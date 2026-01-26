Plástico de uso comum pode ameaçar a saúde das crianças; entenda e proteja

Para reduzir a exposição, a recomendação é evitar utensílios que tragam o código de reciclagem 3 – policarbonato – ou 7 – PVC -, que geralmente indicam a presença de policarbonato com BPA, além de optar por materiais alternativos, como vidro, cerâmica ou aço inox. Os códigos de reciclagem 1, 2, 4, 5 ou 6 indicam a segurança nesse aspecto.