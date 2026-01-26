Assine
Austríaco naturalizado brasileiro afirma que é dono de fortuna em ouro no mar

Redação Flipar
    Werner Rydl, de 68 anos, diz ter um patrimônio de R$ 183 bilhões, declarado publicamente em seu imposto de renda.

     Foto: Wikimedia Commons/Seagarlandia
    O homem admite ter sonegado o equivalente a R$ 1 bilhão em impostos das 186 empresas que ele diz ter na Áustria, antes de vir para o Brasil.

     Foto: Arquivo Pessoal
    As “revelações” do austríaco não param por aí: ele diz ter fundado um banco com moeda própria (a “Eternity”), localizado no meio do oceano.

     Foto: Splash of Rain/Pexels
    No mesmo lugar — que seria a cerca de 90 km da costa do Rio Grande do Norte — Rydl afirma ter escondido 306 toneladas de ouro em uma área submersa que chama de “Seagarland”.

     Foto: Pixabay/xxolaxx
    Para se ter uma ideia, essa quantidade de ouro seria mais que o dobro das reservas do Banco Central, por exemplo.

     Foto: Reprodução
    “Comecei meu patrimônio comprando 120 toneladas de ouro com o dinheiro que ganhei ‘embargando’ os impostos na Áustria”, explicou o austríaco.

     Foto: Arquivo Pessoal
    “Depois, fui aumentando o meu patrimÃŽnio, comprando mais ouro, como estÃ¡ no meu imposto de renda. Pode ver lÃ¡, nas minhas declaraÃ§Ãµes. EstÃ¡ tudo na internet”, declara Rydl.

     Foto: Arquivo Pessoal
    A Polícia Federal suspeita que o austríaco atue no Brasil como lavador de dinheiro para criminosos.

     Foto: Reprodução/TV Record
    Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ele movimentou R$ 343 milhões entre 2018 e 2022.

     Foto: Reprodução/TV Record
    A vida de Rydl é marcada por prisões na Áustria e no Brasil, incluindo exportações ilegais, tráfico de madeira na Amazônia e comércio ilegal de ouro, além de processos ainda em andamento.

     Foto: Arquivo Pessoal
    Na prisão da Papuda, em Brasília, tornou-se amigo de Fernandinho Beira-Mar e de outro detento ligado a garimpos ilegais.

     Foto: De an Sun Unsplash
    Ele também já controlou um supermercado na fronteira com a Venezuela, onde trocava comida por ouro venezuelano durante a crise humanitária.

     Foto: Reprodução/TV Record
    Apesar das cifras extravagantes em suas declarações, o homem nunca foi contestado pela Receita Federal.

     Foto: Divulgação/RFB
    O curioso é que, apesar de declarar patrimônio bilionário, Rydl vive de forma simples, em uma casa alugada no povoado de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte.

     Foto: Reprodução/Record TV
    O austríaco é cheio de histórias excêntricas e controversas. Ele diz que já queimou uma pilha de dinheiro austríaco em protesto contra impostos e garante ter um esconderijo protegido com torpedos na costa da Turquia.

     Foto: Reprodução
    Rydl também se autodeclara descendente da ex-imperatriz brasileira Maria Leopoldina, tendo inclusive um quadro dela e do ex-marido, Dom Pedro I, em uma parede de sua casa.

     Foto: Arquivo Pessoal
    Por meio de uma carta enviada ao presidente Lula, Rydl chegou a se autocandidatar à presidência do Banco Central, alegando ser “o mais capacitado para o cargo”.

     Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
    Sobre seu suposto território chamado “Seagarland”, Rydl afirma não ter medo de ser roubado porque “monitora a área com satélites”.

     Foto: Reprodução/Record TV
    Em junho de 2025, a revista Piauí publicou um longo perfil sobre a vida excêntrica de Werner Rydl e seus supostos empreendimentos.

     Foto: Reprodução
