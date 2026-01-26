Animal ‘mais antigo do mundo’ viveu há mais de 550 milhões de anos
Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.Foto: Wikimedia Commons/Nobu Tamura
Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.Foto: Wikimedia Commons/Citronnel
Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.Foto: Wikimedia Commons/Apokryltaros
Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.Foto: Wikimedia Commons/Masahiro miyasaka
Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.Foto: Smith609 at English Wikipedia
Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons
Os estudos sugerem que esse ser se movia lentamente para procurar alimentos.Foto: Wikimedia Commons/Masahiro miyasaka
O Período Ediacarano (de 635 a 541 milhões de anos atrás) reúne os registros mais antigos de animais multicelulares complexos.Foto: Wikimedia Commons/Detlef Walde
O título de “animal mais antigo do planeta” pode se referir a diferentes contextos: o fóssil mais antigo classificado como animal, ou a linhagens de animais que sobreviveram por mais tempo até os dias atuais.Foto: Wikimedia Commons/Didier Descouens
Confira a seguir alguns outros animais que também podem ser considerados alguns dos mais antigos do planeta!Foto: Flickr - Ryan Somma
Spriggina (cerca de 550 milhões de anos): Alguns cientistas consideram que a spriggina pode ser ancestral distante de artrópodes ou anelídeos.Foto: Wikimedia Commons/Matteo De Stefano/MUSE
Esponjas: Evidências moleculares sugerem que as esponjas são uma das linhagens animais mais antigas, com o fóssil mais antigo encontrado datado de cerca de 542 milhões de anos.Foto: Flickr John Turnbull
Ctenóforos (águas-vivas-pente): Alguns estudos genéticos os colocam como o primeiro grupo animal a se ramificar da árvore evolutiva.Foto: Flickr - Steve Jurvetson
Caranguejo-Ferradura: Não são verdadeiros caranguejos, mas parentes próximos dos aracnídeos. Sua linhagem existe há cerca de 445 milhões de anos.Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
Celacanto (400 milhões de anos): Acreditava-se que esse peixe estava extinto há 66 milhões de anos até ser redescoberto em 1938. É o parente vivo mais próximo dos primeiros vertebrados terrestres.Foto: Reprodução/YouTube