deputada estadual por São Paulo no mesmo ano e reeleita em 2014, 2018 e 2022.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Paralelamente à carreira artística, construiu uma trajetória política consistente. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 2010, foi eleita deputada estadual por São Paulo no mesmo ano e reeleita em 2014, 2018 e 2022.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  Assim, se tornou a primeira mulher negra a cumprir quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Assim, se tornou  a primeira mulher negra a cumprir quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado.

     Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao
  Leci Brandão foi a primeira cantora brasileira de grande projeção a se assumir publicamente como mulher lésbica, ainda na década de 1970. 

    Foto: Levi Bianco - Flickr

    Leci Brandão foi a primeira cantora brasileira de grande projeção a se assumir publicamente como mulher lésbica, ainda na década de 1970. 

     Foto: Levi Bianco - Flickr
  Ao longo da vida, recebeu diversas homenagens, incluindo o Prêmio da Música Brasileira e o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de São Carlos, em reconhecimento à sua contribuição cultural, social e política.

    Foto: Reprodução Instagram /@lecibrandao

    Ao longo da vida, recebeu diversas homenagens, incluindo o PrÃªmio da MÃºsica Brasileira e o tÃ­tulo de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de SÃ£o Carlos, em reconhecimento Ã  sua contribuiÃ§Ã£o cultural, social e polÃ­tica.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@lecibrandao
