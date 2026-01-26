Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Santiago Calatrava: arquiteto inovador tem famosas obras espalhadas pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.</p>

    Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.</p>

    Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.

     Foto: - Wilson Center/Wikimédia Commons
  • <p>Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York</p>

    Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York

     Foto: Reprodução do Youtube Canal ArchDaily
  • <p>A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas – esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.</p>

    A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas – esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!</p>

    Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!

     Foto: Carlos Adampol Galindo/Wikimédia Commons
  • <p>Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha – Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.</p>

    Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha – Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.

     Foto: Galván/Wikimedia Commons
  • <p>Cidade das Artes e das Ciências, em Valência – Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora.</p>

    Cidade das Artes e das Ciências, em Valência – Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora.

     Foto: l - Diego Delso/Wikimédia Commons
  • <p>Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro – Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara.</p>

    Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro – Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
  • <p>O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região.</p>

    O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região.

     Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
  • <p>Turning Torso, em Malmö, na Suécia – Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação.</p>

    Turning Torso, em Malmö, na Suécia – Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação.

     Foto: David Castor/Wikimédia Commons
  • <p>Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica – Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora.</p>

    Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica – Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora.

     Foto: Bert Kaufmann/Wikimédia Commons
  • <p>Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos – Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia.</p>

    Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos – Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia.

     Foto: Michael Hicks /Wikimédia Commons
  • <p>Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York – Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas.</p>

    Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York – Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Pont de Bac de Roda, em Barcelona – Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade.</p>

    Pont de Bac de Roda, em Barcelona – Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade.

     Foto: Goyo Arriaga/Wikimédia Commons
  • <p>Yuan Ze University Project, em Taiwan – Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaços acadêmicos e de convivência em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas áreas envidraçadas e elementos que favorecem a iluminação natural.</p>

    Yuan Ze University Project, em Taiwan – Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaços acadêmicos e de convivência em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas áreas envidraçadas e elementos que favorecem a iluminação natural.

     Foto: Divulgação
  • <p>Puente de la Mujer, em Buenos Aires – Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.</p>

    Puente de la Mujer, em Buenos Aires – Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.

     Foto: Jorge Lascar/Wikimédia Commons
  • <p>Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal – Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade.</p>

    Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal – Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade.

     Foto: W.Rebel /Wikimédia Commons
  • <p>Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte.</p>

    Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas – que respiram, se movem e nos emocionam.</p>

    Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas – que respiram, se movem e nos emocionam.

     Foto: Diliff /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay