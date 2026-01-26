Assine
Pra quem não viu: esqueleto de ‘mão gigante’ assusta banhistas na praia

    Um casal caminhava tranquilamente pela areia da praia quando tropeçou em um esqueleto que parecia de uma mão bem grande.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    O esqueleto foi encontrado por Devanir de Souza e Letícia Santiago na praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo no dia 20/11/2022. O esqueleto não estava muito longe da água na praia.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    O que mais assustou os dois e diversas pessoas que acompanharam as imagens é o formato e o tamanho dos ossos.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Eles notaram que o objeto tinha uma estrutura que parecia a de dedos e acharam que poderia se tratar de um esqueleto humano.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    No entanto, ao desenterrarem o objeto, o casal constatou que a quantidade de falanges e o tamanho delas não correspondia com o esperado. Logo, entraram em contato com as autoridades.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Vale destacar que, olhando tanto de longe como de perto, o esqueleto em questão parece muito com uma mão humana gigante.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    ” Bem cedo, eu e meu namorado andávamos pela praia, quando encontramos essa ‘espécie de mão’”, afirmou Letícia em uma de suas contas em redes sociais.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Para pegar o esqueleto, o casal usou o chinelo que um deles estava usando para caminhar.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ Arquivo pessoal/LetÃ­cia Santiago
    Desta forma, foi possível perceber como a “mão” era de proporções gigantescas, já que boa parte dos dedos ficavam para fora da sola do chinelo.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    “É muito grande. Pensa em um trem duro da bexiga. Que bicho que é a gente não faz ideia, nem se é um alienígena”, comentou Letícia nas redes sociais.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Especialistas disseram que o esqueleto não é de um humano, mas também não pertencei a algum ser que nós não conhecemos. Eles descartaram assim uma relação com alienígenas.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Biólogos destacam que pode ser apenas o esqueleto de alguma parte de um cetáceo que morreu no mar e, depois, foi arrastado para a praia pela força das ondas no local.

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    De acordo com o biólogo marinho Eric Comin, além de ser um cetáceo, o animal deve ter morrido no mar um ano ou um ano e meio antes de o esqueleto ser encontrado

     Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
    Vale destacar que os cetáceos são mamíferos aquáticos. Ou seja, os animais que se encaixam neste contexto os botos, os golfinhos, as baleias e também as orcas.

     Foto: Pixabay
    As autoridades reforçam que a medida correta para tomar em uma situação como essa (encontrar restos de animais ou ossos na praia) é a de entrar em contato com a Polícia Ambiental, para a remoção do objeto.

     Foto: Pixabay
