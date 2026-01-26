Assine
Uso de caneta emagrecedora sem registro no Brasil deixa mulher de 42 anos em estado grave

Redação Flipar
    Segundo eles, o processo de reabilitação deve durar pelo menos 12 meses, exigindo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Kellen chegou a ser internada duas vezes em dezembro, primeiro no Hospital João XXIII e depois, com o agravamento do quadro, seguiu tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte.

     Foto: Divulgac?a?o/Hospital das Cli?nicas da UFMG
    De acordo com a Anvisa, apenas canetas para emagrecimento devidamente registradas podem ser vendidas no país.

     Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
    A paciente foi diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune raro em que o corpo ataca o próprio sistema nervoso.

     Foto: insung yoon/Unsplash
    Geralmente, os sintomas começam com formigamento e dormência, evoluindo para fraqueza muscular, perda de coordenação e, em casos graves, paralisia respiratória e dificuldade para engolir.

     Foto: Pexels/Anna Shvets
    A doença costuma ser desencadeada por infecções (como a bactéria Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).

     Foto: Gerd Altmann/Pixabay
    A síndrome exige atendimento médico urgente para evitar complicações como sepse ou óbito (que ocorre em 5% a 15% dos casos).

     Foto: Marcelo Leal/Unsplash
    O tratamento no SUS envolve o uso de imunoglobulina ou plasmaférese para estabilizar o sistema imunológico, além de fisioterapia para recuperação motora.

     Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
