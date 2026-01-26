Pra quem não viu: Chimpanzé reconhece antigo cuidador, corre para abraçá-lo e viraliza

Assine
    O chimpanzé Citron vive atualmente no Parque Natural Douala-Edéa, na Ilha de Pongo, em Camarões, na África. Ele foi solto na natureza em 2019, após um processo de reabilitação conduzido por Fabrice.

     Foto: Reprodução Instagram do parque
    Mesmo após seis anos, o animal foi capaz de identificar o cuidador e correr para saudá-lo. O momento foi registrado pela ONG francesa Papaye International, que cuida da recuperação física de animais e também estimula as suas habilidades.

     Foto: Reprodução redes sociais ONG Papaye International
    Douala-Edéa é uma reserva criada em 1932, que passou a ser parque nacional em 2018. 80% da reserva são cobertos por floresta equatorial tropical e 15% por manguezais do Atlântico. A fauna inclui muitos macacos, além de elefantes, antílopes e crocodilos, entre outras espécies.

     Foto:
    Os chimpanzés estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Esse primata compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos.

     Foto: Giles Laurent wikimedia commons
    Eles podem medir até 150 cm e um macho chega a pesar 70 kg,e sua gestação se assemelha à de um ser humano durando 8 meses.

     Foto: Imagem de qwertygo por Pixabay
    Os chimpanzés criam ferramentas simples, possuem habilidades sociais avançadas, capacidade de aprender a linguagem de sinais, exibem atitudes altruístas e empatia e conseguem resolver problemas.

     Foto: pixabay
    Cientistas afirmam que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes, depois dos seres humanos. Veja uma lista, além dos chimpanzés.

     Foto: divulgação/Arvind Mohandas/Comedy Wildlife Awards
    Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.

     Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
    Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas, uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.

     Foto: pixabay
    Corvo – É uma ave necrófaga(se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.

     Foto: Pixabay
    Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.

     Foto: - Reprodução Youtube
    Elefante- Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até 7 toneladas, possui 3 espécies reconhecidas e faz parte da ordem Proboscidea e família Elephantidae. Pode comer até 100 kg de vegetais por dia.

     Foto: Flickr Norm Johnson
    Essa espécie possui nteligência emocional, memória a longo prazo, sabe usar ferramentas e consegue se medicar com uso das plantas. Uma curiosidade é que pode exibir empatia e luto por membros do grupo.

     Foto: numair shahzada por Pixabay
    Polvo- É o único molusco invertebrado entre as espécies mais inteligentes. Tem três corações e oito tentáculos. É carnívoro, alimenta-se de uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Existem mais de 300 espécies de polvos.

     Foto: Pixabay
    Os polvos podem fazer planejamentos complexos, atirar pedras, abrir conchas, e isso é por conta dos 500 milhões de neurônios que possuem. Seus tentáculos continuam se mexendo mesmo separados do corpo.

     Foto: Imagem de Lothar Dieterich por Pixabay
    Formiga- Esses inseto vive em colônias organizadas. Existem mais 18 mil espécies de formiga pelo mundo. Elas trabalham em conjunto e têm funções específicas para garantir a sobrevivência, podendo carregar até 100 vezes o seu peso.

     Foto: wikimedia commons Judy Gallagher
    Esse invertebrado possui a maior massa cerebral entre os insetos. Umas ensinam às outras o caminho para buscar alimentos e elas têm capacidade de resolver problemas em grupo. Curiosamente algumas espécies cultivam fungos.

     Foto: Ralph Klein por Pixabay
    Porco- Mamífero que pode ser domesticado. Mais de 100 espécies são conhecidas. Tem 44 dentes e a gestação pode chegar a 112 dias dando à luz até 12 crias. Vivem por cerca de 12 anos.

     Foto: Imagem de Roy Buri por Pixabay
    Eles possuem inteligência social, habilidades cognitivas, adaptabilidade, aprendizado rápido de tarefas e reconhecimento de símbolos.

     Foto: Freepik/leksandarlittlewolf
    Papagaio- A Ave pesa até 400 gramas e mede cerca de 37 cm, vivendo aproximadamente 70 anos. Existem mais de 350 espécies em todo o planeta. São geralmente monogâmicos, vivendo com apenas um companheiro a vida toda.

     Foto: Matt Edmonds wikimedia commons
    Esses pássaros são conhecidos por sua habilidade de imitar a fala humana. Além disso, alguns papagaios podem associar palavras com seus significados e têm capacidade de aprendizado.

     Foto: Pixabay
    Bonobos- São primatas semelhantes aos chimpanzés, que vivem cerca de 40 anos, pesam até 60 kg e têm a gestação de cerca de 240 dias.

     Foto: Greg Hume wikimedia commons
    Os bonobos têm como habilidades a resolução de conflitos de forma pacífica e o uso de ferramentas. Compartilham uma base genética significativa com os humanos.

     Foto: Imagem de Stephen por Pixabay
    Rato- São mamíferos roedores, que estão na natureza em mais 2.000 espécies, frequentemente são usados em pesquisas devido à sua capacidade de aprender e se adaptar. Possuem gestação de 20 dias e dão à luz até 12 filhotes.

     Foto: Reprodução/Band
    Os ratos têm capacidade de aprendizado rápido em labirintos, resolução de problemas, memória espacial, com habilidade para evitar armadilhas e identificar alimentos envenenados. São considerados ágeis e inteligentes.

     Foto: Reprodução/Fábio Borges TV
    Cachorro- Domesticados ao longo dos séculos, os cachorros são mamíferos carnívoros, provavelmente o animal mais antigo a ser domesticado. Existem 344 raças conhecidas por todo o mundo.

     Foto: Freepik
    Os cachorros são conhecidos por sua empatia, leitura de expressões faciais, lealdade e capacidade de se conectar emocionalmente com os humanos, além de inteligência em treinamento.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Orangotango- Grandes primatas nativos da Ásia, os orangotangos são animais solitários, que têm preferencia por frutas, e na natureza encontramos 3 espécies. Pesam cerca de 45 kg e sua gestação dura até 274 dias.

     Foto: Pixabay
    Conhecidos por suas habilidades de escalada, utilizam ferramentas avançadas e constroem ninhos elaborados. Além disso, algumas espécies usam folhas para amplificar sons, empregando essa comunicação acústica para enganar outros animais e se exibirem.

     Foto: Pixabay
    Pombo- São aves que possuem bico, pescoços e patas curtas. Há mais de 300 espécies pelo mundo, seus voos alcançam 80 km/h. Alimentam-se de sementes e plantas, e possuem areia em seu estômago, o que os ajuda na digestão.

     Foto: pixabay
    Demonstram uma notável capacidade de navegação. Pombos foram usados historicamente como mensageiros devido a essa habilidade, virando heróis de guerra. Além de serem monogâmicos e excelentes pais.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
