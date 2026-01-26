Assine
Saiba de que maneira Coco Chanel revolucionou a moda e a cultura do século 20

Redação Flipar
    Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas.

     Foto: Reprodução de Video Prime Vídeo
    Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco”

     Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
    Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas.

     Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
    Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    No mesmo período, ela criou uma blusa com listras horizontais inspirada no uniforme da marinha, a marinière.

     Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
    Em seguida, ela também apresentou um conceito inovador: peças femininas com linhas simples, confortáveis e sem espartilhos, libertando as mulheres do traje considerado opressivo.

     Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
    Chanel defendia a elegância prática, que refletia a independência feminina em uma sociedade em transformação.

     Foto: torbakhopper /Wikimédia Commons
    Em 1918, ela comprou imóvel na rua Cambon, onde abriu a loja Chanel no térreo e que até hoje é um ponto turístico na capital francesa.

     Foto: Chris Waits/Wikimedia Commons
    Em 1921, ela lançou o Chanel Nº 5, primeiro perfume a levar o nome de uma estilista e até hoje um dos mais vendidos do mundo.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Três anos depois, a estilista francesa lançou sua primeira coleção de maquiagem, com pós faciais e batons.

     Foto: Reprodução do instagram @chanelofficial
    Ao longo das décadas, Coco Chanel consolidou-se como sinônimo de sofisticação. Ela foi responsável por lançar o tailleur de tweed, a bolsa de alça de corrente e o pretinho básico, que se tornaram clássicos universais.

     Foto: Liu Wen Cheng /Wikimédia Commons
    A criação do tailleur de tweed, em 1956, é um dos símbolos da trajetória profissional de Chanel. Trata-se de um elegante conjunto de roupa feminino composto por um casaco e uma saia.

     Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
    A vida pessoal de Chanel foi marcada por romances, amizades influentes e também por controvérsias. Em especial, por sua ligação com figuras da elite europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar das críticas, seu legado artístico permaneceu intacto.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Ela teve envolvimentos amorosos com figuras influentes da época. O suposto caso com o compositor e pianista russo Igor Stravinsky foi retratado no filme “Coco Chanel e Igor Stravinsky”, que encerrou o Festival de Cannes de 2009.

     Foto: Reprodução do Flickr Marcel & Rrose in Infrathin
    Apesar da vida amorosa agitada, a estilista não se casou e nem teve filhos.

     Foto: Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida
    Outra produção cinematográfica conhecida que tem Chanel como tema é a cinebiografia “Coco Antes de Chanel”, em que a atriz Audrey Tautou – de “O Famoso Destino de Amélie Poulain” – encarna a estilista.

     Foto: divulgação
    Coco Chanel morreu aos 87 anos, em 10 de janeiro de 1971, em Paris, no famoso Hotel Ritz, onde viveu durante anos. A causa da morte foi um ataque cardíaco.

     Foto: Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida
    Sua influência atravessou gerações. Mais do que roupas, Chanel criou um estilo de vida: livre, prático e atemporal.

     Foto: Haute Couture News/Wikimédia Commons
    Hoje, a Maison Chanel segue como uma das marcas mais prestigiadas do mundo, e a estilista é lembrada como pioneira de uma moda que libertou as mulheres dos padrões de sua época e redefiniu o conceito de elegância.

     Foto: Pear285 /Wikimédia Commons
