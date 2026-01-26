Assine
Plástico de uso comum pode ameaçar a saúde das crianças; entenda e proteja

Redação Flipar
    Ele é utilizado na fabricação de recipientes plásticos, garrafas reutilizáveis, brinquedos e até no revestimento interno de latas.

     Foto: - Imagem Freepik
    No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – proibiu em 2011 a fabricação e comercialização de mamadeiras que contenham Bisfenol A, alinhando-se a medidas já adotadas por União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão e China.

     Foto: Imagem Freepik
    O problema do BPA é que ele atua como um desregulador endócrino, ou seja, interfere no funcionamento natural dos hormônios.

     Foto: Imagem Freepik
    Segundo os especialistas, por mimetizar substâncias como o estrogênio, ele pode alterar processos biológicos fundamentais ainda em fases muito precoces da vida.

     Foto: Divulgação
    Diversos estudos associam a exposição ao Bisfenol A a efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo e comportamental, como maior risco de hiperatividade, ansiedade, déficit de atenção e alterações de humor.

     Foto: Imagem Freepik
    Há também evidências de impacto sobre a puberdade, com ocorrência precoce em meninas, além de possíveis alterações na fertilidade futura.

     Foto: Divulgação
    Outras pesquisas indicam ligação entre o contato com a substância e doenças metabólicas, como resistência à insulina e diabetes tipo 2, segundo estudo de 2024 da Associação Americana de Diabetes.

     Foto: Myupchar/ Wikimedia Commons
    Em 2012, o Journal of The American Medical Association publicou pesquisa da Universidade de Nova York apontando que a substância aumenta os riscos de obesidade em crianças e adolescentes.

     Foto: Divulgação
    Em experimentos recentes, cientistas verificaram que a exposição de grávidas ao BPA também pode modificar áreas específicas do cérebro do bebê, como o corpo caloso, responsável pela comunicação entre os hemisférios cerebrais, o que reforça a preocupação com efeitos de longo prazo.

     Foto: Imagem Freepik
    O risco aumenta quando plásticos contendo BPA são aquecidos, situação comum ao esquentar mamadeiras, potes ou marmitas no micro-ondas, já que o calor acelera a liberação da substância para o alimento.

     Foto: Divulgação
    Isso explica porque o consumo infantil é tão vulnerável: além de utilizar com frequência recipientes plásticos, o organismo das crianças ainda está em formação e apresenta maior sensibilidade aos efeitos hormonais.

     Foto: Divulgação
    Para reduzir a exposição, a recomendação é evitar utensílios que tragam o código de reciclagem 3 – policarbonato – ou 7 – PVC -, que geralmente indicam a presença de policarbonato com BPA, além de optar por materiais alternativos, como vidro, cerâmica ou aço inox. Os códigos de reciclagem 1, 2, 4, 5 ou 6 indicam a segurança nesse aspecto.

     Foto: Divulgação
    Diante do acúmulo de evidências, diversos países decidiram restringir o uso dessa substância em produtos infantis.

     Foto: Mark Larson /Wikimédia Commons
    Apesar disso, a substância ainda pode ser encontrada em outros objetos de uso cotidiano, o que exige atenção redobrada por parte das famílias.

     Foto: Imagem Freepik
    Para os especialistas, a substituição gradual do BPA por compostos mais seguros e a adoção de hábitos de consumo conscientes são passos fundamentais para diminuir os riscos.

     Foto: Imagem Freepik
    Embora o BPA continue presente em diversos plásticos, a consciência sobre seus efeitos nocivos vem crescendo.

     Foto: Imagem Freepik
    Ao escolher recipientes adequados, evitar o aquecimento de alimentos em embalagens plásticas e dar preferência a produtos certificados como “BPA free”, pais e responsáveis podem reduzir de forma significativa a exposição das crianças a essa substância.

     Foto: Divulgação
    A ciência ainda investiga os efeitos cumulativos da exposição ao longo da vida, mas a orientação atual é clara: na dúvida, a precaução é a melhor forma de proteger a saúde infantil.

     Foto: divulgação
