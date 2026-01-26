Uso de caneta emagrecedora sem registro no Brasil deixa mulher de 42 anos em estado grave
Segundo eles, o processo de reabilitação deve durar pelo menos 12 meses, exigindo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Kellen chegou a ser internada duas vezes em dezembro, primeiro no Hospital João XXIII e depois, com o agravamento do quadro, seguiu tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte.Foto: Divulgac?a?o/Hospital das Cli?nicas da UFMG
De acordo com a Anvisa, apenas canetas para emagrecimento devidamente registradas podem ser vendidas no país.Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
A paciente foi diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune raro em que o corpo ataca o próprio sistema nervoso.Foto: insung yoon/Unsplash
Geralmente, os sintomas começam com formigamento e dormência, evoluindo para fraqueza muscular, perda de coordenação e, em casos graves, paralisia respiratória e dificuldade para engolir.Foto: Pexels/Anna Shvets
Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).
A doença costuma ser desencadeada por infecções (como a bactéria Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).Foto: Gerd Altmann/Pixabay
A síndrome exige atendimento médico urgente para evitar complicações como sepse ou óbito (que ocorre em 5% a 15% dos casos).Foto: Marcelo Leal/Unsplash
O tratamento no SUS envolve o uso de imunoglobulina ou plasmaférese para estabilizar o sistema imunológico, além de fisioterapia para recuperação motora.Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil